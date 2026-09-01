전남광주시 고위공무원 수뢰 혐의 구속... 어선사업 특혜 의혹

큰사진보기 ▲목포시 옥암동 서해지방해양경찰청 청사. 전남광주 여수·완도·목포, 전북 부안·군산 해양경찰서를 관할한다. ⓒ 서해지방해양경찰청 관련사진보기

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전남광주통합특별시 소속 고위 공무원이 국가 어선 정책사업과 관련해 업체 측으로부터 뇌물을 받고 편의를 제공한 혐의로 해경에 구속됐다.서해지방해양경찰청은 특정범죄가중처벌등에관한 법률(뇌물) 위반 등 혐의로 전남광주통합특별시 산하기관장 A(3급)씨 등 7명을 적발하고, 이 중 A씨 등 4명을 구속 송치했다고 1일 밝혔다.A씨는 2024년 저선령 감척어선 활용 사업과 노후 어선 대체 건조 사업 추진 과정에서 수산업체(여수) 대표 B씨와 조선소 (목포) 대표 C씨로부터 수천만 원 상당의 뇌물을 받고, 당초 사업 참여 자격이 없는 이들이 입찰에 참여할 수 있도록 공고상 자격요건을 완화해준 데 관여한 혐의를 받는다.B씨와 C씨는 완화된 자격요건에 맞춰 지인 D씨 명의를 빌려 입찰에 참여했으며, 거듭된 유찰 끝에 수의계약을 통해 국가 정책사업 계약 대상자로 선정된 것으로 조사됐다.이 과정에서 B·C씨는 D씨 명의로 수협에서 7억 원을 저금리 대출받아 선령 36년의 노후 어선을 매입했는데, 해경은 이에 관해서도 수협에 대한 사기 혐의를 적용했다.이들은 2025년에도 A씨에게 뇌물을 제공하고 자신들이 소유한 다른 어선들이 추가로 국가 정책사업 대상에 선정되도록 특혜를 요구하고, 이 과정에서 약 90억 원의 저금리 대출을 받은 것으로 조사됐다.해경은 국가 재정이 투입되는 어선 정책사업에서 불법 특혜가 제공되고 있다는 첩보를 입수한 뒤 관련 업체를 압수수색하고 계좌 추적과 관계자 조사를 거쳐 이들의 혐의를 확인했다.서해지방해양경찰청 장성환 수사과장은 "국민 세금이 투입되는 국가 정책사업에서 공직자가 업체와 결탁해 특혜를 제공하고 뇌물을 수수하는 행위는 반드시 근절돼야 한다"며 "앞으로도 공직 비리와 부정행위에 대해 엄정하게 수사하겠다"고 말했다.해경은 이번 수사 결과를 관계기관에 통보해 부당하게 체결된 계약의 취소와 불법 수익금 환수 등 행정조치가 이뤄지도록 조치할 계획이다.