'이재명 1기 정책' 총괄 김용범, 15개월 만에 사퇴

큰사진보기 ▲김용범 정책실장이 7월 22일 청와대 춘추관 기자회견장에서 미국 및 남미 순방 관련 사전 브리핑을 하고 있다. [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 정부 1기 정책 전반을 주도해온 김용범 청와대 정책실장이 물러난다.강유정 청와대 수석대변인은 1일 오전 8시 50분경 긴급브리핑을 열고 "김용범 정책실장이 31일 사의를 표명했다"며 "대통령은 오늘, 1일 사표를 수리했다"고 발표했다. 다만 김 실장의 사의 표명 사유 등에 관한 취재진과의 질의응답은 곧이어 열리는 국무회의 이후 따로 진행하겠다고 덧붙였다.김용범 실장은 이재명 정부 출범 이후 약 15개월 동안 정책실장으로 국정과제를 총괄해왔고, 최근까지도 부동산 정책과 메가프로젝트, 청년정책, 2026년 예산안 등 주요 현안을 챙겨왔다. 그러나 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 논란이 불거지면서 국민의힘은 물론 야당 내에서도 그의 책임론을 제기하며 경질을 요구했다.그런데 8월 30일 '중폭개각' 당시 김용범 실장이 교체 대상에서 빠지면서 이번 개각이 국정 쇄신 의지를 충분히 보여주지 못할 뿐더러, 전반적인 국정운영 기조도 유지될 것이라는 전망이 나왔다. 하지만 개각 하루 만에 김 실장이 사의를 표명하고, 이 대통령이 곧바로 사표를 수리하면서 상황이 달라졌다.하루 전 김 실장의 유임을 비판했던 박원석 전 정의당 의원은 그의 사퇴 소식을 페이스북에 공유하며 "(이재명 대통령이) 김용범 실장에게 거취를 정할 기회를 준 것이었다"고 봤다. 이어 "쇄신 인사가 더 늦지 않아 다행"이라며 "정책의 연속성은 분명한 책임 위에서 작동할 때 의미가 있다"고 평가했다.