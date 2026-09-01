용혜인 '장관-비례 겸직' 묻자 "고생 많으십니다"

큰사진보기 ▲성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 1일 국회 의원회관 자신의 사무실로 출근하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

▲최민희 “용혜인, 야무지고 똑 부러진 여성 인재” 유성호 관련영상보기

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큰사진보기 ▲성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 1일 국회에서 열린 행정안전위원회 전체회의에 불참해 자리가 비어 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

성평등가족부장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원(비례대표)이 장관에 임명되더라도 비례대표 의원직을 유지하겠다는 뜻을 밝혀 논란이 되고 있는 가운데, 출근길에서 관련 질문을 받고도 즉답을 피했다.용 의원은 1일 국회 의원회관 출근길에서 '비례직 승계 논란 관련 여권에서 비판이 나오는데 입장 변화가 있는가'라는 취재진 질문에 "고생 많으십니다"라고 인사만 할 뿐 별다른 생각을 밝히지 않았다. '성평등위(성평등가족위원회) 소관 법률을 발의한 적 없다는 자질 논란은 어떻게 보나'라는 질문에도 묵묵부답으로 문을 닫고 의원실로 들어갔다.앞서 8월 31일 용 의원은 자신의 비례대표직 유지를 둘러싼 논란을 두고 페이스북에 "연합정치의 제도적 공백으로 비례대표 의원직 승계를 기본소득당이 할 수 없는 상황에서 당 소속 유일한 국회의원인 제가 사퇴할 경우 기본소득당이 원외정당이 돼야 하는 어려움이 있다"라며 "개인의 결정이 당의 진로와 직결될 수밖에 없는 소수정당의 어려움에 대해 고개 숙여 양해를 구한다"라고 밝힌 바 있다.신지혜 기본소득당 최고위원도 같은 날 페이스북을 통해 "용 의원이 기본소득당 당적과 의원직을 유지하며 장관직을 수행하는 게 연합정치 정신에도 부합하는 것"이라며 "용 의원은 21대 국회 후반기 행정안전위원회와 당시 여성가족위원회 위원으로서 젠더폭력 예방과 피해자 보호를 위한 의정활동을 해왔다"라고 엄호에 나섰다.용혜인 후보자의 비례대표 국회의원직 유지 논란을 두고 여권 내에서도 의견이 엇갈린다. 최민희 더불어민주당 최고위원은 이날 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에서 "비례를 사퇴하고 장관직으로 가는 건 법적 구속사항이 아니다"라며 "곧 청문회 때 국민들께서 용혜인 내정자의 해명을 들어보고 판단하셔도 늦지 않다"라고 진단했다.최 최고위원은 8월 31일 당 최고위원회의에서도 "90년대생 용혜인 후보는 일하면서 아이 키우고, 언제 어디서나 야무지고 똑 부러지게 자기 입장을 밝히는 당찬 여성 인재"라며 "21·22대 국회의원 하면서 여성가족위원회에서도 활동했고, 생활동반자법 등을 앞장서서 추진해 온 맞춤형 인재"라고 평가했다.반면 박선원 민주당 최고위원은 1일 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에서 "비례대표직의 경우 다음 순번이 대개 이미 선관위에 등록돼 있다. 다음 순번이 있는 경우는 당연히 비례대표직을 사퇴하는 게 맞다"라며 "그런데 용 의원은 다음 순번이 없는 것처럼 말씀하시더라"라고 지적했다.박 최고위원은 "비례대표를 한다는 건 어떤 직종이나 분야에 대표성을 갖고 국회의원이 되는 것"이라며 "본인의 전문성과 특성을 살릴 수 있는 성평등가족부 장관 후보가 되셨다면 진지하게 고민하셔야 하지 않나. 여론도 그런 것 같다"라고 덧붙였다.신현영 민주당 대변인도 8월 31일 페이스북에 사견을 전제로 "의원직과 장관직을 겸직하겠다는 용혜인 후보 의견에 동의할 수 없다"라며 "젊은 세대를 상징하는 정치 세대 교체를 위한 파격적인 장관 인선에서 그녀의 판단은 과도한 특혜와 욕심으로 비춰질 수밖에 없다"라고 비판했다.그러면서 "특히 청년세대 감성으로는 절대 용인할 수 없으며, 우리 사회 불공정 이슈로 사회적 갈등을 초래할 것"이라며 "장관직과 의원직 중 한 가지를 선택하고 집중하시라"라고 촉구했다.