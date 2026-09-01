검찰, '장윤기 분리 수사 지휘' 박성주 전 국수본부장 소환조사

큰사진보기 ▲박성주 전 국가수사본부장. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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'장윤기 사건' 축소·부실 수사 의혹을 규명 중인 검찰이 박성주 당시 경찰청 국가수사본부장을 소환조사했다.1일 법조계에 따르면 광주지방검찰청은 직권남용권리행사방해 등 혐의로 입건된 박 전 본부장을 지난주 불러 조사했다.검찰은 지난 5월 장윤기 사건 초기 수사 당시 여고생 살인 사건과 이주여성 상대 스토킹·성폭행 사건을 분리해 수사하도록 지시한 경위를 집중 조사한 것으로 전해졌다.당시 광주광산경찰서 수사팀은 두 사건의 연관성을 확인하기 위해 병합 수사하겠다는 의견을 국수본에 전달했지만 받아들여지지 않았다.검찰은 이러한 과정에 박 전 본부장이 부당하게 관여한 것으로 의심하고 있다.검찰은 국수본 형사국장 등 당시 경찰 지휘부 인사 4명도 박 전 본부장과 같은 혐의로 입건해 조사 중이다.검찰은 조만간 수사를 마무리하고 박 전 본부장 등의 기소 여부를 정할 것으로 알려졌다.