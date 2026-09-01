820조 슈퍼예산, 나라 빚은 줄어... 박홍근 "두 마리 토끼 잡는 역사적 계기"

"(내년 정부 예산안의) 핵심은 경제성장과 재정건전화, 이 양대 축을 동시에 추구하고 있다는 거예요. 두 마리 토끼를 동시에 잡는, 어찌 보면 상징적 시점이고 역사적인 계기라고 평가하고 싶습니다."
박홍근 기획예산처 장관의 목소리에는 자신감이 묻어났다. 지난 8월 28일 열린 2027년도 예산안 상세브리핑 현장에서였다. 한 기자가 "발표문 마지막에 '역사적 전환점'이라고 쓰셨는데 무엇을 두고 하는 말이냐"고 묻자 나온 답이었다.
정부는 1일 국무회의 의결을 거쳐 2027년도 예산안을 확정했다. 이재명 정부가 편성의 전 과정을 온전히 주관한 첫 예산이다. 예산안 책자 맨 위쪽엔 '대체불가 대한민국으로 대도약'이라는 구호가 적혀 있었다.
총 지출 12.8% 늘렸는데 적자는 3.8% p 줄었다... 820조 슈퍼예산의 역설
정부가 내년에 쓰겠다고 내놓은 총 지출 규모는 820조 9000억 원. 올해 본예산(727조 9000억 원)보다 93조 원(12.8%) 늘렸다. 2009년(10.6%)을 넘어서는 역대 최고 증가율이다. 그런데 국내총생산(GDP) 대비 관리재정수지 적자는 올해 3.9%에서 0.1%로, 무려 3.8% 포인트(p) 나아진다.
국가채무비율은 51.6%에서 48.3%로 3.3%p 떨어진다. 역대 최대 규모로 돈을 쓰는데 최근 20년 내 가장 양호한 재정수지가 나오는 것이다. 숫자만 놓고 보면 모순처럼 보인다.
이유는 반도체에 있다. 내년 총수입은 880조 8000억 원으로 올해보다 205조 6000억 원(30.4%) 늘어난다. 이 가운데 국세수입이 584조 4000억 원으로, 이 역시 올해보다 무려 194조 2000억 원(49.8%)이나 불어난다. 반도체 호황으로 삼성전자와 SK하이닉스 등 기업들이 내는 법인세와 직원들의 임금 증가 등 소득세가 크게 증가했기 때문이다.
이를 두고 박 장관은 "총 수입 증가율이 30.4%인데 총 지출 증가율(12.8%)의 두 배 이상"이라며 "작년과 비교해 보면 증가율 차원에서는 사실 긴축적인 측면이 있고, 재정수지가 -0.1까지 줄어들지 않았는가"라고 말했다.
최근 한국은행의 금리 인상 기조와 재정 지출 확대로 정책의 엇박자라는 지적에 대해서도 그는 선을 그었다. 그는 "현금성, 선심성으로 살포를 한다든가 단순 소비성에 집중했다면 그 지적이 옳지만, (예산안을) 그렇게 설계하지 않았다"면서 "(한국경제의) 잠재성장률을 어떻게 반등시킬 것인가, 즉 총 공급을 어떻게 확충할 것인가에 맞춰 많은 투자를 할 것"이라고 강조했다.
최대쟁점 떠오른 162조 '미래대응기금'... 다 쓰지도, 빚 갚는 데만 쓰지도 않는다
박 장관은 "그동안 가보지 못한 길을 가보겠다"고 했다. 경제성장과 재정안정화를 동시에 이뤄내는 것. 이번 예산안의 핵심으로 떠 오른 '미래대응기금'이 대표적이다.
우선 이 기금에는 162조 3000억 원이 들어간다. 최근 10년 내국세 추세선(연평균 6.2%)을 웃도는 추가세수분이다. 이 돈 가운데 내년에만 45조 4000억 원을 사용한다. 청년(13조 3000억 원)을 비롯해, 성장동력(14조 2000억 원), 지방(15조 3000억 원), 교육·인재(10조 1000억 원) 등에 적극 투자한다. 남은 돈 104조 4000억 원은 여유자금으로 굴리고, 국채 신규 발행 물량은 12조 5000억 원 줄인다.
이날 브리핑에서도 기금 운용에 대한 질문이 집중됐다. 기자들은 "호황기 세수를 불황기에 쓰는 재정안정화 기금인가, 아니면 160조 규모의 새로운 상설 예산체계인가", "일반회계로 하면 될 것을 왜 별도 기금으로 빼느냐"고 물었다.
박 장관은 "전략적 투자플랫폼이자 재정안정화 장치, 두 가지 기능"이라고 답했다. 그는 "호황기 때 세수가 많이 들어오면 일시적으로 지출을 확대하고, 불황기 때 세수가 부진하면 긴축재정을 통해 경기침체로 이어지는 이 잘못된 구조를 바로잡아야 된다"고 덧붙였다.
재량지출 38.6조 깎고, 55년 만에 교육교부금 손대고
박창환 기획예산처 예산총괄심의관의 설명은 더 직설적이었다. 그는 "104조 4000억 원을 기금 여유재원으로 적립하지 않았으면 지출증가율이 몇 퍼센트가 됐을 것 같은가. 일반회계로 갔으면 27%가 넘는다"고 했다. 그는 "내년 예산을 27% 증가율로 가져가면 그 후 중기적인 총량 관리에서 엄청난 후폭풍이 오게 될 것"이라고도 했다. 이어 "반대로 추가세수를 전부 국채 상환에 쓰면 내년 국고채 총발행 물량 222조 원이 100조 원대로 떨어져 국채시장 자체가 형성되지 않는다"고 반박했다.
이밖에 정부의 재정지출도 큰 폭의 구조조정이 진행된다. 역대 최대인 38조 6000억 원을 절감했다. 전체 사업의 10%가 넘는 2100여 개 사업을 폐지했다. 의무지출도 69조 원을 줄였는데, 지방교부세 30조 5000억 원, 교육교부금 32조 5000억 원 등이다. 특히 내국세의 일정 비율을 자동으로 떼어주던 교육교부금 산정 방식을 55년 만에 개편해 학령인구 변화율을 반영하도록 했다. 구직급여도 무급휴일 지급을 제외(주 7일→6일)하는 방향으로 손봤다.
상징적인 장면도 있다. 1998년 외환위기 당시 투입한 공적자금 상환이 내년에 완료된다. 2003년부터 27년간 총 97조 2000억 원. 30년 만에 IMF 위기의 마지막 청구서가 정리되는 셈이다.
반도체 사이클이 꺾이면?... "선제적인 투자가 미래 불안에 대한 대비"
물론 정부의 이번 예산안이 반도체 호황에 따른 것이라는 점은 누구도 부인하지 않는다. 그렇다면 오는 2029년, 2030년이후에는 어떻게 될 것인가. 박 장관은 "향후 3~5년으로 보여지는 이 반도체 사이클이 어떻게 정리될지는 그 누구도 정확히는 알 수 없다"면서 "그러나 우리가 선제적으로 투자한 만큼 더 그런 상황에 대비할 수 있다고 본다"고 말했다.
정부는 2028년부터 국세수입 증가율을 3% 수준으로 낮춰 잡았다. 과거 10~20년 평균 증가율(6%)의 절반이다. 총 지출 증가율도 2028년 9.0%, 2029년 7.0%, 2030년 5.0%로 단계적으로 낮춘다. 그러면서 2030년 관리재정수지는 GDP 대비 -3% 이내, 국가채무는 40% 후반으로 관리하겠다는 것이 중기계획이다. 기존 계획 대비 10%p 이상 개선된 수치다.
박 장관은 "관리재정수지 -3, 재정준칙 이걸 많은 야당 의원들이 얘기해 오지 않았는가"라며 "GDP 대비 58~59%까지 가던 것을 48~49%까지 10% 이상 떨어뜨릴 것이고, 국민들과 미래 세대가 걱정하는 국가채무비율에 대해 확실하게 늦춰 놓는 시작점으로 삼을 것"이라고 강조했다. 그는 이어 "이번 예산은 낡은 구조를 과감하게 개혁한 역사적 전환점이 될 것"이라고 했다.
정부 예산안은 오는 2일 국회에 제출된다. 이제 공은 국회로 넘어갔다. 박 장관이 말한 '역사적 전환점'이 실제로 역사가 될지는, 다시 한 번 검증대에 오른다.