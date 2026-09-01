정치만평·만화 26.09.01 10:25ㅣ최종 업데이트 26.09.01 10:25 [만평] 이것이 사법정의? 13년 구형, 2년 선고... 이것이 사법정의인가 홍순구(donggramicari) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲13년 구형, 2년 선고…이것이 사법정의인가 ⓒ 동그라미 관련사진보기 #우인성#사법정의 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 홍순구 (donggramicari) 내방 아이콘구독하기 페이소스를 그리다. 이 기자의 최신기사[만평] 김현태가 망가뜨린 군의 자존심 갤러리 오마이포토 악수하는 김민석-장동혁 1/8 이전 다음 이전 다음 '연세대 통일대축전' 피해자들 "진압 과정 국가폭력 진상 밝혀야" 더불어민주당 새 지도부 출범 민주당 김민석 대표, 문재인 전 대통령 예방 "'3대 메가 프로젝트'는 반기후 개발 정책... 지구 불태우는 폭주 멈춰야" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.