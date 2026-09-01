일곱 가족이 떠난 강원도 늦여름 여행의 시작

지난 8월 30일부터 31일까지 강원도 여행을 다녀왔습니다.

큰사진보기 ▲고즈넉한 분위기를 자아내는 오대산 월정사. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"와, 우리 여기 너무 잘 왔다."

"이런 시원함을 늦여름에서 느낄 수 있다니."

"끈적거림 없는 숲 흙길이 청량하고. 참 좋네."

"그러게 말이야. 이런 데서 세상 근심 다 내려놓고 며칠 지내면 얼마나 좋을까."

큰사진보기 ▲오대산의 정기를 품고 하늘로 솟은 팔각구층석탑. 고려 전기의 대표적인 석탑으로, 화려한 조형미와 웅장한 기개를 자랑한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲한쪽 무릎을 꿇고 두 손을 모아 석탑을 향해 공양을 올리는 보살의 형상. 이 석조보살좌상은 월정사 팔각구층석탑과 함께 천년의 세월을 이어온 간절한 신심을 보여준다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"저 거대한 석탑 안에는 무엇이 들어 있었을까?"

"그러게나. 그저 돌만 쌓아 올린 것은 아니었을 텐데."

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큰사진보기 ▲월정사의 본전 적광전. 고풍스러운 현판이 인상적인 월정사의 중심 법당이다. 기단 위 돌계단과 석등이 조화롭게 어우러져 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲울창한 전나무 숲 사이로 흐르는 맑은 계곡물 위로 돌다리가 놓여 있다. 운치 있는 다리를 건너면 오대산 월정사로 들어간다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲오대산 짙은 녹음으로 우거진 숲 아래, 맑은 물이 흐르는 계곡이 펼쳐져 있다. 자연 속에 오롯이 머물며 지친 몸과 마음을 치유하는 공간이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

​여름의 끝자락이다. 마음이 잘 맞는 일곱 가족이 함께 강원도로 1박 2일 여행을 떠났다. 오랜만에 여럿이 함께 나서는 길이라, 출발 전부터 마음속에 설렘이 밀려 든다.​강화에서 출발해 동쪽으로 향하는 길, 첫 목적지는 오대산 월정사다. 대관령을 넘어 강원도의 맛으로 점심을 나누기로 했으니, 월정사는 이번 여정의 문을 열어주는 첫 번째 여행지가 된 셈이다.월정사는 몇 년 전에도 찾은 적이 있다. 그때 가장 깊은 잔상을 남긴 것은 절 입구부터 곧게 이어지던 전나무 숲이었다. 하늘을 향해 곧게 솟은 전나무 사이를 천천히 걸을 때 온몸으로 스며들던 숲의 청량함, 그 푸른 기운 속에서 일상의 번잡함이 한 겹씩 벗겨져 나가던 기억이 아련하다.​몇 년의 세월이 흘렀다. 이번에 만날 월정사는 또 어떤 모습으로 내게 다가올까. ​일곱 부부가 숲길에 들어서자 자연스럽게 걸음이 느려진다. 형제처럼 우애를 나누며 오손도손 이야기를 나누는 모습에서, 지난 세월 쌓아온 우정의 깊이가 은은하게 묻어난다.누군가 숲의 정적을 깨고 탄성을 내뱉는다.​정담(情談) 너머로 계곡을 따라 흐르는 맑은 물소리와 전나무잎을 스치는 바람 소리가 우리들의 발걸음을 호위하듯 따라온다. 사람들의 말소리마저 숲의 정적 속에서 자연스레 한 뼘 낮아진다.​전나무 숲길을 지나 경내에 들어서자, 예전에는 미처 깊이 보지 못했던 풍경에 눈길이 머문다. 월정사가 품은 천년의 유산에 마음이 끌린다.​가장 먼저 시선을 붙잡은 것은 단연 팔각구층석탑이다. 고려 시대에 세워진 이 탑은 다채로운 팔각형의 형태부터 남다르다. 천 년 전 고려인들의 뛰어난 조형 감각과 깊은 불교적 세계관이 조화롭게 입혀져 있다. 날렵하게 솟아오른 각 층 처마 끝은 하늘을 향해 가볍게 비상하듯 들려 있어, 오랜 세월을 견뎌온 중후함 속에서도 경쾌하고 단아한 미를 잃지 않는다.​석탑 앞에 얌전히 놓인 석조보살좌상에 눈길이 간다. 오른쪽 무릎을 꿇고 왼쪽 다리를 세운 채 두 손을 모아 탑에 공양을 올리는 형상이다.​탑 앞의 보살상을 바라보며 아득한 시간을 상상해 본다. 천 년 전 어느 신심 깊은 석공이 정성껏 돌을 다듬어 보살을 세우고, 그 앞에 지극한 마음으로 탑을 올렸을 것이다. 한쪽 무릎을 낮추고 두 손을 모은 보살의 자세에는 말없이 온 마음을 바치는 간절한 기도가 담겨 있다.​9층으로 드높이 솟은 석탑과 그 발치에 낮게 무릎 꿇은 보살상. 하나는 하늘을 향해 끊임없이 올려다보고, 하나는 가장 낮은 곳에서 탑을 향해 엎드린다. 천년의 세월 동안 서로를 바라보며 한자리를 지켜온 두 존재가 마음에 묘한 울림을 준다.​석탑을 가만히 바라보던 아내가 문득 물음을 건넨다.​궁금증이 꼬리를 물자 발걸음이 쉽게 떨어지지 않는다. 내력을 찾아보니, 이 석탑은 훗날 해체·수리 과정에서 세상을 놀라게 한 유물들과 사리장엄구가 발견된 탑이었다.​천년의 바람과 눈비를 견뎌온 웅장한 돌탑. 그 차가운 석재 품속에 차디찬 돌이 아닌, 붉은 피보다 뜨거운 사람들의 간절한 소망과 사리를 품고 있었다는 사실이 새삼 묵직하게 다가온다.​발걸음을 돌려 적광전(寂光殿)을 바라본다. 석탑 뒤에 묵직하게 자리 잡은 적광전은 전쟁의 상흔을 딛고 다시 일어선 공간이다. 편액과 주련에 적힌 담백하고 기개 넘치는 글씨는 탄허스님의 친필이라 전해진다.​천년의 시간을 버텨낸 석탑과, 무너진 자리에 다시 일어선 법당. 월정사는 그저 고풍스러운 옛것을 보존하는 데 그치지 않고, 시간을 이어온 생명력 있는 공간이었다.​그러고 보니 월정사는 '숲'과 '탑'이 이루는 대비가 참으로 아름다운 곳이다.​전나무는 살아서 뿌리를 내리고, 석탑은 천년 동안 언약처럼 그 자리를 지킨다. 전나무는 계절에 따라 잎을 피우고 바람에 흔들리는 유연한 생명이라면, 석탑은 변함없이 시간을 견뎌내는 침묵의 돌이다. 가만히 들여다보면 둘 다 각자의 방식으로 긴 시간을 품어 안고 있다.​월정사를 깊이 이해하려면 사찰 경내에만 눈을 두어서는 안 될 일이다. 이 절을 아늑하게 품고 있는 오대산, 그리고 그 산자락 곳곳에 스며있는 불교 문화의 맥락을 함께 바라볼 때 비로소 월정사의 진면목이 드러난다.​산길을 따라 더 깊이 들어가면 적멸보궁이 있고, 그 너머에는 상원사가 자리한다. 월정사에서 상원사로 이어지는 길은 단절된 공간이 아니라 거대한 역사의 흐름이다. 내가 서 있는 이곳은 오대산이라는 거대한 품속에 켜켜이 쌓여온 민중의 기도와 삶의 흔적들이 숨 쉬는 거룩한 터전이었다.​우리는 다시 전나무숲길로 발길을 옮긴다. 가는 여름이 아쉬운지 매미들이 마지막 힘을 다해 소리 높여 울어 댄다. 잎사귀 사이로 불어오는 바람 속에는 어느덧 여름의 끝과 가을의 시작이 미세하게 교차하고 있다. 전나무가 뿌려주는 맑은 향기를 가슴 깊이 마시며 걸음을 옮긴다.​몇 년 전 방문했을 때는 그저 전나무숲이 주는 시원한 청량감만 마음에 담아 갔었다. 하지만 이번에는 숲을 지나 천년 석탑을 만났고, 그 앞에 경건히 앉은 보살상을 보았으며, 오대산이 품은 깊은 역사까지 가슴에 담았다.​월정사는 그대로인데, 그것을 바라보는 나의 눈과 마음이 한 뼘 더 깊어졌다. ​양양으로 가는 길목에 잠시 쉬어간 월정사. 비록 짧게 머물고 가나 그곳이 남긴 여운은 오래도록 내 삶의 지평에 아련히 머물 것 같다. 이제 우리는 푸른 바다가 기다리는 양양을 향해 즐거운 발걸음을 다시 내딛는다.