김훈의 호소 "두려운 마음으로 대법원에 탄원합니다"

2024년 아리셀 리튬전지 공장 화재로 23명의 노동자가 숨졌습니다. 1심은 아리셀 대표자 박순관에게 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 책임을 물어 징역 15년을 선고했지만, 2심은 징역 4년으로 대폭 감형했습니다. 아리셀 참사 대책위와 산재피해 유가족협의회는 2심 판결의 부당함을 알리고 대법원의 정의로운 판단을 촉구하고자 제출한 탄원서를 공개합니다.

큰사진보기 ▲2024년 6월 25일 경기도 화성시 서신면 리튬전지 공장 화재 현장에서 경찰과 소방, 국립과학수사연구원, 국토안전연구원, 고용노동부, 산업안전관리공단 등 관계자들이 합동감식을 위해 이동하고 있다. 전날인 24일 오전 10시 31분 화성시 서신면 전곡리 소재 일차전지 업체인 아리셀 공장에서 화재가 발생해 다수의 사상자가 발생했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김훈 작가 ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 생명안전 시민넷 공동대표인 김훈 작가입니다.

경기도 화성 아리셀 공장 화재 참사(2024년 6월 24일)에 대한 중대재해처벌법 위반 사건 상고심을 앞두고 대법원에 탄원합니다.이 사건 1심 법원은 아리셀 대표이사와 총괄본부장에게 각각 징역 15년을 선고했는데, 2심 법원은 1심 형량을 크게 낮추어 대표이사에게 징역 4년, 총괄본부장에게 징역 7년을 선고했습니다. 형량이 대폭 감소되자 아리셀 대표이사는 중대재해처벌법에 대한 위헌 심판을 제청했습니다.저는 초야의 서생으로서 이러한 법률적 과정에 대해서 정돈된 견해를 말할 입장이 아닙니다. 다만 국법을 엄중히 여기며 살아온 한 시민의 생활감정을 말하고자 합니다. 부디 경청하여 주시기 바랍니다.이 사건 유가족들은 2심 선고를 앞두고 아리셀 측과 민사상으로 합의했고, 유가족들 중 일부는 '처벌을 원치 않는다'는 의사를 법원에 문서로 제출했습니다. 2심 법원은 이 '합의'와 '처벌불원'을 감형의 사유가 된다고 판단했습니다.저는 이 판단에 동의하지 못합니다. 피해자 유가족들은 모두 그날그날의 생계에 허덕지덕하는 사람들로, 가족을 잃은 슬픔뿐 아니라 소송에 따르는 비용과 시간을 견디기 어려운 처지입니다. 아리셀은 유가족들에게 합의금 지급의 전제조건으로 '처벌불원서'를 요구했습니다.제가 알아본 바에 따르면, 아리셀은 집단교섭을 거부하고 유가족들의 변호사를 우회해서 개별 접촉으로 각개격파 했습니다. 이렇게 해서 '합의서'와 '처벌불원서'는 형식적 요건을 모두 갖추어서 2심 법정에 제출되었습니다. 이 서류에 찍힌 유가족들의 도장은 모두 '자유의사'에 따른 것이라는 외양을 갖추고 있지만, 이것은 대기업이 사회경제적 약자의 가장 취약한 급소를 찔러서 항복을 받아낸 것입니다.아리셀 참사는 개인 사이의 사사로운 원한에 의한 범죄가 아니고, 단순한 폭행이나 과실에 의한 치사상이 아니고, 채권과 채무에 관한 소송이 아닙니다. 이 사건은 대기업이 생산 현장에서 일하는 노동자의 생명과 안전에 관한 법령을 위반함으로써 노동자 23명이 작업장의 화염 속에서 사망한 대형 참사일 진데, 어찌 돈을 매개로 해서 강자와 약자 사이에 '합의'된 '처벌불원'을 근거로 형사재판의 형량을 크게 낮출 수가 있겠습니까? 이것이 제가 2심 판결을 이해할 수 없는 이유입니다.저는 지금 이 사건 피고인들을 더 오랫동안 수감해서 사회적 복수를 해야 한다고 주장하는 것이 아니고, 법에 대한 한 시민의 느낌을 말하고 있습니다.중대재해처벌법이 처음으로 시행(2022)되자 기업은 안전을 위해 투자하기보다는 기업 자신을 방어하기 위해 법률 비용을 대폭 늘렸고, 문제를 근본적으로 '해결'하기 위해 경제단체들을 앞세워 법률 자체를 폐기하거나 무력화하려는 로비를 전개해 왔습니다.그 결과 고용노동부가 지난 6년(2020-2025)간의 연도별 산재 현황을 집계한 자료에 따르면 중처법 시행 이후에도 산업현장에서의 사망자 수는 해마다 증가해서 2025년에는 2248명(!)에 달했고, 이러한 추세는 중대재해처벌법 '무용론'의 논리적 근거로 악용되어 왔습니다.아리셀이 이 재난 참사를 대처하는 방식은 이 모든 퇴행적 국면을 모두 종합하고 있습니다. 아리셀은 중처법에 대한 위헌 심판까지 제청했으니, 이는 그 회사의 권리일 수 있겠지만 반성이나 사과하는 태도가 아닙니다. 이것은 우리 사회의 비극이며 미망일 것입니다.상고심 법원이 이 사태의 핵심부와 밑바닥과 사회의 앞날에 이르기까지, 그리고 날마다 그 위험한 현장으로 일하러 나가는 사람들과 그 가족들의 고통과 슬픔까지 깊이 헤아려 주시기를 바랍니다.법에 무지한 저는 두려운 마음으로 대법원에 탄원합니다.2026년 9월 2일김훈(생명안전 시민넷 공동대표)