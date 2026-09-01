진보당 "이진숙의 5·18 유공자 명단 공개 요구는 악의적 선동"

큰사진보기 ▲진보당 김종훈 대표가 24일 국회 본청 진보당 회의실에서 열린 최고위원회에서 모두발언을 하고 있다 ⓒ 진보당 관련사진보기

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이진숙 국민의힘 의원이 5·18 민주화운동 유공자 명단 공개를 요구하며 관련 법 개정을 추진하겠다고 나선 데 대해 진보당이 "명백한 역사 왜곡이자 악의적인 선동"이라고 비판했다.진보당은 1일 논평을 내고 "오히려 이진숙 의원인 거짓과 폄훼로 5·18 민주화운동의 숭고한 정신을 훼손하고 있다"라며 "대한민국 국회의원으로서의 자격을 이미 상실했으므로 국회는 당장 윤리특별위원회를 구성해 이진숙 의원에 대한 즉각적인 제명 절차에 돌입해야 한다"고 촉구했다.진보당은 아울러 "국민의힘은 자당 의원의 이 같은 경거망동을 더 이상 수수방관하지 말라'며 "제명 절차에 적극 협조할 것을 강력히 촉구한다"라고 밝혔다.진보당은 "법원은 이미 사생활 침해 우려를 이유로 유공자 명단 비공개가 정당하다고 판결한 바 있다"라고 반박하며 이같이 밝혔다. 또 "다른 국가유공자 명단 역시 비공개하고 있음에도, 이진숙 의원은 유독 5·18 유공자에게만 억지스럽게 '특혜' 프레임을 씌워 여론을 호도하고 있다"라고 반박했다.이어 "자신의 정치적 입지를 다지기 위해 국가 폭력 피해 당사자들의 피눈물 나는 아픔을 짓밟는 행태에 분노를 금할 수 없다"며 "5·18 폄훼에 혈안이 된 이진숙 의원의 모습은 자신의 이익을 위해 물불 가리지 않는 괴물과 다름없다"라고 지적했다.진보당은 특히 "이진숙 의원이 최근 SNS에 공유한 '5·18은 폭동'이라는 취지의 영상은 민주주의 수호를 위한 시민들의 숭고한 항쟁을 모욕하는 심각한 2차 가해"라며 "급기야 참다못한 5·18 유공자들이 직접 나서 이진숙 의원을 상대로 'SNS 게시물 삭제 및 전파금지 가처분 신청'을 제기하는 참담한 지경에 이르렀다"라고 지적했다.그러면서 "국민의 삶을 보듬어야 할 국회의원이 도리어 국민을 괴롭히는 작금의 사태를 결코 용납할 수 없다"라고 강조했다.김종훈 대표도 지난 24일 당 최고위원회의에서 "국회의원이 자신의 지위를 악용해 민의의 전당 국회에서 5·18민주화운동을 왜곡하고 폄훼한 일"이라며 "하물며 이진숙 의원은 사과나 유감 표명은커녕 5.18 민주화운동 관련 법안에 의도적으로 표결조차 하지 않았다"고 지적했다.이어 "자신의 잘못에 대해 국민께 최소한의 변명할 시도조차 하지 않는 정치인, 앞으로 같은 일이 반복되지 않으리라고 누가 자신하겠나"라며 "마땅히 징계해야 한다"고 강조했다.