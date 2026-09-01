오방가르드 언급 최휘영 "인디음악에 춤 죄 아냐, 낡은 규제"

큰사진보기 ▲부산 남구 대연동에 위치한 라이브 클럽 '오방가르드' ⓒ 오방가르드 공식 소셜 서비스 관련사진보기

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- 춤췄다는 이유로 영업정지... 부산 라이브 클럽의 속사정

부산 인디음악을 대표하는 공간인 '오방가르드'가 영업정지 직격탄을 맞으면서 현실에 맞는 법 개정이 필요하단 지적이 나왔는데, 최휘영 문화관광체육부 장관이 이에 호응하는 공개적인 글을 올렸다. 라이브 음악은 허용하면서 이에 몸을 흔드는 것조차 금지하는 건 문제가 있다는 것이다. 해법을 찾을지 관심이 쏠린다.최 장관은 1일 사회관계망서비스 엑스(X, 옛 트위터)에 "부산의 라이브클럽 오방가르드가 관객들이 춤을 췄다는 이유로 영업정지 처분을 받아 논란이 일고 있다"라며 별도의 입장문을 게시했다. 최근 언론이 이 사건을 집중적으로 보도하자 최 장관이 직접 나서서 규제 개선 목소리를 냈다.그는 "춤은 음악에 대한 자연스러운 반응이자 인류의 보편적인 방식"이라며 "그런데 라이브 음악이 허용되어도 춤을 추는 행위가 아직도 금지인 곳이 있다니 참 많이 부끄럽다"라고 글을 적었다. 이어 "이대로 두고 볼 수만은 없다. 현행법 규정을 고치든, 새로운 '공연장' 개념을 만들든 하루빨리 답을 찾아 비정상적인 상황을 정상으로 돌려야 한다"라고 강조했다.최근 부산시 남구 오방가르드에선 이른바 스탠딩 공연을 즐기던 관객들이 춤을 췄다는 이유로 영업정지 2개월 처분을 받는 사태가 벌어졌다. 인디 문화의 명맥을 이어가는 거점인 이곳은 지역에 얼마 남아있지 않은 라이브 공연장(클럽)이기도 하다. 인디 성지로도 불리며 여러 음악가에게 무대에 오를 공간을 제공한다.그러나 인디 공연이라는 특수성을 고려하지 않은 법적 사각지대로 현재는 운영에 어려움을 겪고 있다. 무대·조명, 음향 시설을 갖춘 뒤 공연과 간단한 맥주를 곁들이는 소규모 음악공간은 대부분 일반음식점 형태다. 하지만 밴드 연주에 관객이 자연스레 몸을 흔드는 행위조차 허용하지 않는다. 식품위생법상 변칙적인 유흥주점으로 규정하기 때문이다.이 단속을 계기로 인디계의 강한 반발이 있었고, 국회에는 '소규모 라이브클럽의 공연 활동 보장을 위한 '공연법·식품위생법' 등 관련 법령 및 제도 개선 촉구에 관한 청원'까지 등장했다. 1만 5791명이 참여했는데, 게시자는 "안전과 질서를 지키는 규제는 필요하나 건전한 공연 관람 과정에서 발생하는 춤과 호응을 유흥행위와 동일하게 취급하고, 소규모 공연장의 존립까지 위협하는 방식은 개선돼야 한다"라고 주장했다.이후 박용진 대통령직속 규제합리화위원회 부위원장까지 지난달 한 간담회에서 오방가르드 사태를 언급하면서 논쟁에 더 불이 붙었다. 박 부위원장은 "공연장을 공연법으로 규제하지 않고 식품위생법으로 규제해서 (인디밴드 문화가) 발칵 뒤집혔다"라며 제도가 현실을 따라가지 못하고 있다고 지적했다.결국 문화체육관광부 수장까지 움직이는 상황이 벌어졌다. 오방가르드가 부산 인디 음악계의 상징과 같은 곳이라고 평가한 최 장관은 "묵묵히 인디 생태계를 지켜온 공연장들이 이렇게 상처를 받아서는 안 된다. 청년 음악인들의 샘솟는 창작 열기가 관객들의 뜨거운 환호성과 몸짓으로 폭발할 수 있도록 풀뿌리 인디 환경부터 서둘러 챙기겠다"라고 답했다.https://omn.kr/2jkci