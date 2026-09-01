내란 가담 혐의 '합참' 전직 지휘부, 첫 재판서 "무죄" 주장

큰사진보기 ▲내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 지난 6월 15일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 법원을 나서고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲2차 종합특검팀 현판식3대 특검(내란, 김건희, 채상병)의 2차 종합특검이 지난 2월 25일 오전 경기도 과천시 2차 종합특검팀 사무실에서 현판식을 열고 본격적인 업무에 들어갔다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2024년 12월 3일 무장한 군인들이 국회 본청 출입을 막기 위해 문을 걸어 잠그고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

12.3 내란 당시 국군 최고 군령기관(합동참모본부)의 수장과 간부였던 이들이 내란에 가담한 혐의로 넘겨진 첫 재판에서 무죄를 주장했다.1일 오전 10시 내란전담재판부 서울중앙지방법원 형사합의37-2부(재판장 오창섭 부장판사) 심리로 김명수 전 합참의장, 정진팔 전 합참 차장, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 김흥준 전 육본 정책실장에 대한 첫 공판이 열렸다. 이들은 내란중요임무종사 혐의 등을 받고 있다.종합특검(특별검사 권창영)은 이날 법정에서 피고인들의 공소사실을 설명했다. 특검은 김 전 의장이 내란 당시 ▲ 전군 경계태세 2급 격상 ▲ 계엄사령부 상황실 구성 협조 ▲ 계엄 임무를 우선 수행하라는 내용이 담긴 단편명령 발령 ▲ 참모진의 계엄군 철수 건의 묵살 등의 방법으로 내란 중요임무에 종사했다고 밝혔다.이어 법령(국군조직법 등)에 따라 육군특수전사령부(특전사)와 수도방위사령부(수방사)를 작전지휘 및 감독하는 합참의장 직위에 있으면서도 국회에 출동한 위 부대 병력 철수를 위해 필요한 방법을 다하지 않았다고 강조했다.특검 측은 "피고인 김명수는 2024년 7월경 강호필(당시 합참 차장)로부터 대통령(당시 윤석열)과 김용현(당시 대통령경호처장)의 '좌파 척결' 등 정적 제거 이야기를 듣고 이 과정에서 군이 참여해야 한다고 (발언했다는) 사실을 보고 받았다"며 "이후 김용현이 국방부 장관 후보자로 지명되자 김명수는 합참 본부장급 참모진들에게 비상계엄 선포 가능성을 묻는 등 (내란죄 구성요건인) 국헌문란 목적 등 상황을 인식하고 있었다"고 말했다.이어 "김명수는 (비상계엄 선포 이후) 단편명령 초안을 검토하고 발령함으로써 국회에 출동한 부대를 정당화시켰다"며 "김명수는 신원식(당시 국가안보실 실장) 등으로부터 현장 계엄군 철수 요청을 받고도 국회에서 비상계엄 해제 결의안이 의결된 이후 지휘권을 행사할 수 있는 상태였으나 아무런 조치를 취하지 않았다"고 설명했다.그러면서 "김명수는 군령에 관해 국방부 장관을 보좌하는 사람으로서 수방사와 특전사의 위법한 군 투입을 중단할 구체적 작위의무가 있음에도 실질적으로 조치를 취하지 않았다"고 부연했다.이에 대해 김 전 의장 측은 "공소사실을 모두 부인한다"며 무죄를 주장했다.특검은 김 전 의장과 함께 재판에 넘겨진 피고인들이 ▲ 계엄상황실 구성 및 운영 ▲ 계엄군 무기 사용 논의 ▲ 국회 추가 병력 투입 논의 등의 방법으로 내란 중요임무에 종사했다고 밝혔다. 그러나 피고인들은 모두 공소사실을 부인하며 무죄를 주장했다.정 전 합참 차장 측 변호인은 "내란죄는 국헌문란 목적이 요구되는 목적범인데도 공소사실에는 '포고령이 위헌·위법하며 이를 정진팔이 인식할 수 있었다'는 상황만 기재했다"며 "대한민국 체제를 수호한다는 군인정신으로 살아온 정진팔이 왜 내란에 가담할 목적으로 중요임무에 종사했다는 것인가 범행동기가 전혀 공소사실에 드러나지 않았다"고 지적했다.이어 "정진팔은 특전사의 테이저건과 공포탄 사용 건의를 분명히 반대했는데, 특검은 이 사실을 빼고 경찰력 투입과 (계엄군의) 완력 제압을 건의했다고 (공소장에) 적시했다"며 "중요한 반대 발언을 제외한 건 사실 왜곡"이라고 주장했다.그러면서 "피고인에게는 위헌·위법의 인식이 없었다"며 "내란에 가담할 목적으로 계엄사 구성에 관여하지도, 김명수에게 건의하지도, 나머지 피고인들과 논의한 사실도 없으므로 무죄를 선고해 달라"고 재판부에 요청했다.이 전 전비태세검열차장 측도 "피고인은 폭동을 인식하지 못했고 국헌문란의 목적도 없었다"며 "국방부 장관 지시로 합참 지하 4층 컴컴한 방에서 실무자를 찾아다니며 시스템 구축하기 바빴는데 (위헌·위법한) 포고령의 내용을 검토하거나 구체적으로 인식할 시간도 없었다"고 강조했다. 더해 "피고인이 수행한 업무는 사전에 정해진 매뉴얼과 상급자 지시와 명령으로 이뤄진 통상적인 참모 행위에서 벗어나지 않으므로 무죄를 선고해 달라"고 했다.김 전 정책실장 측도 "피고인도 이 사건 비상계엄 선포의 위헌·위법성을 인식하지 못했다"며 "특히 비상계엄 해제 의결 요구를 위해 (국회) 본회의 개회가 준비되는 상황에서 군 병력을 동원하려는 김용현 지시를 거부하고 테이저건 및 공포탄 사용 건의도 거부하도록 박안수를 보좌했다"며 무죄를 호소했다.한편 이날 재판부는 이날 오후 4시 내란 당시 계엄사 상황실이 설치됐던 합참 전투통제실에 대한 비공개 현장 검증을 진행한다. 오 재판장은 "현장검증 결과물을 (재판의) 주요 판단 자료로 쓸 수는 없고, 향후 증인들 설명을 이해할 수 있는 정도로만 보고 올 것"이라고 설명했다.