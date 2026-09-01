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정치

26.09.01 11:48최종 업데이트 26.09.01 11:48

이 대통령 "실종 사건 최종 책임자 책임 명확히 해야"

'비정상 사망' 중 한 유형으로 평가... 총리에 자살·산업재해·고독사 등과 함께 관리 주문

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이재명 대통령이 1일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.9.1
이재명 대통령이 1일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.9.1 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 제주 실종 허위종결 사건과 관련 "실종 사건에 대한 최종 책임자의 책임을 명확하게 해야 한다"고 주문했다. 특히 실종 사건을 정부가 관리해야 할 '비정상 사망'의 한 유형으로 보고 각별한 관심을 기울여 달라고 당부했다.

이 대통령은 1일 국무회의에서 "제주 실종사건과 관련해 국민의 우려가 크다"면서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 먼저 "실종 신고 후 못 찾는 경우가 0.1% 정도라지만 그것도 적은 게 아니다. 거의 사망에 준해서 취급해야 할 것"이라며 "(그런데) 일선 경찰관이 실종 사건을 마음대로 지워버리고 전화로 안전이 확인되지 않았는데도 확인됐다고 거짓말해 삭제하는 일이 발생했다"고 지적했다.

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이어 "대부분의 경찰들이야 열심히 자기 업무를 하겠지만 일이 너무 많다는 이유로 이런 비정상적인 일이 벌어져서는 안 된다"라며 "앞으로 좀 요청드리는 바는 최종 책임자 책임을 명확하게 해야 되겠다"라고 주문했다.

특히 이 대통령은 "우리가 '목숨을 구하는 정부', '목숨을 살리는 정부'란 이름을 일부러 달고 있다"면서 한성숙 국무총리에게 실종 사건도 통계화 해서 정부가 관리하자고 제안했다.

이 대통령은 이와 관련 "지금까지는 소위 천수를 누리지 못하는 경우, 예를 들어 사고사나 산업재해, 자살, 고독사 등을 줄이기 위한 통계와 시스템을 지금 갖추고 있지 않나"라며 "사람 생명에 관한 문제들은 총괄 관리를 해야 하는데 그 항목 중에 이 실종사건도 하나의 항목으로 넣어두면 어떨까 싶다"고 말했다.

또한 "어쨌든 (실종사건 관련) 이 시스템을 한번 체크를 해봐야 한다. 최종책임을 분명하게 하고 '실종 후 1년 내 사망자' 또는 '실종 종결 종류' 등 그 통계도 자세히 내보자"라며 "이 실종 사건에 대해서도 좀 각별한 관심을 갖도록 하자"고 말했다.

#이재명대통령#국무회의#제주실종허위종결#경찰

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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