1년 준비한 호주 여행에서 제일 좋았던 것

지난 8월 22일부터 28일까지 가족들과 호주 여행을 다녀왔습니다.

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큰사진보기 ▲시드니를 알리는 표지여행의 설렘을 안고 시드니에 도착했음을 실감하게 한 풍경입니다. ⓒ 김남정 관련사진보기

'아, 정말 호주에 왔구나.'

큰사진보기 ▲시드니의 첫 아침낯선 시드니에서 브런치와 커피 한 잔, 여행이 시작되었습니다. ⓒ 김남정 관련사진보기

"아메리카노는 롱블랙이라고 한대요."

"너무 진한데? 한약 먹는 것 같다."

"이걸 정말 먹어?"

큰사진보기 ▲록스 마켓에서 만난 색다른 풍경과 맛활기찬 시드니 시장을 거닐며 호주다운 기념품과 다양한 볼거리를 만났습니다. ⓒ 김남정 관련사진보기

큰사진보기 ▲푸른 하늘 아래, 시드니를 만나다오페라하우스와 하버브리지. 햇살 좋은 공원을 천천히 걸으며 시드니의 아름다운 풍경과 일상을 만났습니다. ⓒ 김남정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.



여행은 비행기표를 끊는 순간부터 시작되는 것 같다.이번 시드니 여행은 조금 더 그랬다. 딸들이 1년 전부터 계획한 여행이었기 때문이다. 우리 부부와 두 딸, 사위들까지 여섯 식구가 함께 움직이기로 했다. 새로운 가족이 된 사위들이 긴 여행을 함께 하겠다고 나선 것이 고마웠다.출발 일주일 전부터 이것저것 준비를 본격적으로 했다. 준비하면서 유럽 여행과는 조금 다르다는 생각도 했다. 가장 신경 쓴 것은 의약품이었다. 남편이 평소 복용하는 약(혈압약)과 상비약을 따로 챙겼고, 조제약은 원래 포장에 넣고 영문 처방전까지 준비했다.음식물도 조심스러웠다. 호주는 입국할 때 음식물 검역이 까다롭다는 이야기를 미리 들었다. 한국에서 먹던 것을 이것저것 가져가기보다는 현지에서 먹기로 했다. 애매한 것은 가져가지 않는 편이 마음 편했다. 여행을 앞두면 별것 아닌 일에도 걱정이 생긴다.그런데 막상 비행기에 오르자 걱정은 금세 사라졌다. 영화 두 편을 보고 나니 어느새 시드니 킹스포드 스미스 공항이었다. 현지 시각으로 저녁 7시 25분. 긴장했던 입국 심사와 검역도 별일 없이 지나갔다. 입국장을 빠져나오자 그제야 실감이 났다.공항 밖으로 나오자 서늘한 공기가 얼굴에 닿았다. 8월의 한국은 무더위가 한창인데, 시드니는 겨울의 끝자락이었다.호텔로 가는 택시에 올랐다. 가장 먼저 낯설었던 것은 도로였다. 호주는 우리나라와 반대로 차량이 왼쪽 차선으로 달렸다. 익숙한 듯하면서도 자꾸 시선이 가는 풍경이었다.높은 빌딩과 넓은 도로는 서울의 여의도나 강남과 크게 달라 보이지 않았다. 그런데 건물 사이사이에 자리 잡은 커다란 나무들은 달랐다. 굵은 줄기와 넓게 뻗은 가지가 도로를 따라 이어졌다. 높은 빌딩과 오래된 나무가 함께 있는 풍경. 그것이 내가 시드니에서 처음 받은 인상이었다. 첫날은 욕심내지 않았다. 호텔 근처에서 태국 음식으로 저녁을 간단히 먹고 푹 쉬었다.다음 날 아침부터 본격적으로 시드니를 걸었다. 호주는 우리와 계절이 반대인 남반구에 있다. 봄을 앞둔 도시의 아침은 차갑고 맑았다. 햇살은 생각보다 강했다.첫 목적지는 시드니의 스페셜티 커피로 유명한 싱글오(Single O Surry Hills)였다. 가는 길에 유난히 조깅하는 사람들이 많았다. 쌀쌀한 날씨에도 짧은 운동복 차림으로 땀을 흘리며 도심을 달리는 사람들이 인상 깊었다. 아직 가게를 열기 전임에도 카페 앞은 사람들로 북적였다. 여섯 식구가 각자 마시고 싶은 것을 골랐다.남편은 롱블랙을 주문했다. 한 모금 마시더니 말했다.그 말에 아이들이 깔깔대며 웃었다. 낯선 도시에서 맞은 첫 아침부터 여섯 식구의 웃음이 끊이지 않았다.나는 플랫화이트를 마셨다. 우유가 부드럽게 커피를 감싸면서도 에스프레소의 쌉싸름한 맛이 분명했다. 달지 않아서 더 좋았다.브런치는 담백했다. 빵은 겉은 바삭하고 속은 촉촉했다. 달걀은 부드러웠고, 한 접시에 올라온 재료들이 서로 맛을 방해하지 않았다. 여행지에서 먹는 첫 아침이라 그런지 평소보다 커피가 맛있었다.호텔로 돌아와 재정비를 하고 록스 마켓으로 향했다. 오래된 건물과 좁은 골목 사이에 작은 가게와 노점들이 이어졌다. 기념품부터 먹거리까지 구경할 것이 많았다. 관광객들 사이를 천천히 걷다 보니 어느새 여섯 명이 각자 보고 싶은 곳으로 흩어졌다.누군가는 물건을 구경했고, 누군가는 먹거리를 살펴봤다. 그러다 악어 꼬치와 캥거루 꼬치를 파는 곳에 여섯 명이 모두 멈춰 섰다.서로 얼굴을 바라보다 하나씩 맛을 봤다. 생각보다 담백한 맛에 고개를 끄덕이는 남편과 사위들, "한번 먹어본 걸로 됐어"라며 큰딸은 애써 웃었다. 꼬치 하나에 여섯 명의 표정이 제각각이었다.우리는 꼭 같은 곳을 보고 같은 것을 먹어야 하는 것은 아니었다.조금 더 걸어 시드니 오페라하우스로 향했다. 흰색 조개껍데기나 돛을 여러 장 겹쳐 놓은 것처럼 보이는 지붕이 푸른 하늘과 바다 사이에 떠 있었다. 덴마크 건축가 요른 우드 손이 설계한 건축물로, 1973년 문을 열었다고 한다. 독특한 '돛' 모양의 지붕은 시드니를 상징하는 풍경이 됐다. 사진으로 수없이 봤던 건물이었지만 실제로 보니 생각보다 크고 아름다웠다.가까이 다가가니 지붕의 작은 타일들이 눈에 들어왔다. 멀리서 볼 때는 하나의 거대한 조형물처럼 보였지만, 가까이에서는 수많은 조각이 모여 하나의 건물을 만들고 있었다. 여러 각도에서 사진을 여러 장 찍었다. 역시 여행에서는 직접 보는 것이 제일이다.마지막으로 로열 보타닉 가든을 걸었다. 오페라하우스와 이어지는 정원을 따라 걸으니 갑자기 도시의 소음이 줄어들었다. 커다란 나무들이 길을 만들고 있었다. 넓은 잔디밭에서 결혼식을 하는 모습이 한 폭의 그림 같았다. 바다와 햇살과 바람과 자유로운 사람들을 보고 걸으니 시드니가 도시인지 공원인지 잠시 헷갈릴 정도였다.걷다 보니 여섯 명의 걸음 속도도 조금씩 달라졌다. 남편은 잔디밭에 돗자리를 깔고 누웠고, 큰딸 부부는 늘 앞장서 걸었고, 작은딸 부부는 사진을 찍다가 벤치에 앉아 쉬었다. 그렇게 각자 걷다가 다시 만났다. 이번 시드니 여행에서 내가 좋았던 것은 바로 이런 모습이었다.아름답고 유명한 곳을 충분히 보고 사진을 찍고, 맛있는 것을 먹고, 많이 걸었다. 그런데 여섯 명이 함께하니 평범한 하루도 조금 달랐다. 그래서 나도 이번에는 사진만 남기지 않고 여행의 순간들을 글로 남겨보고 싶었다.'호주는 이런 나라다'라는 설명보다 우리가 그날 무엇을 보고, 무엇을 먹고, 어떻게 걸었는지 기록하고 싶었다. 그래서 시드니에서의 첫 여행기를 이렇게 시작한다. 일단 먹고, 걷고, 보고, 웃었던 하루였다.