흔들릴 때 붙잡는 대신 먼저 돌아 봐야할 것

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"자세가 바르지 않아요. 몸이 굽어 있어요."

큰사진보기 ▲국선도 두좌법 전국선도 두좌법 전 ⓒ 김석우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국선도 두좌법 후국선도 두좌법 후 ⓒ 김석우 관련사진보기

'이 정도면 잘하고 있겠지.'

몸을 바로 세우려고 했다. 그런데 사범님은 내 몸이 굽어 있다고 했다.국선도 수련 중 들은 말이다. 나는 분명 몸을 곧게 세우고 있다고 생각했다. 그런데 사범님의 설명을 듣고 자세를 다시 살펴보니 정말 그랬다. 몸이 안쪽으로 조금 굽어 있었다. 이상했다. 몸을 세우려고 애쓰고 있는데 왜 몸은 오히려 굽어 있었을까. 그 이유는 내가 몸의 중심을 잘못 잡고 있었기 때문이었다.요즘 국선도 원기단법을 수련하고 있다. 원기단법에는 여러 호흡 동작이 있는데, 그중에는 몸을 거꾸로 세워 두좌법 자세를 취하고 그 상태에서 호흡하는 동작이 있다. 처음에는 거꾸로 서는 것 자체가 쉽지 않았다. 머리와 두 손을 바닥에 대고 다리를 위로 올린 뒤 몸이 넘어지지 않도록 균형을 잡아야 했다.그러다 보니 자연스럽게 두 손에 힘을 많이 주게 됐다. 머리와 두 손, 세 지점을 이용해 몸을 지탱하면서 그 가운데 어딘가에 몸의 중심을 두려고 했다. 나는 그것이 균형을 잘 잡는 방법이라고 생각했다. 그런데 결과는 달랐다. 두 발이 안쪽으로 휘어지고 몸통도 함께 굽었다. 몸을 반듯하게 세우려고 했지만, 오히려 몸 전체가 안으로 말려 들어가고 있었던 것이다.사범님께서 자세를 다시 잡아주셨다. 몸의 중심을 머리에 두고 두 손은 단지 보조 역할만 하라고 했다. 그리고 배를 조금 더 디밀고 발끝에 힘을 주라고 했다. 처음에는 그 말이 쉽게 와닿지 않았다.거꾸로 서 있는데 배를 더 내밀고 발끝에 힘을 준다는 것이 어떤 의미인지 몸으로 이해하기가 쉽지 않았다.그래도 사범님의 지시에 따라 자세를 조금씩 바꾸어 보았다. 그러자 몸의 느낌이 달라졌다. 두 손과 머리 사이에 중심을 두려고 할 때는 두 손에 힘이 많이 들어갔다. 몸도 안쪽으로 모이는 느낌이었다. 그런데 중심을 머리에 두고 두 손은 보조 역할만 한다고 생각하자 몸이 조금씩 위로 길어졌다. 안쪽으로 휘어 있던 두 발도 펴지기 시작했다. 몸통 역시 이전보다 곧게 올라왔다. 중심을 바꾸었을 뿐인데 몸의 모양이 달라졌다. 사진으로 찍어 비교해 보니 그 차이가 더 분명했다.이번 수련에서 가장 기억에 남은 것은 자세 자체가 아니었다. 중심을 어디에 두느냐에 따라 몸의 모양이 달라진다는 사실이었다. 나는 몸을 곧게 만들려고 했다. 하지만 몸을 곧게 만드는 것보다 먼저 해야 할 일이 있었다. 중심을 제대로 잡는 일이었다.중심을 두 손과 머리 사이에 두려고 하니 몸이 굽었다. 반대로 중심을 머리에 두고 두 손은 보조 역할만 하도록 하자 몸이 자연스럽게 바로 세워졌다. 배를 조금 더 디밀고 발끝에 힘을 주는 것도 결국 몸 전체를 하나로 연결하는 과정이었다.어느 한 부분만 힘을 주어 억지로 자세를 만드는 것이 아니라 머리에서 몸통을 지나 발끝까지 몸 전체가 하나의 방향을 갖도록 하는 것이다. 거꾸로 서서 호흡하는 짧은 시간이었지만, 몸의 중심에 대해 생각해 보는 시간이었다.수련을 하면서 가끔 이런 생각을 한다.동작이 익숙해지면 내가 하고 있는 방식이 맞다고 생각하기 쉽다. 하지만 몸은 내가 생각하는 것과 다를 수 있다. 나는 몸을 곧게 세우고 있다고 생각했지만 실제로는 굽어 있었다. 나는 균형을 잘 잡고 있다고 생각했지만 실제로는 두 손에 의지하고 있었다. 혼자 수련했다면 아마 쉽게 알아차리지 못했을 것이다. "몸이 굽어 있어요" 사범님의 한마디가 내가 보지 못했던 것을 보게 해주었다. 그 말을 듣고서야 내가 어떤 방식으로 몸을 지탱하고 있는지 돌아보게 됐다.생각해 보면 몸의 중심만 그런 것은 아닌 것 같다. 살면서도 우리는 무엇인가를 지탱하기 위해 여러 곳에 의지한다. 불안하면 더 많은 것을 붙잡으려고 하고, 흔들리면 더 많은 힘을 주려고 한다. 나 역시 몸을 거꾸로 세우면서 그랬던 것 같다. 두 손과 머리를 모두 이용해 몸을 지탱하려 했다.하지만 오히려 몸은 굽었다. 힘을 더 주는 것이 해결책이 아니었다. 중심을 다시 잡는 것이 먼저였다. 몸을 바로 세우는 일과 삶을 바로 세우는 일이 어쩌면 아주 다르지만은 않을 것 같다는 생각이 들었다. 무언가 흔들릴 때 무조건 더 세게 붙잡는 것이 아니라, 내가 지금 어디에 중심을 두고 있는지 먼저 돌아보는 것.아직 두좌법 자세가 편한 것은 아니다. 사진을 다시 보면 더 고쳐야 할 부분도 보인다. 하지만 이제는 이전과 조금 다르게 수련할 수 있을 것 같다. 몸의 중심은 머리에 두고, 두 손은 보조하고, 배는 조금 더 내밀고, 발끝까지 힘을 연결한다. 그리고 그 상태에서 호흡한다. 완벽하게 하는 것보다 중요한 것은 내가 무엇을 잘못하고 있었는지 알아가는 것이다.수련은 한 번에 몸을 완성하는 일이 아니라, 매번 내 몸을 다시 바라보고 조금씩 바로잡아 가는 과정일 테니까. 거꾸로 서서 호흡하며 몸의 중심을 배웠다. 몸을 바로 세우려고 했는데 오히려 몸이 굽어 있었고, 중심을 바꾸자 몸이 바로 섰다. 어쩌면 앞으로의 수련에서도 가장 먼저 살펴야 할 것은 이것인지 모르겠다. 지금 나는 어디에 중심을 두고 있는가.