가습기살균제 간질성폐질환 피해유족·피해자단체 "책임 회피성 예산 편성 강력 규탄"

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큰사진보기 ▲8월 31일 가습기살균제참사 간담회 손피켓 시위 ⓒ 이인우 관련사진보기

정부가 가습기살균제 참사 피해자 배상을 위해 2447억 원 규모의 출연금을 내년도 기후부 예산안에 편성해 국회에 제출했다. 1일 국회 예산 심의가 진행될 예정인 가운데, 가습기살균제참사 간질성폐질환 피해유족과 피해자단체는 8월 31일 규탄성명을 내고 "이재명 정부의 책임 회피성 예산 편성을 강력히 규탄한다"고 주장했다.단체는 정부가 제시한 2447억은 2022년 민간 사적조정안에서 거론된 총액(약 8천~9천억 원)의 일부라며, "민간 사적조정은 국가가 법률에 근거해 책임지는 배상과 성격이 전혀 다르다"며 "이를 국가 배상의 기준으로 삼는 것은 명백한 책임 회피"라고 비판했다.'사회적 참사 특별조사위원회(사참위)가 2019년 실태조사를 통해 약 5천 명, 1조 9천억 원 규모의 배상이 필요하다고 밝힌 바 있다'는 것이 이들의 설명이다.피해자 단체는 "현재 인정 피해자만 기준으로 해도 이미 사참위 추계를 크게 넘어선 상황"이라며 "실제 완전한 배상에 필요한 금액은 수십조 원을 가뿐히 뛰어넘을 것이 명백하다"고 주장했다.그러면서 단체는 "배상 기준과 총액이 먼저 정해진 뒤 예산을 편성하는 것이 마땅한 순서"라고 지적했다.이에 가습기살균제참사 간질성폐질환 피해유족과 피해자단체는 다음 사항을 강력히 요구했다.▲ 예산 심의에서 2447억 원 출연금 안을 확정하지 말 것, ▲민간 사적조정 금액을 국가 배상 근거로 삼는 편성을 즉각 중단할 것, ▲배상심의위원회 구성과 배상 기준 확정 전에 제출한 예산안을 심사 보류·재검토할 것, ▲9월 15일까지 또는 9월 정기국회 예산 심사 전까지 완전한 배상 총액의 산정 근거(대상 규모, 손해 항목, 국가·기업 분담)를 공개하고 예산을 다시 편성할 것.피해자단체는 기후에너지환경부, 기획재정부, 국무조정실, 국회 기후에너지환경노동위원회를 향해 "근거 없는 2,447억 원을 통과시키지 말라. 9월 안에 배상 총액의 산정 근거를 공개하고 예산을 재편성하라"고 촉구했다. 이들은 "이 요구가 관철될 때까지 우리는 끝까지 싸울 것이다"라고 밝혔다.