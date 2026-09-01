내일 달리기를 위한 가장 만만한 목표

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큰사진보기 ▲1초 초과한 시간을 채우고 달리기를 멈췄지만 1초를 더 달렸다 ⓒ 박지영 관련사진보기

다시 달리기를 시작했다. 빠르기와 거리는 버렸다. 목표는 시간 채우기다.눈을 뜨면 제일 먼저 창밖을 본다. 날이 밝지 않았다. 해가 없다. 오늘은 달릴 수 있다. 여유가 있어도 자리에서 벌떡 일어난다. 일어나는 데 시간을 쓰고 싶지 않다. 대충 씻고 서둘러 나간다. 아직 해가 없지만 집에 돌아오는 길에 만날 수 있기 때문이다.목표는 한 시간.아파트 공동 현관에서 간단하게 몸을 푼다. 첫발을 뗀다. 시작. 날마다 마주하는 순간이지만 이때만큼은 늘 활기차다. 멈춤이 아니라 움직임을 알리는 첫발. 겨우 한 발 뗐을 뿐이지만 이미 한 시간을 다 채운 사람 같다.발바닥 전체가 아닌 앞부분만 닿게 하고 보폭을 좁게 하면서 바닥에서 발을 빨리 떼도록 한다. 뛰는 것보다 걷는 게 빠를지도 모른다. 뻔뻔하지만 내 동작은 분명 뛰는 것이다.이른 아침에도 제법 사람이 있다. 몸집이 큰 개 한 마리가 보인다. 내가 어디쯤에서 개와 마주칠지, 속도를 좀 줄여야 하는지, 개가 다른 방향으로 몸을 틀지는 않는지, 눈을 떼지 않는다. 개가 고개를 돌린다. 개와 나 사이에 주인이 선다.휴우.무슨 말인지 알아들을 수 없는 웅웅 거리는 라디오 소리가 점점 가까워진다. 천천히 걸어가는 할머니를 지나친다. 하하호호, 줄지어 달리던 서넛이 어느새 내 앞에서 사라진다. 달리는 사람을 보고, 하천을 흐르는 물소리를 듣는다. 팔다리를 부지런히 움직이고, 손목에 땀이 차면 시계를 반대쪽으로 돌려찬다.머리는 아무것도 안 하는 것 같지만 그렇지 않다. 출발했던 공동 현관까지 정확하게 한 시간에 돌아가려면 어느 길로 뛰어야 하는지, 속도를 얼마나 조절해야 하는지 쉴 새 없이 코스를 그린다. 나 혼자 바쁘다. 20분이 지났다. 뛰다 보면 20분 정도야 금방 지나간다. 그러나 이제부터는 싸움이다.그만 달리고 싶다, 그냥 돌아서 집으로 가고 싶다. 아냐, 10분만 더 달리고 쉬자. 앞에 보이는 세 번째 가로등쯤에서 돌아가야겠다고 지점을 찍는다. 그 가로등을 지났는데도 시간은 5분이 채 지나지 않았다. 지금 이 10분이 앞서 달린 20분보다 더디다.30분. 몸은 달리고 있지만 마음은 이미 멈췄다. 이제 달린 시간보다 달려야 하는 시간이 더 적다. 더 자주 시계를 본다. 머릿속으로 숫자를 세본다. 최대한 천천히.남은 시간은 5분.몸이 천근만근 무거워진다. 마치 양손으로 다리를 하나씩 들어 올려 앞으로 옮기는 것 같다. 수시로 시계를 확인하면서 정확히 한 시간에 멈출 준비를 한다. 거리도 공동 현관까지 딱 맞추기 위해 코스를 조절한다.한 발짝도, 단 1초도 허용하지 않겠다고 마음먹는다. 그렇다고 한 시간에 모자라게 멈추고 싶지도 않다. 최소한의 양심은 있다. 숫자 0을 보자마자 잽싸게 시계를 누른다. 1초 초과.다시 공동 현관에 도착하면 한 발짝도 더 뛰고 싶지 않다. 1초도 더 달리고 싶지 않다. 사실 조금 더 달린다고 해서 달라질 것은 없다. 그래도 멈춘다. 단호하다.오늘 힘들면 내일 운동화를 신지 않을지도 모른다. 그러다 또 달리기를 멈출까 두렵다. 오늘 조금 더 달리는 것보다 내일 또 달리는 것이 중요하다.멈추지 않기 위해 나는 만만함을 택했다. 만만한 느린 달리기. 숨을 헐떡이며 빨리 뛰지 않아도 되고, 거리를 채우겠다고 억지로 멀리 가지 않아도 된다. 무엇보다 달리기 때문에 남은 하루까지 지치지 않아도 된다.이튿날 어김없이 눈을 뜬다. 고개를 돌려 창밖을 한 번 보고 머뭇거림 없이 벌떡 일어나 준비한다. 오늘도 딱 한 시간만 달리면 된다.