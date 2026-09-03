이런 말을 해봤거나 익숙하면 '늙크크'라고?

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"오늘 저녁은 뭘 먹어야 맛있게 먹었다고 소문이 날까."

"파란불이다. 건너자."

"가만 있어 보자~"

"오늘 어디 선 보러 가?"

큰사진보기 ▲<해피투게더>의 한 장면. ⓒ KBS 관련사진보기

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큰사진보기 ▲빠르게 변화하는 세상을 따라가는 것이 점점 버거워지는 게 어디 나뿐일까. ⓒ generalbytes on Unsplash 관련사진보기

'저거 어려운 것도 아닌데 집에서 미리 해오지.'

'뒤에서 기다리는데 나중에 하고 그냥 카드로 계산하지. 웬 민폐야.'

"나이가 들면서 자연스럽게 찾아오는 이런 변화를 받아들이려고 애쓰지 않으면, 우리는 변해가는 자신을 미워하게 된다. 연령에 대한 편견은 처음에는 자기와 다른 타인에 대한 혐오로 시작되지만, 결국에는 자기 자신에 대한 혐오로 바뀐다."

이런 말을 해봤거나 익숙하다면 당신은 늙크크란다. 스레드에서 이 글을 본 후 나한테는 너무나 익숙한 말들이어서 처음에는 엄청 웃었고, "파란불이다. 건너자"가 왜 틀렸는지를 몰라서 어리둥절했다(녹색불이란다!). 그래서 친구들에게 이 글을 공유하니까 죄다 나와 비슷한 반응이었다. 이 글을 같이 보면서 배꼽을 잡고 웃었다.그러고 나서 알고리즘 때문인지, 비슷한 류의 글들이 많이 보이기 시작했다. 가볍게 웃어 넘길 수 있는 글들도 많았지만, 어떤 글에는 늙은 사람들에 대한 거부감과 조롱이 가득한 글과 댓글들도 보이기 시작했다. 이제 나도 50대 중반을 넘어섰으니 나이든 사람 쪽에 더 가깝다. '너희는 안 늙나 보자' 하는 마음이 한편에서 자동적으로 올라온다.억울한 마음도 든다. 그냥 나는 나이가 들었을 뿐인데, 아무 잘못 없이 조롱의 대상이 된 것 같아서. 불편해지면 알고리즘을 (재편하기 위해) 다른 주제의 글들을 눌러버리지만, 그런다고 인터넷 세상에서 나이든 사람을 조롱하는 마음까지 없어지는 건 아니다.얼마 전 강아지들 약을 사러 동물의약품을 취급하는 약국에 간 적이 있다. 넥스OO를 달라고 하니까 젊은 약사는 혹시 휴대폰에 온누리앱이 있는지를 물었다. 온누리상품권을 구매하거나 사용한 적이 없어서 앱을 안 깔았다고 대답했더니, 약사는 온누리앱으로 결제하면 7%를 돌려받을 수 있다면서 앱을 설치할 것을 권했다.순간, 어리둥절했다. '나는 온누리상품권이 없는데 왜 앱을 설치하라고 하지?' 약사의 말이 선뜻 이해되지 않았다. "전 온누리상품권이 없는데요"라는 말을 반복했지만 약사는 온누리앱에 내 계좌를 연결하고 돈을 충전하면 7% 할인된 금액으로 온누리상품권을 살 수 있다고 했다. 그렇게 충전한 상품권을 QR코드로 결제하면 된다고 친절하게 설명해 주었다. 머릿속이 엉키면서 "그냥 카드 결제 할게요"라고 하려다가 7% 할인 된다는 말에 꼬리를 내렸다.약사의 말을 다 이해하진 못했지만 일단 앱을 설치했다. 하지만 앱을 설치하는 것은 시작일 뿐, 실제 결제하기까지는 첩첩산중이었다. 하나를 해결하고 나며 또 뭔가를 선택하라고 나오는데, 자꾸 손님이 들어오니까 맘이 급해져서 손이 떨렸다. 그러다 손님이 가면 얼른 다시 물어보는 과정을 몇 번이나 거쳐야 했다.집에서 찬찬히 했으면 덜 헷갈렸을 텐데, 손님을 응대해야 하는 약사에게 물어보려니 혹여 영업에 방해가 될까 싶어 마음이 급해져 더 당황이 되었다. 때려치우고 싶은 고비를 몇 번이나 넘기고, 마침내 설치에 성공. 결제까지 마치고 나니 그게 뭐라고 전쟁에서 승리하고 온 개선 장군처럼 뿌듯했다. 무엇보다 끝까지 귀찮아 하는 내색 없이 안내해준 젊은 약사에게 참 고마웠다.집에 오는 길, 앱으로 결제하느라 끙끙 댄 내 모습에 웃음이 나왔다. 동시에 예전에 프랜차이즈 커피 전문점에 갔을 때, 내 앞에서 결제하던 한 노인이 생각났다. 그 노인도 오늘의 나처럼 앱을 보여주며 직원과 한창 이야기를 나누고 있었는데, 아마도 나와 비슷한 상황이었던 것 같다.직원은 꽤 친절하게 안내해주었지만, 뒤에서 한참을 기다려야 했던 나는 속에서 천불이 났다.그때 투덜거렸던 내 모습이 떠오르면서, 오늘 내가 바로 똑같은 그 상황에 있었던 걸 보며 '한 치 앞을 모르는 인생아' 하면서 씁쓸한 웃음이 나왔다. 빠르게 변화하는 세상을 따라가는 것이 점점 버거워지는 게 어디 나뿐일까. 다들 조금씩 당혹스럽고 움츠러드는 순간이 있을 것이다.문득 언젠가 <나는 에이지즘에 반대한다>에서 메모해 둔 문장이 떠올라서 찾아봤다.맞는 말이다. 나도 앞으로 점점 더 쩔쩔매는 일이 많아질 텐데, 그런 내 모습을 싫어하지 않고 유쾌하게 받아들여야 되겠다고 생각한다. 그리고 나와 다른 사람의 서투름도 조금은 웃으며 기다려주는 사람이면 좋겠다.'가만 있어 보자~' 그렇다면 일단 다음에 누군가 앱을 붙잡고 한참을 헤매더라도 천불부터 내지 말아야겠다. 내가 약국에서 그랬고, 내일은 또 다른 것으로 진땀 흘릴지 모르니까.