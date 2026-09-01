내년도 국방예산 73조 2777억 원... 사상 처음으로 70조 원 돌파

큰사진보기 ▲지난 5월 26일 이재명 대통령이 제1회 미래국방전략위원회에서 안규백 국방부 장관의 핵추진잠수함 개발 기본계획 보고를 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부가 2027년도 국방예산으로 73조 2777억 원으로 편성했다고 1일 밝혔다. 정부안대로 국회를 통과한다면 사상 처음으로 국방예산이 70조 원을 돌파하게 된다.2027년도 국방예산은 2026년 예산(67조 7040억 원)에 비해 8.2%가 늘어난 것으로 나타나 지난 2008년 이후 최대 인상폭(확정안 기준)이다.국방부에 따르면 부문별로는 장병 복지 개선 등을 골자로 한 전력 운영비는 전년 대비 5.9% 증가한 50조 416억 원, 주요 무기체계 전력화 비용이 포함된 방위력 개선 부문에 전년 대비 13.8% 증가한 22조 7112억 원, 병무행정 부문에 전년 보다 1.4% 증가한 5249억 원이 편성됐다.특히 이재명 정부 임기 내 전시작전통제권 전환을 이루기 위한 핵심전력 도입 예산이 지난해(18조6000억 원)보다 늘어난 21조 3000억 원으로 책정됐다. 원자력추진잠수함(SSN) 건조에 966억 원, 국산 초음속 전투기 KF-21 최초 양산에 3조 3000억 원이 투입된다.또 한국군 주도 연합방위작전을 위해 연합 작전 지휘능력 향상 투자비용도 늘려 공지(空地)통신무전기 성능을 개량하고, 연합구성군사령부의 전시 군사정보유통체계를 새로 구축하는 사업을 추진한다.북한 핵·미사일 위협 대응 능력 강화를 위해서는 중고도정찰용 무인항공기(MUAV)와 장거리지대공유도무기(L-SAM) 전력화시기를 1년가량 당긴다는 계획이다.국방부는 "내년 국방예산을 통해 전지작전통제권(전작권) 전환을 가속화하기 위한 핵심능력을 조기 확보할 것"이라고 설명했다.병역자원 감소에 따른 병력구조 개편도 지속적으로 추진한다. 상비예비군을 현재 3700명에서 7000명으로 확대하고 예비군훈련 보상비도 인상할 예정이다. 과학화 동원훈련장을 새로 구축하고 훈련 중 민간 의료인력을 활용하는 등 예비전력 활용 기반을 강화할 방침이다.초급간부 확보를 위해 부사관 단기복무장려금은 기존 1000만 원에서 1200만 원으로 올리고, 189억 원을 투입해 부사관 임관자를 대상으로 월 최대 30만 원을 3년간 지원하는 적금도 신설한다.중·소위와 중·하사 기본급 처우개선율을 5.9% 반영해 하사 1호봉 기준 보수를 월 300만 원 수준으로 높이고, 간부 전세자금 이자지원 대상을 간부숙소 미입주자까지 확대할 계획이다. 노후 관사와 간부숙소 개선, 영외거주 간부 급식비 인상 등도 추진한다.아울러 GOP대대 부대종합관리와 민통선 초소 운영, 주둔지 경비 등 비전투 분야에는 민간인력 활용을 시범 도입해 현역 장병들이 전투임무에 집중하도록 할 계획이다.인공지능(AI)와 로봇을 활용한 지능형 경계체계 전환도 추진된다. GOP 과학화 경계시스템 성능개량은 51억 원에서 500억 원으로, 중요시설경계시스템은 50억 원에서 92억 원으로 확대된다. 폭발물 탐지·제거 로봇은 1132억 원에서 1699억 원으로, 자율기뢰탐색체는 1억 원에서 78억 원으로 늘어난다.수송·주둔지·경계 분야에서 피지컬AI를 실증하는 'D.AX 프로젝트'에는 430억 원을 신규 투입하고 육군 AI 경계체계, 해군 AI 지휘통제, 공군 AI 항공작전체계 등 군별 특화 AI 고도화에도 70억 원을 편성한다.현대전 양상에 맞춰 드론 전력도 대폭 확대된다. 드론 교육훈련 예산은 358억 원에서 882억 원, 타격용은 148억 원에서 479억 원으로 늘린다. 대(對)드론 방어망은 교육훈련·작전지원이 3억 원에서 393억 원으로, 탐지가 503억 원에서 756억 원으로, 교란·요격이 430억 원에서 916억 원으로 확대된다.보훈유공자 지원도 확대한다. 보훈 관련 투자는 올해 6조 7000억 원에서 내년 7조 2000억 원으로 늘린다. 보훈보상금은 5% 인상하고 참전명예수당은 월 49만 원에서 54만 원, 무공영예수당은 월 55만~57만 원에서 60만~62만 원으로 각각 5만 원씩 인상한다.오는 10월 말 세부계획이 발표될 예정인 육·해·공 통합사관학교 창설과 관련해서는 예산이 편성되지 않았다.국방부는 "향후 국회 예산심의 과정에서 내년도 국방예산 정부안에 담긴 주요 사업들이 차질 없이 반영될 수 있도록 적극적으로 설명하고 협조해 나가겠다"고 설명했다.