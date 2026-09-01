병원 일정에 맞춰 산 시간들

올해 4월 유방암 재발 판정을 받고 항암 치료 중입니다. 암을 다룬 글은 대개 투병기이거나 치유의 이야기입니다. 저는 그 사이 어딘가를 쓰고 싶습니다. 몸이 아니라 그 마음을 가만히 들여다보는. 아픔 앞에서 흔들리는 누구에게든 닿을 수 있는 글이었으면 합니다.

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"선생님, 암이 좀 줄었나요?"

"많이 줄었어요. MRI 상으로는 병변이 거의 보이지 않습니다. 이 정도면 충분히 수술할 수 있어요. 항암 잘 견디셨어요. 여기까지 정말 잘 오셨습니다."

"선생님, 너무 지치는데… 한 달만 쉬었다가 하면 안 될까요?"

"오늘이 환자분 인생에서 가장 젊은 날입니다. 흐름이 끊기지 않게 꾸준히 하시는 걸 권해요."

큰사진보기 ▲마지막 항암 날짜에 빨간 동그라미가 그려진 달력 앞에서 숨을 고르고 있다 ⓒ 황의정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

선항암을 시작한 지 다섯 달째, MRI 결과를 듣기 위해 유방외과로 향했다. 오늘 결과에 따라 수술 가능 여부가 결정될 터였다.병원으로 가는 택시 안에서 자꾸만 숨이 얕아졌다. 암이 줄어들지 않았으면 어떡하지. 수술대 위에 오르지 못하면 어떡하지. 한여름의 숨 막히던 더위는 한풀 꺾였는데, 내 안의 계절은 여전히 벼랑 끝에 머물러 있었다. 꽉 쥔 손바닥에 식은땀이 배어 났다.진료실 문이 열리고 내 이름이 불렸다. 책상 앞에 앉은 담당 의사는 모니터에 띄워둔 회색빛 MRI 영상을 말없이 응시하고 있었다. 나는 죄를 지은 학생처럼 의자의 끄트머리에 허리를 세우고 앉았다.그 말을 듣는 순간 의자 끝에 걸쳐 있던 몸이 비로소 등받이로 물러났다. 의자 등받이에 깊숙이 몸을 묻고 몇 번이나 고개를 끄덕였다. 눈물이 날 것 같았다. 한동안 제대로 쉬지 못했던 숨이 그제야 길게 빠져나왔다.진료실을 나와 복도를 걷는데, 문득 십 년 전 늦여름의 공기가 선명하게 되살아났다. 서른여덟에 늦은 결혼을 한 우리는 곧 시험관 시술을 시작했다. 그날부터 나의 시간은 병원의 달력 위에서 흘렀다. 주사 날짜. 난자 채취 날짜. 이식 날짜.하얀 달력 위로 빨간 동그라미가 촘촘히 늘어갔다. 약속 하나를 잡을 때도, 어디 멀리 갈 일을 정할 때도 먼저 병원 일정을 확인해야 했다. 내 달력인데 내가 정할 수 있는 날은 점점 줄어들었다. 매달 몸에 호르몬 주사를 놓았지만, 시험관 시술은 번번이 실패했다. 몸도 마음도 닳아 너덜너덜해졌을 무렵, 나는 진료실 의자에 앉아 의사에게 조심스럽게 꺼내놓았다.의사는 안타까운 표정을 지으면서도 단호하게 말했다.그 말 앞에서는 쉬고 싶다는 마음마저 잘못처럼 느껴졌다. 윗입술을 꽉 깨물고 병원 문을 나서며 깊게 숨을 들이쉬려 했지만, 가슴 중간쯤에서 탁 막혔다. 그렇게 2년을 억지로 버티다 결국 병원을 옮겼다.새로운 병원은 달랐다. 난자를 채취한 다음 달은 무조건 쉬어가게 했다. 주사도, 채취도, 피검사도 없는 한 달이었다. 달력에 생긴 빈칸을 손가락으로 천천히 쓸어보았다. 아침마다 일정을 확인하지 않아도, 알람에 맞춰 주사를 꺼내지 않아도 됐다. 난자의 개수와 피검사 수치에 마음이 오르내릴 일도 없었다. 아무 일도 일어나지 않는 그 한 달 동안 나는 처음으로 편안하게 숨을 쉬었다.십 년이 흐른 올해, 나는 암이라는 다른 이유로 다시 병원의 일정에 맞춰 하루를 살고 있다. 병원 로비를 나와 차가운 공기를 마시며 달력을 펼쳤다.9월의 마지막 항암 날짜에 선명한 동그라미가 그려져 있었다. 다섯 달 동안 하나씩 건너온 동그라미의 끝이었다. 손가락으로 그 동그라미를 가만히 짚어보았다. 십 년 전엔 빈칸을 들여다보며 숨을 쉬었는데 오늘은 동그라미를 짚으며 숨을 쉬고 있었다.천천히 들이마신 숨은 더 이상 가슴에 걸리지 않았다. 아랫배까지 깊숙이 내려갔다. 길었던 여름이 내 안에서도 조금씩 물러나고 있었다.