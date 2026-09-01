무크 '4.3과 역사' 창간사

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이번에 펴내는 학술지 <4.3과 역사>는, 그동안 대외운동에 치중해 왔던 연구소가 그 이름에 걸맞게 '4.3'의 전문적인 조사·연구를 위한 사업에 전념하고자 하는 뜻에서 발간하게 되었다.



'제주항쟁'·'4.3장정'·'동아시아 평화와 인권'·'제주4.3연구'·'제주4.3자료집-미군정보고서'·'제주4.3자료집Ⅱ-미국무성 제주도 관계문서'·'국회양민학살사건진상보고서' 등으로 이어져 왔던 간행물의 맥을 이어 전문적인 '4.3'학술지로 거듭나고자 한다. 이제 '4.3'은 단순한 구호로만 해결되는 게 아니라 심층적이고 과학적인 연구에 의해 진실이 밝혀지고 해석되어야 한다. 제주4.3연구소는 학술지 <4.3과 역사>의 발간을 통하여 정부의 공식적인 4.3의 진상조사 및 도민명예회복과 관련해 '민간의 지원과 견제'라는 입장을 지켜나갈 것이다.



이번 창간호에서는 1999년 11월 개최된 국제학술대회(주제:냉전시대 동아시아 양민학살의 역사)에서 발표된 논문들을 특집으로 실었다. 재일한국인과 '4.3'과의 연관성을 최초로 추적한 글, 오키나와 현립 평화자료관의 전시 문제를 다룬 글, 여순사건과 노근리 사건을 '민간인학살'의 시각에서 바라본 글, '4.3' 수형인들의 학살 실태는 행형자료에 입각해 분석한 글 등 '4.3'문제를 해결해 나가는 데 참고가 될 만한 내용들로 구성되어 있다. 또한 2000년 12월 '제주4.3자료집-미군정보고서' 출간과 4.3특별법 제정 1주년을 기념하여 열린 학술대회에서 발표된 논문 2편과 특별법에서 누락된 재심 규정의 필요성을 법률적으로 검토한 글을 별도로 수록하였다.



특히 이번호에서는 '4.3'의 와중에서 행방불명된 이들의 실상을 밝혀줄 수 있는 자료들을 소개하였다. 자신이 무슨 죄인지도 모르고 육지형무소에 끌려갔다가 6.25전쟁이 터지자 사라져버린 무수히 많은 제주사람들, 이들이 전쟁 직전까지 고향의 부모, 처자식에게 보내온 엽서들을 수집하여 수록하여 놓았다. 또한 작년 제주지역 두 방송국이 제작한 '4.3' 행방불명인 관련 다큐멘터리 대본을 담당 기자들의 협조를 얻어 게재하였다. 이 자료들은 모두 앞으로 특별법에 의해 신고된 행방불명인 들의 사실을 확인하고 '4.3'의 진상을 규명하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다. 연구소는 향후 '4.3' 관련 수형생존자에 대한 증언채록을 실시하여 단행본을 내기로 기획한 상태이기도 하다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

전쟁도 내란도 아닌 제주4.3사건은 인구 1/10이 희생된 참사였다. 민주화의 진척과 함께 진상규명과 명예회복이 요구되고, 연구소가 구성되었다.제주4.3연구소는 2001년 7월 무크 <4.3과 역사> 창간호를 발행했다. 펴낸이 박경훈, 편집인 강창일, 편집위원 김창우·유철인·고호성·이규배·박찬식·오승국·김동완, 발행처 도서출판 각이다.창간호는 특집 '냉전시대 동아시아 양민학살의 역사', 논문 '해방직후 미군정기의 제주도 경제', '재심규정의 필요성에 관한 검토', '제주4.3연구와 미군정', '이 한 장의 사진' 등이 실렸다.제주 4.3연구소 강창일 소장의 창간사 중간부분이다.