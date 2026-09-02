AI가 인간 조종 없이 사람 죽였다, 어떻게 가능했나

AI 무기 이슈를 '국방 혁신 vs. 윤리적 우려'라는 익숙한 틀에서 빼내 들여다봅니다. 알려지지 않은 사실의 조각을 통해 한국 사회가 AI 무기를 어떻게 활용하는지 살펴봅니다.

큰사진보기 ▲터키 방산업체 STM이 개발한 군사용 무인기(드론) ‘카르구’. ⓒ STM 홈페이지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲유엔 안전보장이사회. 2021. <리비아 전문가패널 최종보고서>. ⓒ UN 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 <오펜하이머> 스틸컷 ⓒ 유니버설 픽쳐스 관련사진보기

"우리는 이제 기계에 의한 인간의 자율적 표적 지정이라는 도덕적 마지노선을 넘어서는 데 위험할 정도로 가까워졌습니다(We are now dangerously close to crossing a moral red line: the autonomous targeting of humans by machines)."