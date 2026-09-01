이 대통령 "예산안 정부 완벽할 수 없어, 대안도 검토 반영"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.9.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 내년도 예산안 정부안에 대한 심의·의결을 앞두고 "지금 우리는 저성장 고착화냐, 잠재성장률 반등이냐의 갈림길에 서 있다"면서 "국민 모두에게 내일은 오늘보다 더 나을 것이란 희망을 만드는 예산안이 될 수 있도록 정치권의 대승적인 협력을 기대한다"고 밝혔다.참고로 이번 예산안은 반도체 산업 호황으로 예상을 상회하는 역대급 추가 세수가 걷히면서 이를 활용한 800조 원 이상 규모의 '슈퍼 예산안'으로 편성될 전망이다. 특히 정부는 이번 예산안을 통해 신설할 미래대응기금을 통해 청년·지방·교육·첨단산업 등에 적극 투자할 방침이다.이 대통령은 1일 주재한 국무회의에서 "인공지능 혁명과 에너지 대전환, 또 글로벌 공급망 재편이 맞물리면서 세계 경제 산업의 근본적 구조가 달라지고 있다"면서 "국제 질서의 격변 속에서 내년도 우리 예산안은 대한민국을 초격차 선도 국가로 도약시키는 든든한 디딤돌이 됨과 동시에 국민 삶 전반에 가시적인 변화를 이끄는 마중물도 돼 주어야 한다"고 강조했다.구체적으론 ▲ 미래성장동력 창출 ▲ 청년의 미래희망사다리 구축 ▲ 양극화의 실질적 완화 ▲ 민생 안전망 강화 등에 중점을 두고 정부 예산안 편성을 마무리했다면서 이를 통해 ① 3대 메가프로젝트와 7대 시드 정책의 빠른 진척 ② 청년 1인당 최대 2억 원 지원 ③ 10대 창업 도시 조성 ④ 공공주택 20만 호 공급 ⑤ 농어촌 기본소득 확대 등 국민이 체감할 성과를 만들어낼 것이라고 밝혔다.특히 반도체 호황으로 경제성장률이 높아지면서 거시금융 안정을 위한 금리인상 압박이 커진 상황을 감안할 때 재정이 적극적으로 역할해야 한다고도 짚었다. 상대적으로 더딘 내수 회복세나 성장의 과실이 일부에만 쏠리는 'K자형 양극화를 감안해야 한다는 것.이에 대해 이 대통령은 "금리 상승에 따른 취약계층의 고통은 최소화하고, 그로 인해 성장 잠재력이 훼손되지 않도록 재정이 정교한 역할 분담에 나서 주어야 한다"고 말했다.이 대통령이 이날 거듭 강조한 건 국회의 대승적 협조였다.이 대통령은 "정치의 존재 이유는 누가 뭐라 한들 국민의 삶, 즉 민생을 개선하고 국가의 미래를 개척하는 것"이라며 "국회와 정부는 이 같은 막중한 소명을 완수하기 위해서 함께 힘을 모을 책무가 있다"고 했다.또 "현재 우리는 국제 정세의 혼돈, 산업 질서 재편이라는 구조적 위기 속에서 청년 문제, 양극화 해소, 성장 동력 강화, 국토 균형 발전과 같은 중차대한 과제들에 직면해 있다"라면서 "여야 모두 작은 차이를 넘어 초당적으로 상생과 타협의 지혜를 발휘해 주시기 바란다. 이것이 바로 민생 대개혁을 향한 길이자, 오늘을 딛고 내일을 여는 가장 확실한 방법이 될 것"이라고 강조했다.이 대통령은 "정부도 국민의 눈높이에 맞게 정책 전반을 세밀하게 점검하고, 성과를 내는 민생 국정, 중단 없는 개혁, 국민 통합에 앞장서 가겠다"면서 국회의 의견을 적극 수용하겠다는 뜻도 전했다.구체적으론 "정부안이 언제나 옳은 것도 아니고, 또 완벽할 수 없다는 것을 인정해야 한다"며 "각 부처는 국민과 국회의 지적 그리고 대안들을 대승적으로 검토하고, 합당한 지적과 제안이 있다면 망설임 없이 입법과 예산에 충실하게 반영해 주기 바란다"고 당부했다.한편 이 대통령은 이 자리에서 "폭발적인 수출 증가로 올해 우리 경제성장률 3% 상회라는 전망이 현실화되고 있지만 민생 현장은 여전히 어렵다"라며 장바구니 물가 부담 완화와 같은 민생 안정 대책 수립에 만전을 기하라고 주문했다.이 대통령은 "전체 소비자 물가 상승은 제한적인데 최근 육류와 채소와 같은 밥상 물가가 많이 올라 국민이 체감하시는 물가 부담이 상당하다"라며 "더군다나 올해는 예년보다 추석이 빨리 온다"고 지적했다.이어 "이상기후 때문에 농작물과 가축 피해가 큰 상황에서, 이른 추석까지 겹쳐서 성수품을 중심으로 물가 불안이 확산할 가능성이 높다"라며 "장바구니 물가 부담의 실질적 완화를 위해서, 농축 수산물 할인, 또 비축 물량 공급 확대 같은 대책들을 정부가 적극적으로 추진해 주기 바란다"고 당부했다.또한 "소상공인과 중소기업에 대한 금융 지원도 빈틈없이 시행해야 할 것"이라며 "특히 최근 환율 안정 등으로 원자재 수입 부담이 줄어들었음에도 부당하게 가격을 올리는 꼼수 인상이 발생하지 않도록 각별히 노력해 주기 바란다"고 했다.