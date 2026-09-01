면담 요구 중 교장-노조간부 충돌... 엄정 수사 촉구

큰사진보기 ▲대전 지역 노동·학부모·시민사회단체 등은 1일 오전 대전 동부경찰서 앞에서 기자회견을 열고 지난 8월 21일 대전 동명초등학교에서 발생한 사건에 대해 경찰의 엄정하고 공정한 수사를 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲공공운수노조 대전지역본부가 공개한 8월 21일 사건 발생 당시 현장 사진과 피해자 사진. ⓒ 공공운수노조대전지역본부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전 지역 노동·학부모·시민사회단체 등은 1일 오전 대전 동부경찰서 앞에서 기자회견을 열고 지난 8월 21일 대전 동명초등학교에서 발생한 사건에 대해 경찰의 엄정하고 공정한 수사를 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전 지역 노동·학부모·시민사회단체 등은 1일 오전 대전 동부경찰서 앞에서 기자회견을 열고 지난 8월 21일 대전 동명초등학교에서 발생한 사건에 대해 경찰의 엄정하고 공정한 수사를 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

당직실무사 재고용 문제를 놓고 면담을 요구하던 노동조합 간부가 초등학교 교장에게 밀려 넘어지고, 뒤이어 교장이 운전하는 차량을 붙잡고 대화를 요구하다 크게 다쳤다는 사건과 관련해 대전 지역 노동·학부모·시민사회단체들이 경찰의 엄정하고 공정한 수사를 촉구하고 나섰다.공공운수노조 대전 지역본부와 대전시민사회단체연대회의 등은 1일 오전 대전 동부경찰서 앞에서 기자회견을 열고 지난 8월 21일 대전 동명초등학교에서 발생한 사건에 대해 "한 점 의혹 없는 수사를 통해 명확한 진상을 밝혀야 한다"고 촉구했다.노조 측은 당시 사건으로 전국교육공무직본부 대전지부 이경래 조직국장이 어깨뼈 골절 등 6~8주간 치료가 필요한 부상을 입었다고 주장하고 있다. 사건은 현재 대전동부경찰서 형사팀에 배정돼 수사가 진행 중이다.노조 측이 밝힌 사건 경위에 따르면, 사건은 지난 8월 21일 오후 3시 30분께 시작됐다. 전국교육공무직본부 대전지부 신은정 사무국장과 이경래 조직국장은 동명초 당직실무사 재고용 문제를 논의하기 위해 학교를 찾았다. 이들은 교장이 회의 중이라는 말을 듣고 기다린 뒤 면담을 요청했고, 교장이 회의가 끝날 때까지 기다리겠다는 뜻을 밝힌 뒤 복도에서 약 1시간 대기했다고 주장했다.노조에 따르면 회의가 끝난 뒤 다시 면담을 요구했으나 교장이 이를 거부하고 교장실을 나가려 했고, 이 국장이 문 앞에서 대화를 요구하는 과정에서 교장이 이 국장을 밀쳤다. 이 국장은 문턱에 걸려 복도 바닥에 넘어졌으며, 노조는 이를 '1차 폭행'으로 규정하고 있다.이후 교장이 SUV 차량을 타고 학교를 나가려 하자 이 국장은 서행하는 차량을 따라가며 운전석 뒷문 손잡이를 잡고 대화를 요구했다고 한다. 노조는 "교장이 이를 알고도 정문 앞 내리막길에서 속도를 높여 이 국장이 바닥에 떨어졌다"고 주장하며 이를 '2차 폭행'이라고 주장했다.이 국장은 이후 112 신고를 통해 경찰에 사건을 알렸고, 119구급차로 병원에 이송됐다. 노조 측은 정밀검사 결과 어깨 골절 등으로 6~8주간 치료가 필요하다는 진단을 받았다고 밝혔다.노조는 지난 8월 24일 대전시교육청 앞에서 기자회견을 열었고, 26일에는 오석진 대전시교육감과 면담을 했다.이날 기자회견 참가자들은 사건 자체뿐만 아니라 사건 이후 교장의 대응도 문제 삼았다.이들은 기자회견문을 통해 "노동조합이 사용자에게 대화를 요구했다는 이유만으로 신체적 위해를 당하고, 가해자로 지목된 사람이 되레 피해자를 매도하는 현실을 규탄한다"라며 경찰의 철저한 수사를 요구했다.특히 이들은 "조합원의 고용을 지키기 위해 사용자에게 대화를 요구하는 것은 노동조합에 주어진 당연한 권리"라며 "더 큰 문제는 사고 이후 학교장의 행태"라고 주장했다.또 "학교장은 지금까지 단 한 차례도 피해자에게 사과하거나 위로의 뜻을 전하지 않았다"라면서 앞선 언론 인터뷰에서 피해자가 과장된 행동을 했다거나 자해 의도가 있는 것 아니냐는 취지의 발언을 한 데 대해서도 강하게 비판했다.기자회견 참가자들은 특히 해당 교장이 9월 1일 자로 다른 초등학교에 부임한 사실을 문제 삼았다.이들은 기자회견문에서 "아무런 책임도 지지 않고 새로운 학교로 옮겨가 학생들과 교직원의 관리자가 되는 것을 용납할 수 없다"라고 주장하면서 "노동조합 활동을 요구했다는 이유로 노동자에게 위해를 가해도 아무런 불이익이 없다는 잘못된 선례를 교육현장에 남겨서는 안 된다"라고 밝혔다.이어 대전동부경찰서를 향해 "명명백백하게 사건을 공정하게 조사해 합당한 책임을 물을 수 있도록 해야 한다"라고 촉구했다.이날 기자회견에서는 노동계와 시민사회, 학부모단체 관계자들의 규탄 발언도 이어졌다. 최기환 민주노총 공공운수노조 대전지역본부장은 이번 사건을 "교육계 안에 존재하는 노동조합에 대한 부정적 인식을 드러낸 사건"이라고 규정했다. 그는 "사건 발생 10여 일이 지나도록 피해자에게 사과하거나 안부를 묻지 않았다"라며 대전시교육청에도 철저한 진상조사와 책임 있는 조치를 요구했다.김호경 민주노총 대전본부 사무처장은 "형사법적 책임은 수사기관이 판단하겠지만 교육자로서의 책임과 인간으로서 갖춰야 할 최소한의 도리는 별개의 문제"라고 지적했다. 그는 경찰에 학교 CCTV와 차량 블랙박스, 112 신고 기록, 목격자 진술 등을 철저히 확인해 사건의 진상을 밝혀 달라고 요구했다.강영미 참교육학부모회 대표는 "학교장은 학교의 안전을 책임지고 교직원과 학생을 관리·감독해야 하는 최고 책임자"라며 "갈등이 있을 경우 대화와 중재를 통해 문제를 해결해야 할 학교에서 오히려 구성원의 안전이 위협받았다는 주장이 제기된 만큼 철저한 사실 확인이 필요하다"라고 말했다.기자회견을 마친 이들은 공정수사와 엄정한 처벌을 촉구하는 탄원서를 대전동부경찰서에 제출했다.한편 사건 당시 동명초 교장이었던 A교장은 9월 1일 자로 대전 B초등학교 교장으로 자리를 옮겼다.A교장은 이날 <오마이뉴스>와 한 전화 통화에서 노조와 시민사회단체의 주장에 대해 구체적인 반박은 자제했다. 현재 경찰 수사가 진행 중인 만큼 언론을 통해 개별 사안에 대응하기보다는 수사기관에서 사실관계를 밝히겠다는 입장이다.A교장은 "제가 아무리 결백함을 주장하더라도 그쪽에서는 그쪽 나름대로 주장을 할 것"이라며 "잘못한 게 없다고 생각해 처음에는 변호사를 선임하지 않으려고 했지만 주변에서 그렇게 해서는 안 될 것 같다고 해 변호사를 선임했다"라고 말했다.이어 변호사로부터 사건과 관련한 입장 표명도 가급적 법률 대리인을 통해 하는 것이 좋겠다는 조언을 받았다면서 "제 주장을 이야기하기에는 조금 이른 감이 있어 지금은 삼가고 있다"라고 밝혔다.특히 그는 폭행 사건과 관련해서는 자신 역시 피해자라고 밝혔다. A교장은 "폭행에 대해서 제 입장은 어떻게 보면 제가 피해자 입장이라는 것"이라면서도 구체적인 상황에 대해서는 "현재 진행되고 있기 때문에 자세하게 이야기하기 어렵다"라고 말했다. 이어 "경찰에 가서 정확하게 이야기할 것"이라며 "지금은 그 단계가 아닌 것 같다"라고 덧붙였다.