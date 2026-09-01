820조 슈퍼예산, 나라 빚은 줄어... 박홍근 "두 마리 토끼 잡는 역사적 계기"

큰사진보기 ▲내년 정부 예산안은 820조 9000억 원이다. 올해 본예산보다 93조 원, 12.8% 늘어난 역대 최대 규모다. 총수입은 880조 8000억 원으로 올해보다 205조 6000억 원(30.4%) 증가한다. 이 가운데 국세수입은 390조 2000억 원에서 584조 4000억 원으로 무려 194조 2000억 원 늘어난다. 반도체 호황에 따른 법인세와 소득세 증가 때문이다. ⓒ 기획예산처 관련사진보기

"(내년 정부 예산안의) 핵심은 경제성장과 재정건전화, 이 양대 축을 동시에 추구하고 있다는 거예요. 두 마리 토끼를 동시에 잡는, 어찌 보면 상징적 시점이고 역사적인 계기라고 평가하고 싶습니다."

AD

큰사진보기 ▲정부가 2027년도 예산안으로 820조9000억원을 내놨다. 올해 본예산보다 93조원, 12.8% 늘어난 역대 최대 규모다. 사진은 박홍근 기획예산처 장관 등이 예산안을 설명하고 있는 모습. ⓒ 기획예산처 관련사진보기

큰사진보기 ▲재정운용전략협의회 관계부처 합동 브리핑최교진 교육부 장관, 박홍근 기획예산처 장관, 김민재 행안부 차관이 21일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 재정운용전략협의회 관계부처 합동 브리핑을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

박홍근 기획예산처 장관의 목소리에는 자신감이 묻어났다. 지난 8월 28일 열린 2027년도 예산안 상세브리핑 현장에서였다. 한 기자가 "발표문 마지막에 '역사적 전환점'이라고 쓰셨는데 무엇을 두고 하는 말이냐"고 묻자 나온 답이었다.정부는 1일 국무회의 의결을 거쳐 2027년도 예산안을 확정했다. 이재명 정부가 편성의 전 과정을 온전히 주관한 첫 예산이다. 예산안 책자 맨 위쪽엔 '대체불가 대한민국으로 대도약'이라는 구호가 적혀 있었다.정부가 내년에 쓰겠다고 내놓은 총 지출 규모는 820조 9000억 원. 올해 본예산(727조 9000억 원)보다 93조 원(12.8%) 늘렸다. 2009년(10.6%)을 넘어서는 역대 최고 증가율이다. 그런데 국내총생산(GDP) 대비 관리재정수지 적자는 올해 3.9%에서 0.1%로, 무려 3.8% 포인트(p) 나아진다.국가채무비율은 51.6%에서 48.3%로 3.3%p 떨어진다. 역대 최대 규모로 돈을 쓰는데 최근 20년 내 가장 양호한 재정수지가 나오는 것이다. 숫자만 놓고 보면 모순처럼 보인다.이유는 반도체에 있다. 내년 총수입은 880조 8000억 원으로 올해보다 205조 6000억 원(30.4%) 늘어난다. 이 가운데 국세수입이 584조 4000억 원으로, 이 역시 올해보다 무려 194조 2000억 원(49.8%)이나 불어난다. 반도체 호황으로 삼성전자와 SK하이닉스 등 기업들이 내는 법인세와 직원들의 임금 증가 등 소득세가 크게 증가했기 때문이다.이를 두고 박 장관은 "총 수입 증가율이 30.4%인데 총 지출 증가율(12.8%)의 두 배 이상"이라며 "작년과 비교해 보면 증가율 차원에서는 사실 긴축적인 측면이 있고, 재정수지가 -0.1까지 줄어들지 않았는가"라고 말했다.최근 한국은행의 금리 인상 기조와 재정 지출 확대로 정책의 엇박자라는 지적에 대해서도 그는 선을 그었다. 그는 "현금성, 선심성으로 살포를 한다든가 단순 소비성에 집중했다면 그 지적이 옳지만, (예산안을) 그렇게 설계하지 않았다"면서 "(한국경제의) 잠재성장률을 어떻게 반등시킬 것인가, 즉 총 공급을 어떻게 확충할 것인가에 맞춰 많은 투자를 할 것"이라고 강조했다.박 장관은 "그동안 가보지 못한 길을 가보겠다"고 했다. 경제성장과 재정안정화를 동시에 이뤄내는 것. 이번 예산안의 핵심으로 떠 오른 '미래대응기금'이 대표적이다.우선 이 기금에는 162조 3000억 원이 들어간다. 최근 10년 내국세 추세선(연평균 6.2%)을 웃도는 추가세수분이다. 이 돈 가운데 내년에만 45조 4000억 원을 사용한다. 청년(13조 3000억 원)을 비롯해, 성장동력(14조 2000억 원), 지방(15조 3000억 원), 교육·인재(10조 1000억 원) 등에 적극 투자한다. 남은 돈 104조 4000억 원은 여유자금으로 굴리고, 국채 신규 발행 물량은 12조 5000억 원 줄인다.이날 브리핑에서도 기금 운용에 대한 질문이 집중됐다. 기자들은 "호황기 세수를 불황기에 쓰는 재정안정화 기금인가, 아니면 160조 규모의 새로운 상설 예산체계인가", "일반회계로 하면 될 것을 왜 별도 기금으로 빼느냐"고 물었다.박 장관은 "전략적 투자플랫폼이자 재정안정화 장치, 두 가지 기능"이라고 답했다. 그는 "호황기 때 세수가 많이 들어오면 일시적으로 지출을 확대하고, 불황기 때 세수가 부진하면 긴축재정을 통해 경기침체로 이어지는 이 잘못된 구조를 바로잡아야 된다"고 덧붙였다.박창환 기획예산처 예산총괄심의관의 설명은 더 직설적이었다. 그는 "104조 4000억 원을 기금 여유재원으로 적립하지 않았으면 지출증가율이 몇 퍼센트가 됐을 것 같은가. 일반회계로 갔으면 27%가 넘는다"고 했다. 그는 "내년 예산을 27% 증가율로 가져가면 그 후 중기적인 총량 관리에서 엄청난 후폭풍이 오게 될 것"이라고도 했다. 이어 "반대로 추가세수를 전부 국채 상환에 쓰면 내년 국고채 총발행 물량 222조 원이 100조 원대로 떨어져 국채시장 자체가 형성되지 않는다"고 반박했다.이밖에 정부의 재정지출도 큰 폭의 구조조정이 진행된다. 역대 최대인 38조 6000억 원을 절감했다. 전체 사업의 10%가 넘는 2100여 개 사업을 폐지했다. 의무지출도 69조 원을 줄였는데, 지방교부세 30조 5000억 원, 교육교부금 32조 5000억 원 등이다. 특히 내국세의 일정 비율을 자동으로 떼어주던 교육교부금 산정 방식을 55년 만에 개편해 학령인구 변화율을 반영하도록 했다. 구직급여도 무급휴일 지급을 제외(주 7일→6일)하는 방향으로 손봤다.상징적인 장면도 있다. 1998년 외환위기 당시 투입한 공적자금 상환이 내년에 완료된다. 2003년부터 27년간 총 97조 2000억 원. 30년 만에 IMF 위기의 마지막 청구서가 정리되는 셈이다.물론 정부의 이번 예산안이 반도체 호황에 따른 것이라는 점은 누구도 부인하지 않는다. 그렇다면 오는 2029년, 2030년이후에는 어떻게 될 것인가. 박 장관은 "향후 3~5년으로 보여지는 이 반도체 사이클이 어떻게 정리될지는 그 누구도 정확히는 알 수 없다"면서 "그러나 우리가 선제적으로 투자한 만큼 더 그런 상황에 대비할 수 있다고 본다"고 말했다.정부는 2028년부터 국세수입 증가율을 3% 수준으로 낮춰 잡았다. 과거 10~20년 평균 증가율(6%)의 절반이다. 총 지출 증가율도 2028년 9.0%, 2029년 7.0%, 2030년 5.0%로 단계적으로 낮춘다. 그러면서 2030년 관리재정수지는 GDP 대비 -3% 이내, 국가채무는 40% 후반으로 관리하겠다는 것이 중기계획이다. 기존 계획 대비 10%p 이상 개선된 수치다.박 장관은 "관리재정수지 -3, 재정준칙 이걸 많은 야당 의원들이 얘기해 오지 않았는가"라며 "GDP 대비 58~59%까지 가던 것을 48~49%까지 10% 이상 떨어뜨릴 것이고, 국민들과 미래 세대가 걱정하는 국가채무비율에 대해 확실하게 늦춰 놓는 시작점으로 삼을 것"이라고 강조했다. 그는 이어 "이번 예산은 낡은 구조를 과감하게 개혁한 역사적 전환점이 될 것"이라고 했다.정부 예산안은 오는 2일 국회에 제출된다. 이제 공은 국회로 넘어갔다. 박 장관이 말한 '역사적 전환점'이 실제로 역사가 될지는, 다시 한 번 검증대에 오른다.