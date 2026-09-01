큰사진보기 ▲세종시 양성평등주간 기념행사 웹포스터 ⓒ 세종시여성단체협의회 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'가정폭력피해여성·동반아동 긴급보호 및 안전확보 지원체계 모색’ 양성평등주간기념 공청회 웹포스터 ⓒ 세종가정폭력·성폭력통합상담소 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 성평등주간 기념의 날 토론회 웹포스터 ⓒ (사)세종여성 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲양성평등주간 이벤트 홍보 웹포스터 ⓒ 여성긴급전화1366세종센터 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲양성평등주간 이벤트 홍보 웹포스터 ⓒ 여성긴급전화1366세종센터 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

9월 첫 주 양성평등주간을 맞아 세종 지역사회가 성평등의 의미를 되새기는 다채로운 발걸음을 내디딘다. 관 주도를 탈피해, 일상에서 조화롭고 실질적인 성평등 사회를 구현하려는 시민들의 목소리가 지역 곳곳에서 모아질 전망이다.양성평등주간은 정치·경제·사회·문화 등 모든 영역에서 실질적인 양성평등 사회를 실현하기 위해 양성평등기본법에 따라 지정된 법정 기념주간이다. 1898년 9월 1일 발표된 우리나라 최초의 여성인권선언인 '여권통문'의 역사적 의미를 기리는 취지로 매년 9월 1일부터 7일까지 운영된다.올해 세종시 양성평등주간의 흐름을 이끄는 주무대는 오는 9월 5일(토) 세종호수공원 중앙광장에서 펼쳐진다. '모두의 성평등, 더 넓고 더 깊게'라는 슬로건을 내건 이번 행사는 세종시 여성단체협의회(회장 김정환)가 주최·주관하고 세종특별자치시(시장 조상호)가 지원한다. 특히 지역 내 15개 단체와 기관과 손을 맞잡고 민관 협력 방식으로 치러져, 민간의 자발적인 참여와 소통을 바탕으로 성평등 가치를 확산하는 데 무게를 뒀다.당일 오후 1시부터 열리는 부대행사에는 가족 단위 방문객들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 17개의 체험 부스가 마련된다. 이어 오후 3시 30분 팝페라 그룹 '페스타'의 식전 공연으로 문을 여는 공식 기념식에서는 유공자 표창과 기념영상 상영, 그리고 '세종 사계절 하모니 어린이 합창단'의 특별 무대가 이어진다.특히 이날 행사의 대미를 장식할 퍼포먼스 순서에도 큰 관심이 쏠린다. '양성평등 실천 퍼포먼스'에 이어 '행정수도 특별법 연내 제정 공감대 확산 퍼포먼스'가 연이어 진행되어, 지역의 성평등 구현뿐만 아니라 대한민국의 균형발전과 행정수도 완성이라는 시대적 과제를 시민들과 함께 뜨겁게 결의할 예정이다.본격적인 메인 행사에 앞서, 시민들이 성평등의 가치를 정서적으로 마주하고 정책적 대안을 모색하는 사전 행사가 눈길을 끈다.9월 3일(목) 오전 10시 세종가정폭력·성폭력통합상담소 세미나실에서는 상담소(소장 정혜련)가 주관하는 '가정폭력피해여성·동반아동 긴급보호 및 안전확보 지원체계 모색' 양성평등주간기념 공청회가 열린다. 사회복지공동모금회 기금사업인 이번 행사는 긴급 분리 직후의 경제적 공백을 메우고 현장 중심의 지역긴급지원 기준을 논의하기 위해 마련됐다. 양수옥 계룡시 종합사회복지관장의 발제에 이어 세종경찰청 및 주요 상담소·연구원 관계자들이 토론자로 나서 실질적인 지원 방안을 모색한다.같은 날 오후 3시 세종시의회 의정실에서는 (사)세종여성(대표 김태원)이 주최하는 '2026 성평등주간 기념 토론회'가 열린다. 토론회에서는 여성 참정권과 리더십을 비롯해 세종시 성평등 의제와 청년 여성의 삶 등을 주제로 논의가 진행될 예정이다.이와 함께 여성긴급전화1366 세종센터(센터장 이옥분)가 주관하는 온라인 퀴즈 이벤트도 마련되어 올바른 양성평등 실천 방법 및 필수 상담 연락처 등을 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 QR코드 참여 방식의 행사가 주간 내내 다채롭게 운영된다.김정환 세종시 여성단체협의회 회장은 "성평등한 사회는 제도와 정책만으로 완성되는 것이 아니라 시민 한 사람 한 사람의 인식과 실천이 더해질 때 비로소 만들어진다"며 "이번 양성평등주간이 다양한 주체가 서로의 생각을 나누고 성평등의 가치를 일상으로 확장하는 뜻깊은 자리가 되기를 바란다"고 전했다.한편, 세종시 여성단체협의회가 주최하는 올해 세종시 양성평등주간 행사에는 세종YWCA성인권상담센터, 대한웰다잉협회 세종지회, 세종지속가능발전협의회, 세종여성새로일하기센터, 여성긴급전화1366, (사)세종YWCA, 세종시자원봉사센터, 세종여성플라자, 세종시직장맘지원센터, 세종가정폭력·성폭력통합상담소, 나다움사회적협동조합, (사)세종여성, 세종여성회, 천부경 명상센터, 세종여성살림터 복숭아공동체 등 지역 내 15개 기관·단체가 뜻을 모아 함께하고 있다.