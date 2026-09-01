정의당 "용혜인 장관 지명 철회해야... 위성정당 반칙에 훈장"

큰사진보기 ▲용혜인 국회의원 ⓒ 용혜인 의원사무실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

정의당이 용혜인 기본소득당 의원의 성평등가족부 장관 후보자 지명을 두고 "위성정당이라는 민주주의의 반칙에 장관직이라는 훈장을 달아주는 격"이라며 이재명 대통령에게 지명 철회를 요구했다.양경규 정의당 대표는 1일 '위성정당 정치에 날개 달아주는 용혜인 의원 장관 지명 철회하라'는 제목의 성명을 내고 "위성정당을 통해 두 차례 국회의원이 된 정치인을 장관으로 발탁하는 것이 과연 민주주의를 바로 세우겠다는 정부가 할 인사인가"라고 밝혔다.정의당은 위성정당을 비례대표제의 취지를 무력화하기 위해 거대 정당이 만들어낸 편법으로 규정했다. 유권자의 표를 의석에 보다 정확하게 반영하려는 제도의 취지를 훼손하고, 정당이 자신의 이름과 정책으로 국민의 선택을 받아야 한다는 정당정치의 기본 원칙까지 흔들었다는 것이다.용 후보자는 2020년 총선에서 더불어민주당의 비례연합정당인 더불어시민당 후보로 당선된 뒤 제명 절차를 거쳐 기본소득당으로 복귀했다. 2024년 총선에서도 민주당이 주도한 더불어민주연합 비례대표로 당선된 후 같은 방식으로 기본소득당에 돌아왔다.정의당은 이 과정을 '형식적 제명'이라고 비판했다. 양 대표는 "소수정당의 현실이 어려웠다는 설명은 가능하다"면서도 "어려운 현실은 원칙을 버린 이유를 설명할 수 있을 뿐, 그 선택을 정당화하지는 못한다"고 주장했다.이번 지명이 위성정당 정치에 대한 대통령의 평가로 받아들여질 수 있다는 지적도 내놨다. 양 대표는 "위성정당의 최대 수혜자 가운데 한 사람을 국무위원으로 발탁하는 순간, 그것은 한 정치인에 대한 평가를 넘어 위성정당 정치 전체에 대한 대통령의 평가가 된다"며 "반칙에 책임을 묻기는커녕 장관직으로 보상하는 셈"이라고 했다.정의당은 위성정당과 정당 간 연합정치도 구분해야 한다고 강조했다. 서로 다른 정당이 각자의 이름과 정책을 내걸고 책임 있게 협력하는 것이 연합정치인 반면, 선거를 앞두고 정당을 만들고 후보자를 옮겼다가 당선 후 원래 정당으로 돌려보내는 방식은 정당정치를 우회하는 편법이라는 주장이다.용 후보자가 장관으로 임명되더라도 의원직을 유지하겠다는 입장을 밝힌 것도 쟁점이 됐다. 기본소득당은 용 후보자가 당의 유일한 현역 의원이어서 의원직을 내려놓으면 원외정당이 된다는 현실을 고려해야 한다는 입장이다.현행 국회법 제29조는 국회의원이 국무총리나 국무위원을 겸직할 수 있도록 하고 있다. 따라서 용 후보자가 장관과 국회의원을 겸하더라도 법률 위반은 아니다. 다만 비례대표 의원이 입각할 경우 의원직을 내려놓는 것이 정치권의 관행이었다는 점에서 정치적 적절성을 둘러싼 논란은 이어지고 있다.정의당은 법적 가능성과 별개로 용 후보자가 두 직책을 함께 맡는 것은 부적절하다고 주장했다. 양 대표는 "위성정당으로 당선되고 원래 정당으로 돌아가기 위해 제명된 뒤, 이제는 그 한 석을 지키기 위해 국회의원과 국무위원을 겸해야 한다고 주장한다"며 "편법이 또 다른 편법의 이유가 되는 악순환"이라고 했다.이어 "원내 1석이 중요하다면 장관직을 포기하고, 장관직이 더 귀중하다면 의원직을 포기하라"며 "유권자들이 용 후보자와 기본소득당의 사정을 봐줄 이유는 없다"고 밝혔다.반면 용 후보자는 지명 직후 "국정을 함께 책임지는 야당의 일원으로서 막중한 소임과 책임감을 느낀다"며 국회 인사청문회에 성실히 임하겠다는 뜻을 밝혔다. 1990년생 재선 의원인 용 후보자는 청년 여성 정치인이자 출산·육아 경험을 공개적으로 밝혀온 '워킹맘' 의원이라는 상징성을 갖고 있다.여권에서는 소수정당과 야당 인사의 국정 참여라는 점에서 이번 지명을 긍정적으로 평가하는 의견도 나온다. 다만 민주당 내부에서도 비례대표 의원의 입각 관행과 국민 눈높이를 고려해 의원직 사퇴를 숙고해야 한다는 목소리가 제기되고 있다.양 대표는 "이번 지명은 용혜인이라는 정치인 한 사람에 대한 평가나 호불호의 문제가 아니다"라며 "위성정당이라는 민주주의의 반칙에 국가가 어떤 평가를 내릴 것인가의 문제"라고 말했다. 이어 "위성정당 정치에 면죄부를 줘서는 안 된다"며 지명 철회를 거듭 촉구했다.