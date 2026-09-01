국감 앞두고 '6호처분' 주목... 경계선지능 아동 지원도 과제

큰사진보기 ▲국회입법조사처는 지난 8월 27일 '정부가 답해야 할 올해의 질문'을 발간했다. ⓒ 국회입법조사처 관련사진보기

"소년보호 6호처분(아동복지시설 등 위탁), 총체적 점검이 필요하지 않은가?"

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큰사진보기 ▲경계선지능으로 진단되거나 의심되는 아동을 보호하는 데 어려움을 느끼는 시설을 대상으로 어려움의 이유를 조사한 결과, '서비스 제공을 위한 인력이 부족해서'가 가장 큰 비중을 차지했다. ⓒ 한국보건사회연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲이관후 국회입법조사처장이 지난 27일 열린 '2026 국정감사 이슈 분석 : 정부가 답해야 할 올해의 질문' 간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 국회입법조사처 관련사진보기

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국회입법조사처가 올해 국정감사를 앞두고 정부가 답해야 할 질문으로 이 같은 내용을 제시했다. 전국적으로 6호처분 위탁시설과 수용인원이 부족한 데다 시설별 관리·감독과 지원에도 격차가 있다는 이유에서다.현행 소년법은 10세 이상 19세 미만 미성년자가 범죄나 비행을 저지를 경우, 형벌 대신 보호처분을 받을 수 있도록 규정하고 있다. 법원은 비행사실의 경중과 반성 태도, 성장 환경, 보호자의 양육 능력 등을 고려해 1호부터 10호까지 보호처분을 내린다.1~5호는 가정과 사회 안에서 생활하며 교정과 개선을 돕는 비교적 가벼운 단계의 처분이다. 반면 8~10호는 사회와 격리돼 소년원으로 송치되며, 이 가운데 10호는 최장 2년간 소년원에 수용되는 가장 무거운 처분이다.이번에 점검 대상으로 지목된 6호처분은 위법행위를 한 소년을 아동복지시설이나 소년보호시설에 감호 위탁하는 처분이다. 기존 비행환경에서 소년을 분리하되, 비교적 개방적인 환경에서 교육과 상담, 직업훈련 등을 통해 재범을 막는 데 목적이 있다. 7호처분인 소년의료보호시설 위탁과 함께 중간 단계 처우로 분류된다.문제는 시설과 수용 여력이 부족하다는 점이다. 입법조사처에 따르면 6호처분 위탁시설은 전국 16곳에 불과하고 7개 광역지자체에는 시설이 없다. 지정된 시설의 정원은 남학생 367명, 여학생 207명이지만 일부 시설은 미혼모나 가정밖청소년 등도 함께 보호하고 있어 실제 보호소년을 받을 수 있는 인원은 더 적다. 이 때문에 판사가 6호처분이 필요하다고 판단해도 보호관찰이나 소년원 송치 등 다른 처분을 내리는 사례가 보고되고 있다.시설별 관리와 지원 수준도 제각각이다. 6호처분 시설은 설립 근거에 따라 주관부처가 보건복지부와 법무부, 성평등가족부 등으로 나뉘어 있어 통합적인 관리·감독이 어렵다는 지적이다. 예산 격차도 크다. 입법조사처는 보건복지부 소관 시설이 국가와 지자체에서 소년 1인당 월평균 약 99만원을 지원받는 반면, 법무부 소관 시설은 약 48만원으로 2배 이상 차이가 난다고 짚었다.6호처분 위탁시설의 교과교육이 체계화돼 있지 않아 보호소년의 학습권이 충분히 보장되지 못한다는 점도 문제로 제시됐다. 입법조사처는 시설별 교육 수준에 차이가 있고 자원봉사자에게 교육을 의존하는 곳도 있어 체계적인 교과교육과 학력 인정 방안을 마련할 필요가 있다고 봤다.이에 더해 별도의 기존 연구에서는 시설 내 경계선지능 아동에 대한 지원이 문제도 확인됐다.한국보건사회연구원이 지난해 발간한 연구보고서에 따르면, 아동보호치료시설(가형) 8곳의 보호아동 379명 가운데 경계선지능 진단 아동은 60명으로 15.8%를 차지했다. 일부 시설은 보호아동 중 경계선지능 진단 아동 비율이 75%를 넘었고 다른 시설 한 곳도 54.5%에 달했다.현장의 어려움도 컸다. 경계선지능 진단 또는 의심 아동을 보호하는 데 '조금 어렵다'고 답한 시설은 50%, '많이 어렵다'는 응답은 37.5%였다. 어려움을 겪는 이유로는 제공 인력 부족이 가장 많이 꼽혔고 경계선지능에 대한 전문지식 부족도 주요 원인으로 나타났다.연구진은 가형 시설이 비행이나 품행 문제로 입소한 아동의 인성·심리·교육에 초점을 맞춰 상대적으로 경계선지능 특성을 충분히 고려하지 못했다고 분석했다. 보다 효과적인 치료와 선도를 위해서는 경계선지능에 대한 이해를 바탕으로 아동 특성에 맞는 개입이 필요하다는 현장의 목소리도 나오는 만큼, 경계선지능 아동에 대한 전문인력과 지원체계가 충분한지도 6호처분 시설 점검 과정에서 함께 살펴볼 대목이다.한편 국회입법조사처는 지난 8월 27일 '2026 국정감사 이슈 분석: 정부가 답해야 할 올해의 질문들'을 발간했다. 이번 보고서는 국정 전 분야에서 국정감사를 통해 반드시 점검할 필요가 있는 281개 주제를 선정하고, 이 가운데 특히 국민적 관심과 정책적 파급효과가 큰 56개 주제에 대해서는 '정부가 답해야 할 올해의 질문: 56개의 결정적 질문'으로 별도 구성했다. '소년보호 6호처분, 총체적 점검이 필요하지 않은가?'도 56개 질문 가운데 하나다.이관후 국회입법조사처장은 발간사에서 "좋은 국정감사는 좋은 질문에서 시작된다"며 "좋은 질문은 국민의 삶에 대한 관심과 국가 비전에 대한 문제의식, 정확한 사실의 추적과 치밀한 분석에서 나온다"고 말했다. 이어 "이번 보고서의 질문들이 정부의 책임 있는 설명을 이끌어내고 정책의 실질적인 변화와 후속 입법으로 이어지기를 기대한다"고 밝혔다.