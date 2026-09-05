이 소스 하나면 레스토랑 안 가도 됩니다

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큰사진보기 ▲감자 베샤멜 라구 라자냐 ⓒ 김선아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲마지막에 우유와 마늘을 추가로 넣었다. ⓒ 김선아 관련사진보기

'밀가루를 조금 줄이고 감자를 넣어보면 어떨까?'

큰사진보기 ▲감자를 넣은 베샤멜 소스를 만들고 있다. ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲오븐에 들어가지 전 치즈 가득한 라자냐 ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲감자 베샤멜 라구 라자냐 ⓒ 김선아 관련사진보기

[감자 베샤멜 라구 라자냐]

▶재료

라자냐 면, 감자 베샤멜 소스, 라구 소스, 모짜렐라 치즈

▶만드는 법

① 라자냐 면은 포장지에 적힌 시간만큼 미리 삶아 둔다.

② 라구 소스 만들기

소고기와 돼지고기를 3:1 비율로 준비하고, 베이컨, 다진 마늘, 양파, 당근, 셀러리, 파프리카 등을 잘게 다져 함께 볶는다. 소금, 후추, 토마토소스, 월계수잎, 이탈리안 시즈닝을 넣고 약불에서 1시간 이상 뭉근하게 끓인다. 중간중간 저어 가며 수분이 부족하면 우유를 추가로 넣어준다.

③ 감자 베사멜 소스

버터, 밀가루, 우유를 1:1:10 비율로 준비하되, 밀가루의 일부는 삶아 으깬 감자로 대체한다. 버터에 밀가루와 으깬감자를 볶은 뒤 우유를 넣고, 소금과 후추로 간을 하며 걸쭉해질 때까지 끓인다.

④ 오븐용 그릇에 베사멜 소스를 얇게 깔고 라자냐 면을 올린다. 그 위에 라구소스, 베사멜소스, 면 순서로 3~4번 반복해 층을 쌓는다. 취향에 따라 두께를 조절한다.

*소스를 얇게 깔면 나중에 접시에 소스를 깔고 면처럼 올려 먹기 좋고, 두껍게 깔면 라자냐만으로도 든든하게 즐길 수 있다.

⑤ 맨 위에 모짜렐라 치즈를 넉넉히 올려 마무리한다.

⑥ 200도로 예열한 오븐에서 20~30분간 굽는다. 치즈가 노릇하게 녹아 표면이 살짝 갈색으로 변하면 완성이다.

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