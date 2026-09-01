용혜인 장관 후보자 둘러싼 '3대 쟁점'

큰사진보기 ▲성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 1일 국회 의원회관 자신의 사무실로 출근하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

이재명 대통령이 공석인 성평등가족부 장관 후보자로 기본소득당 용혜인 의원을 전격 지명하면서 9월 정기국회 인사청문회 정국이 요동치고 있습니다.1990년생인 용 후보자가 국회 인사청문회를 통과할 경우 헌정사 '최연소 국무위원'이라는 상징성을 갖게 되지만, 지명 직후부터 불거진 '비례대표 겸직 논란'과 '정책 전문성 시비', 그리고 '여성단체의 반발'이라는 3대 쟁점이 맞물리며 여야 간 치열한 공방이 벌어지고 있습니다.가장 뜨거운 정치적 뇌관은 용 후보자의 비례대표 의원직 유지 선언입니다. 헌법과 현행법상 국회의원의 국무위원 겸직은 합법이지만, 비례대표 의원이 입각할 경우 의원직을 사퇴해 차순위자에게 자리를 넘기던 관례와는 차이가 있습니다.다만 이번 사안에는 소수정당의 특수성이 얽혀 있습니다. 기본소득당의 유일한 현역 국회의원인 용 후보자가 사퇴할 경우 의석 승계가 불가능해 당 자체가 '원외 정당'으로 내려앉게 됩니다. 특히 기본소득당은 지난 지방선거 득표율 요건(0.5% 이상)을 충족하면서 분기당 국고보조금이 985만원에서 2억 7천만 원대로 대폭 증가한 상태입니다. 현역 의원직을 상실하면 당의 존립 기반인 경상보조금 수령 자격에 직격탄을 맞게 되므로, 소수정당 유지 차원에서 겸직 유지를 선택한 배경은 현실적인 측면이 있다는 평가도 나옵니다.그러나 정치적 도의와 정당 운영 방식을 둘러싼 비판 여론도 만만치 않습니다.우선 용 후보자가 단순 소속 의원을 넘어 당 대표급 인사로서 민주당 위성정당 시스템을 통해 21대와 22대 국회에서 연이어 비례대표 배지를 달았다는 점에서 '의원직 획득의 정당성'에 대한 지적이 제기됩니다.<한국일보>는 1일 사설에서 "용 의원은 당의 생존을 위해 사퇴할 수 없다고 양해를 구했다. 도리어 위성정당을 통한 당선이 꼼수라고 자인하는 격"이라며 "같은 진보진영인 양경규 정의당 대표가 '위성정당으로 두 차례 국회에 입성한 정치인을 국무위원으로 발탁하는 건 위성정당 정치에 사실상 면죄부를 주는 일'이라고 비판할 정도"라고 지적했습니다.<경향신문>도 사설을 통해 "여야는 겸직 논란의 근원인 준연동형비례제를 악용한 위성정당이 다시 등장하지 못하도록 23대 총선 이전에 관련 법을 손질해야 한다"며 소수정당의 문제가 아닌 위성정당의 폐해라고 신랄하게 비판했습니다.여기에 용 후보자의 배우자가 기본소득당 핵심 당직(전략기획부총장)을 맡아왔다는 점을 두고 야당인 국민의힘은 "국고보조금 확보와 당직 유지가 얽힌 것 아니냐"며 '가족 중심 정당'이라는 공세를 퍼붓고 있습니다. 이에 대해 기본소득당 측은 "창당 이전부터 헌신해 온 동료의 전문성과 기여를 결혼 관계를 이유로 폄훼하는 것은 부당한 정치 공세"라고 강력히 반박했습니다.부처 정책을 총괄할 전문성을 둘러싼 검증 공방도 거셉니다. 국회 성평등가족위원회 소속 국민의힘 임종득 의원실에 따르면, 용 후보자가 21대와 22대 국회에서 대표발의한 총 116건의 법률안 가운데 주무 상임위인 성평등가족위원회(전신 여성가족위원회) 소관 법안은 단 한 건도 없었던 것으로 나타났습니다.국민의힘은 기본소득과 재정·세제 분야에 집중해 온 인사를 성평등·가족·청소년 정책 주무 부처 수장으로 앉히는 것은 전형적인 '코드 인사'이자 '보은성 발탁'이라며 날을 세우고 있습니다.이에 대해 용 후보자 측은 "생활동반자법 발의 등 다양한 가족 형태와 포괄적 사회 권리를 보장하는 의정활동을 꾸준히 펼쳐왔다"며 "성평등 정책은 단일 상임위의 틀을 넘어 사회 전반의 복합위기를 해결하는 국가적 과제"라고 강조했습니다.성평등가족부의 가장 중요한 기반이어야 할 여성계의 시선이 냉랭하다는 점도 주요 쟁점 중 하나입니다.'한국여성정치네트워크' 등 여성단체들은 성명을 통해 "검경 수사권 조정 당시 성폭력 피해자 보호와 사법 취약계층 권리 약화 우려가 컸던 검사 보완수사권 폐지를 강하게 주장했던 인사를 주무 부처 장관으로 지명한 것은 부적절하다"며 "소수정당 포섭을 위한 정치공학적 개각"이라고 비판하며 지명 철회를 촉구했습니다.과거 사법 개혁 국면에서 제기됐던 피해자 보호 체계 미비 논란은 여성·사회적 약자 보호 정책을 총괄해야 할 부처 수장으로서의 자질을 검증하는 인사청문회에서 가장 큰 쟁점이 될 것으로 보입니다.한편, 용 후보자는 자신의 SNS를 통해 의원직 사퇴를 거부하며 "차기 총선에서 비례대표로 출마하지 않겠다는 입장을 이미 당에 밝혔다"고 강조했습니다. 3선 비례대표 불출마를 약속하며 진화에 나선 것이지만, 온라인커뮤니티 등에서는 비례 3선 불가라는 당연한 상식을 양보처럼 내세우고 있다는 반응과 함께 기득권 타파를 외쳐온 청년 정치인이 정작 기성 정치의 문법을 답습하고 있다는 지적이 나옵니다.