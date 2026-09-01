동해 연필뮤지엄, '한글·디자인·문화' 특강 개최

큰사진보기 ▲박현택/연필박물관 관장박현택 관장이 하루 일과를 정리하고 있는 모습 ⓒ 연필박물관 이인기 대표 관련사진보기

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큰사진보기 ▲연필박물관동해시 발한동 발한공원 언덕마을에 위치한 동해 최초의 박물관 ⓒ 이인기 대표 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

강원 동해시 연필뮤지엄이 오는 9월 4일 오후 4시 '한글·디자인·문화'를 주제로 특강을 개최한다. 연필뮤지엄이 주최·주관하고 강원특별자치도와 동해시가 후원하는 이번 특강은 박현택 연필뮤지엄 관장이 직접 연사로 나선다.홍익대에서 시각 디자인을 전공한 박 관장은 국립중앙박물관에서 30여 년간 디자이너로 재직했다. 박물관 기념품과 출판물 개발을 총괄하고 전통 문양과 생활문화를 디자인의 관점에서 탐구해 온 전문가다. 저서로는 <오래된 디자인>, <보이지 않는 디자인>, <한국전통문양집>, <박물관에서 서성이다> 등이 있다.이번 특강에서는 시대 양식의 변화와 한글의 조형적 변천 과정을 입체적으로 다룬다. 전 근대의 장식 중심 양식에서 근대의 기능 중심 디자인으로, 나아가 탈 근대의 유희적 표현으로 이어진 디자인사의 큰 흐름 속에서 한글 디자인의 변화를 살펴본다.훈민정음 창제 초기의 문자 형태부터 궁체, 명조·고딕체를 거쳐 현대의 네모꼴을 탈피한 탈네모틀 글꼴과 최근 주목받는 패턴형·파편화 글자 표현까지 폭넓게 짚어볼 예정이다.특히 이번 특강은 한글을 문자 체계에 한정하지 않고 디자인과 문화, 생활 양식의 관점에서 조명하는 데 초점을 맞춘다. 박 관장은 글자의 형태와 조형 방식이 당대의 가치와 감각을 어떻게 반영해 왔는지를 구체적인 사례를 통해 소개한다.아울러 기능과 효율 중심의 '문명'과 일상을 가꾸며 삶의 질서를 형성하는 '문화'의 차이를 짚으며, 속도와 편리함을 좇는 현대 사회일수록 사물과 글자를 대하는 태도가 곧 삶의 품격과 직결된다는 점을 강조할 계획이다.특강을 준비한 연필박물관 이인기 대표는 "연필뮤지엄은 이번 특강을 시작으로 한글과 디자인을 매개로 지역 내 인문·문화 담론을 확산하는 교류의 장을 지속해서 마련할 계획이다"라고 전했다.한편, 지난 2021년 11월 19일 개관한 연필뮤지엄은 인구 9만 명대인 동해시의 첫 등록 박물관이자 국내 최초의 연필 전문 박물관이다. 묵호역에서 도보 5분 거리의 도시재생 사업지구에 위치해 있으며, 국내외에서 수집한 희귀 연필 3000여 자루와 함께 연필로 완성되는 제조 과정, 연필에 얽힌 다양한 문화적 기록을 상설 전시하고 있다.