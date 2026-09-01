나흘 집중호우, 영광 579.5㎜... 연평균 강수량 절반 가까이 내렸다

큰사진보기 ▲8월 31일 오전 전남광주 영광군 한 주택 마당이 빗물에 잠겨 있다. 이날 영광에는 오전 9시 기준 344㎜의 비가 내렸다. ⓒ 전남광주통합소방본부 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월 31일 오전 전남광주 영광군 낙월면 낙월도 한 도로에 인근 야산에서 흘러내린 나무와 토사가 쌓여 있다. 이날 영광에는 344㎜의 비가 쏟아졌다. ⓒ 연합뉴스=독자제공 관련사진보기

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지난 8월 28일부터 전국 곳곳에 쏟아진 집중호우로 전북에서 2명이 실종되고 83명이 일시 대피한 것으로 집계됐다. 충남 논산·부여에서는 돌풍으로 주택과 창고, 시설하우스가 파손되는 피해도 발생했다.행정안전부 중앙재난안전대책본부가 1일 오전 6시 기준으로 발표한 '8.28.~9.1 호우·강풍 대처상황 보고'에 따르면, 1일 오전 5시 기준 전북에서 2명이 실종된 상태다. 중대본은 이날 오전 6시 30분부터 현장 수색을 진행하는 한편 원인을 조사하고 있다고 밝혔다.실종자는 정읍의 73세 남성과 고창의 67세 남성이다. 중대본에 따르면 정읍의 70대 남성은 농수로 확인 중 연락이 두절된 것으로, 고창의 60대 남성은 비닐하우스 안에서 작업하다가 연락이 끊긴 것으로 파악된다.재산 피해 규모는 현재 조사 중이다. 8월 28일 저녁 8시 20분께 충남 논산·부여에서 발생한 돌풍으로 주택·창고 각 1동, 시설하우스 200동이 파손된 것으로 잠정 집계됐다. 소방당국은 이번 집중호우와 관련해 도로 장애와 급·배수 지원, 주택 침수, 토사·낙석 등을 포함해 모두 589건의 소방활동을 벌였다. 그중 토사·낙석 관련 활동은 248건, 도로장애 관련 활동은 239건이었다.8월 28일 0시부터 9월 1일 오전 5시까지 전국 곳곳의 누적 강수량은 영광 579.5㎜, 군산 358.6㎜, 서천 311.5㎜, 부여 280.5㎜, 보성 264.6㎜ 등을 기록했다. 최대 60분 강수량은 보성 124.6㎜, 영광 107.5㎜, 울산 동구 99.0㎜, 화순 91.5㎜ 등이었다.전남 영광의 경우 기후정보포털이 집계한 2001~2010년 평균 연강수량이 1275.1㎜라는 점을 감안하면, 이번 집중호우 기간에 한 해 평균 강수량의 절반에 가까운 45.4%가 내린 셈이다.1일 들어서도 강원 횡성에 오전 5시까지 35.5㎜, 평창 25.0㎜, 홍천 18.0㎜의 비가 내렸다. 최대 60분 강수량은 경기 여주 36.5㎜, 강원 횡성 35.0㎜, 경기 이천 29.0㎜ 등으로 집계됐다.중대본은 예산군 삽교천 구만교에 홍수주의보가 내려진 상태라고 밝혔다. 호우 재난 위기경보는 8월 30일 오후 5시 '관심'에서 '주의' 단계로 격상된 상태다.집중호우에 따른 출입 통제도 이어지고 있다. 속리산·계룡산·내장산·변산반도 등 국립공원 4곳의 79개 구간이 통제됐다. 하천변 1782곳을 비롯해 둔치주차장·하상도로·지하차도·세월교 등 위험지역 1956개 구간도 통제 중이다. 고속도로와 철도, 항공, 여객선은 정상 운영되고 있다.주민 대피도 이어졌다. 이날 오전 4시 기준 6개 시·도, 11개 시·군·구에서 60세대 83명이 일시 대피했고, 이 가운데 18세대 29명은 아직 귀가하지 못했다. 임시주거시설에는 13세대 22명이 머물고 있으며 응급·일시구호세트 32개가 지원됐다.중대본은 이날 오전까지 충남 서해안을 중심으로 약한 비가 이어지고, 오후부터 저녁 사이 남부지방과 제주에 국지적으로 소나기가 내릴 것으로 전망했다.