세종지방법원 설계공모 당선작 '그늘숲 법원' 선정... 2031년 3월 개원 '성큼'

큰사진보기 ▲세종지방법원 건립사업 설계공모 당선작 ‘그늘숲 법원’ 정면 조감도 ⓒ 행복청 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종지방법원 건립사업 설계공모 당선작 ‘그늘숲 법원’ 정면 투시도 ⓒ 행복청 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

행정중심복합도시건설청(청장 강주엽, 이하 행복청)은 세종시 반곡동에 건립될 세종지방법원 설계공모 당선작으로 (주)희림건축사사무소 컨소시엄의 '그늘숲 법원'을 선정하고 1일 전격 공개했다.이번 공모에는 (주)희림건축사사무소 컨소시엄을 비롯해 (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 컨소시엄, 에이앤유디자인그룹건축사사무소 등 3개사가 참여했다. 특히 행복청은 지난 8월 31일 심사 전 과정을 공식 유튜브 채널을 통해 실시간으로 중계하며 심사의 투명성과 공정성을 높여 눈길을 끌었다.심사위원회는 경사지 특성을 고려한 건물 계획, 법정동과 민원동 등 기능별 공간의 분리성과 연결성, 그리고 법원의 상징성을 담은 입면계획 등을 종합적으로 평가해 당선작을 확정했다.당선작인 '그늘숲 법원'은 '경계 없이 열린 법원'을 평면 디자인으로 구현한 것이 핵심이다. 대지의 경사지를 활용해 건물을 ㄷ자 형태로 배치했으며, 건물 중앙에 중정을 두고 3개 층 규모의 열린 통합로비를 계획해 풍부한 자연채광을 유입함으로써 이용객들이 쾌적하게 시설을 이용할 수 있도록 했다.특히 통합로비 2층과 연결되는 공간에 오픈형 도서실과 개방형 중회의실을 배치해 시민 소통 공간을 넓힌 점이 높은 평가를 받았다. 아울러 외부에는 소담마당, 청솔마당, 숲결정원으로 이어지는 연계 조경공간을 조성해 건축물과 주변 공간이 자연스럽게 어우러지도록 했다.당선자에게는 행복청장 상장과 함께 기본 및 실시설계 용역 계약의 우선협상권이 주어지며, 행복청은 올해 하반기 설계를 시작으로 2031년 3월 개원을 목표로 사업에 박차를 가할 계획이다.홍순민 행복청 시설사업국장은 "세종지방법원이 2031년 3월에 차질 없이 개원하여 미래형 열린 법정의 새로운 모델로 평가받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편, 이번 설계공모 최종 결과는 국토교통부 세움터 및 한국부동산원 건축허브 플랫폼에서 공고되며, 상세한 평가 내용과 이미지는 행복청 누리집을 통해 확인할 수 있다.