37분 만에 끝낸 민주당티비, "잠 온다"는 말에 김민석이 내놓은 답

큰사진보기 ▲1일 '민주당티비' 방송 화면 갈무리 ⓒ 민주당티비 관련사진보기

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"사실은 아주 소박한 문제의식에서 출발했습니다. '당인 우리가 하는 일을, 그 기조를, 매일매일 책임 있게 공식적으로 말씀을 드리고 시작해야 되는 것이 아닌가.' 좋은 방송들이 많이 있고 여러 가지 해설도 하시는데, 헷갈리는 경우도 있다. 저희들이 기본적인 의무로 정리된 입장, 새로운 정보나 소식을 말씀드리며 저희가 시작하는 것이 맞겠다 하는 정도에서 시작했습니다."

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더불어민주당의 공식 유튜브 채널 '민주당티비(아래 민티)'가 1일 아침 첫 라이브 방송을 시작했다. 애초에 예고한 대로 37분만 진행하고 생방송을 '짧고 굵게' 마쳤다. 프로그램에 직접 나온 김민석 대표는 핵심만 정확하게 전하는 게 '민티'의 방향성이라면서 "그날그날 당의 기조를 엄선해 말씀드리도록 노력하겠다"고 강조했다. 김 대표는 방송이 정착할 때까지 고정 출연한다.박영식 앵커의 진행으로 이날 오전 7시 라이브에 돌입한 방송은 동시접속자 수 2만4000명대에서 출발했다. 김 대표가 당일의 핵심 의제를 전달하는 1부에선 4만 명대가 실시간으로 시청했고, 패널들이 심층 대담하는 2부에선 동접자 수 5만 명대를 유지했다.프로그램의 문을 연 1부에선 출연자 모두 살짝 긴장한 듯한 모습이었다. 1부 초반에 마이크가 멀어 발언이 잘 안 들린다는 시청자 반응이 나오자, 김 대표는 댓글창을 수시로 보며 수음 상태를 확인하기도 했다.전날 조희대 대법원장의 부친상 빈소인 경북 포항에 다녀와 2시간도 못 자고 스튜디오 나왔다는 그는 "저희가 생각한 것보다 관심이 높아 의아하기도 했다. 감사하다"며 아침 라이브 방송을 기획한 취지를 다음과 같이 전했다.김 대표는 "그날그날 또는 그 시점에 민주당의 기조가 무엇인가 하는 것을 엄선해 최소한 하나씩은 말씀드리는 것이 좋겠다고 생각한다"며 "그런 의미에서 이 방송이 '기조 방송'이 됐으면 좋겠다"고 말했다.생방송을 37분만 하고 끝내는 방식도 그의 아이디어였다. 김 대표는 "저희가 엔터테인먼트가 아니므로 다양한 재미를 전달해드릴 수는 없지 않나. 그래서 제작진에게 40분 이하로 했으면 좋겟다고 했다"며 "잠깐 와서 '무슨 얘기 하나' '민주당이 오늘은 이렇게 가는구나' 확인하고 가시도록 핵심을 짧고 굵게 전했으면 한다"고 설명했다.박 앵커가 '김 대표가 출연하는 동안 불편한 질문들이 댓글창에 중간중간 나올 수도 있다'고 질문하자, 그는 "불편한 질문이라는 게 따로 있을까 싶다"라며 "어떤 질문이든지 주시면 있는 그대로 솔직하게 전하는 것이 맞다"고 답했다.이날의 의제는 당내 특별기구인 '메가텐'이었다. 지역 성장·정당개혁·민생 중심·청년 정책 등의 혁신과 연계된'김민석 체제 민주당'의 역점과제로, ▲메가성장특별위원회 ▲정당혁신(정당개혁추지단, 개헌추진단, 공천혁신추진단, 미중일 정당외교추진단) ▲청년(전국청년문화제추진단, 1030청년정책단,제2광화당사추진단) ▲민생(불금정치골목민생단, AI전환형 금융·증시·경제제도 개선 추진단)이 있다.김 대표는 화면에 띄워진 자료사진을 가리키며 "정확하게는 10+1이다. 대통합추진단이 바닥을 형성해 나머지가 뻗어나가는 것"이라며 "중심에 민생과 정당혁신이 있다. 특히 당의 청년화가 있고 그 꽃은 메가 성장으로 피운다"라고 덧붙였다.이날 생방송 중엔 "파이팅" "축하한다" 등 응원 댓글이 많았지만, 종종 "지루하고 잠 온다" 등의 반응도 있었다. 그러자 김 대표는 "저는 일관되게 어디 나가면 졸리다는 반응이 나오기 때문에, 앵커님께서 좀 안 졸리게 해달라"며 농담을 건네기도 했다.또 그는 "많은 분들이 '당원 교육 받는 느낌'이라는 말씀을 주셨다"는 박 앵커의 말에 "'민티'가 갖는 재미는 통상적인 재미가 아니라 내용이 정확하면 그것이 재미일 것"이라며 "저희가 모든 재미까지 다 드리려고 하는 건 과욕"이라고 솔직히 말했다.이어 "공부하는 정치가 최고의 정치고 공부하는 정당이 최고의 정당"이라며 "다른 거는 제가 잘 못하는데, 동시다발적으로 일을 진행하고 관리하는 거는 조금 자신이 있다. 아마 계속 진도와 결과들이 나올 것"이라고 강조했다.당초 김 대표는 10분만 출연하기로 했으나, 이날 예정된 박지원 민주당 의원이 개인 사정으로 못 나와 2부에서도 이훈기·전은수 의원, 강수영 변호사와 함께 대담을 이어갔다. 이 의원은 불금정치골목민생단, 전 의원은 1030청년정책단 소속이다.'민티'는 오는 10일까지 매주 화·목 파일럿 방송을 진행한 뒤, 14일 주 5일 정규방송을 본격 띄울 예정이다.