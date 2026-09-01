"학교에서 노트북까지 고쳤다"... 고 윤범진 교사 "순직 인정하라"

큰사진보기 ▲충남교사노조와 윤 교사의 배우자, 동료 교사들은 이날 충남도청 프레스센터에서 기자회견 열“고 윤범진 교사 비극을 개인의 비극으로 남겨 두지 말라”며 순직 인정을 촉구했다 ⓒ 이재환 관련사진보기

"남편은 학생들에게 존댓말을 사용했다. 인기가 좋아서 학생들의 편지도 많이 받았다."

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▲고 윤범진 교사 순직 인정 촉구 기자회견 충남교사노조와 윤 교사의 배우자, 동료 교사들은 이날 충남도청 프레스센터에서 기자회견 열“고 윤범진 교사 비극을 개인의 비극으로 남겨 두지 말라”며 순직 인정을 촉구했다. 이재환 관련영상보기

고 윤범진 교사는 지난 2025년 10월 4일 자택에서 숨졌다. 당시 그의 나이는 41세. 과학을 가르쳤던 윤 교사는 46개 학급의 방송·정보 업무와 동시에 담임 교사까지 맡고 있었다. 윤 교사에게는 배우자와 초등학생 자녀 1명이 있다. 15년 차 과학 교사는 가족을 남겨둔 채 세상을 떠났다.윤 교사가 숨진 지 약 10개월이 지난 가운데 윤 교사의 순직 인정을 위해 동료교사와 유가족들이 전면에 나섰다.충남교사노조를 비롯한 교사단체와 유가족은 1년 가까운 시간 동안 학교 현장과 교육청 등을 접촉하며 윤 교사의 '순직 인정 자료'를 수집했다. 이들은 1일 오후 2시 아산교육지원청에 관련 자료를 제출할 예정이다.최재영 충남교사노조 위원장은 "사건 발생 후 5년 이내에 '순직 인정 신청'을 할 수 있다. 1년 정도 지나서 신청하는 경우도 왕왕 있다"라고 말했다. 순직 관련 자료를 수집하는데 다소 시간이 걸렸다는 설명이다.윤 교사의 배우자, 동료 교사, 충남 교사노조는 1일 충남도청 프레스센터에서 기자회견 열고 "윤범진 교사 비극을 개인의 비극으로 남겨 두지 말라"며 순직 인정을 촉구했다. 교사단체와 유가족들은 윤 교사의 죽음이 '과도한 업무' 때문이라고 주장했다.윤 교사의 배우자 A씨는 "남편은 다정하고 성실한 사람이었다. 남편은 과학 수업에도 자부심이 큰 교사였다. 학생들에게도 편지를 많이 받을 정도로 인기가 좋았다"라고 말문을 열었다.이어 "학교에는 50대가 넘는 전자칠판과 교탁이 있었고, 교사들의 노트북 설정과 수리, 각종 소모품 관리, 방송기기 관리까지 남편의 업무였다"라며 "남편은 전자기기 전공자가 아니다. 남편을 압박한 것은 학생들을 가르치는 것이 아니라 학교의 수많은 기자재와 정보화 장비를 책임지는 것이었다"라고 토로했다.그러면서 "우리 남편의 죽음이 우리 가족의 슬픔으로만 남지 않았으면 좋겠다. 학교와 교육청, 국가는 그 죽음 앞에서 무엇을 돌아봐야 하는지 고민해야 한다"라고 주장했다.동료 교사 B씨는 "윤 선생님은 책임감이 강했던 분이다. 힘들다는 내색도 하지 않았다. 지난해 2학기, 선생님의 얼굴에서 웃음기가 사라지고 어깨가 축쳐진 모습을 봤다. 잠시 지나가는 피로일 것이라고 생각했다. 그러나 돌이켜 보면 그것은 한 사람이 감당하기에는 너무 어려운 '책임'이었다"라고 안타까워했다.이어 "선생님의 죽음은 결코 개인의 문제가 아니다. 이는 학교 현장의 구조적인 업무 과중과 행정지원의 부재가 만든 비극"이라고 토로했다.'순직 신청'을 대리하고 있는 이나연 변호사는 "순직 여부를 판단할 때 중요한 것은 고인이 어떤 업무를 수행했는지, 그 업무의 양과 강도가 어땠는지, 그리고 그 업무 부담이 사망에 어떤 영향을 미쳤는지를 살펴 보는 것"이라며 "교사라면 과중한 업무도 당연히 감당해야 한다는 식으로 업무상 위험을 과소 평가해선 안된다"라고 지적했다. 그러면서 "고 윤범진 교사의 순직을 인정하는 것, 그것이 국가가 책임을 다하는 첫걸음"이라고 강조했다.충남교육청은 관계자는 이날 <오마이뉴스>에 "순직 여부는 공무원연금공단에서 판단한다"라며 "지난 7월 '순직을 검토해 달라'는 취지의 교육감 의견서를 (유가족 등에게) 제출했다"라고 말했다.