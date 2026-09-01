알바생 활동가에서 비례 재선까지... 용혜인 정치에 남은 물음표들

이재명 대통령이 성평등가족부장관 후보자로 지명한 용혜인 기본소득당 원내대표는 1990년생이다. 청문회를 거쳐 임명이 된다면 헌정 사상 최연소 국무위원이 된다.
강훈식 대통령 비서실장은 8월 30일 지명 배경으로 "디지털 성범죄 방지와 일·가정 양립 여건 조성 등 사회적 약자 편에서 선명한 목소리를 내온 청년 재선 의원"이라고 설명했다. 용 후보자 또한 같은 날 페이스북에 "30대 워킹맘으로서 어느 때보다 막중한 책임감을 느낀다"고 적었다.
그러나 '30대 청년 여성'이라는 호명만으로는 그를 설명할 수는 없다. 용 후보자는 2020년 제21대 국회에 비례대표로 입성해 올해로 6년째 의정 활동을 하고 있는 재선 의원이다. 2020년 기본소득당을 창당한 후에는 상임대표, 당대표, 원내대표를 번갈아 맡아온 원내 정당의 얼굴이다.
'가만히 있으라' 침묵 행진 주도... 이재명 대통령과의 인연
용혜인 후보자는 경기도 부천에서 태어나 안산에서 학창 시절을 보냈다. 정치외교학과 재학 중이던 2010년 진보신당에 입당하며 정계에 발을 들였다. 2013년에는 알바연대와 알바노조에서 활동했다.
2014년 4월 세월호 참사가 발생하자 보름 뒤부터 '가만히 있으라'라고 적힌 피켓과 국화꽃을 든 침묵 행진을 시작했다. 이 침묵 행진은 용 후보자가 본격적으로 자신의 이름을 알리기 시작한 계기가 됐다. 그는 같은 해 5월 18일 침묵 행진 도중 연행됐다.
2016년 총선에는 노동당 비례대표로 20대 총선에 출마했으나 낙선했다. 출마선언에서 그는 법정 최저임금에 못 미치는 임금을 받고 일한 강남 예식장 아르바이트와 고시원 생활을 언급했다. 당시 <딴지일보>와의 인터뷰에서 용 후보자는 "수능 끝나고 입학할 때까지 알바"를 했는데 "최저임금이 3800원이었는데 수습 명목으로 3500원을 받고 일했다. 하루종일 7만 원짜리 스테이크를 날랐다"라고 회고했다. 결과적으로 용 후보자에게 당시 경험은 "개인적인 불행으로 보였던 각자의 수레바퀴는 이제 하나의 거대한 수레바퀴로 보이기 시작"한 계기가 됐다(출마선언문)고 한다.
이후 2019년 1월 노동당 대표에 당선됐으나, 집행부와 함께 탈당한 뒤로 2020년 기본소득당을 창당해 초대 상임대표를 맡았다.
이 대통령과의 인연은 기본소득당 창당 준비 단계까지 거슬러 올라간다. 2019년 경기도지사이던 이 대통령은 기본소득당 창당준비위원회를 만나 기본소득 정책을 논의하는 등 용 후보자와 정책적 교류를 시작했다. 2023년 이 대통령이 민주당 대표 시절엔 다른 당 대표인 용 후보자가 민주당 기본사회위원회 자문단장을 맡자 "각별한 의미가 있다"며 "기본소득당이 추구하는 기본소득의 가치가 국민들에게 희망을 주기를 기대한다"고 말했다.
생후 59일 아이와 국회 로텐더홀로
성평등가족부장관 후보자로서 용 후보자의 6년 간의 의정활동에서 손꼽힐 장면 중 하나는 2021년 7월 출산 두 달 만에 생후 59일 된 아들을 데리고 국회 로텐더홀을 지나는 모습이다. 그는 24개월 미만 자녀를 둔 국회의원이 본회의장에 아이를 동반할 수 있게 하자는 내용의 '국회 회의장 아이동반법' 처리를 촉구했다.
즉시 '갓난아이를 보여주기식 정치에 이용한다'는 비판이 뒤따랐다. 하지만 용 후보자는 열흘 뒤 <오마이뉴스>를 통해 직접 그 물음에 답했다. 그는 다른 나라 의회의 아이 동반 사례를 들며 "돌봄 친화적 정치문화가 그러한 사회제도를 낳고, 또 그 사회제도가 더 나은 정치문화를 낳는다"고 말했다.
2023년 5월 어린이날을 하루 앞두고는 23개월 된 아들과 함께 국회 소통관에 나와 '어린이 패스트트랙(어린이를 동반하면 긴 줄을 서지 않고 별도의 입구로 입장)' 도입과 '노키즈존 폐지'도 제안했다.
성평등가족위 소관 발의가 없다?
그의 입법 활동을 살펴보면 21·22대 국회를 통틀어 116건을 대표 발의해 입법 횟수는 적지 않은 편이다. 22대 국회 1호 법안은 18세 미만 모든 아동에게 월 30만 원을 지급하는 '아동 기본소득법'이었다. 2023년에는 혼인이나 혈연 관계가 아닌 사람들의 돌봄 관계를 법적으로 보호하는 생활동반자법을 대표발의했다. 차별금지법안에는 공동발의자로 이름을 올렸다.
그러나 국민의힘 임종득 의원실이 국회 의안정보시스템을 분석한 결과, 용 후보자가 대표발의한 116건 가운데 성평등가족위원회 소관 법률안은 한 건도 없었다고 한다. 용 후보자는 21대 국회 후반기에 여성가족위원회(성평등가족위원회 전신) 위원을 지냈다. 담당 부처의 소관 입법을 대표 발의한 전례가 없다는 점은 인사청문회의 쟁점이 될 것으로 보인다.
신지혜 기본소득당 최고위원은 이를 "성평등가족부의 업무는 법무부, 고용노동부, 복지부 등 여러 부처에 걸쳐 있다. 육아휴직하는 엄마아빠를 위한 법도, 친밀관계 폭력 방지 관련 입법도 성평등위 소관 법률이 아닌 다른 위원회 법률로 돼 있을 뿐"이라고 해명했다.
김포공항 귀빈실 이용 논란, 비례대표 재선 이력에 '따가운 시선'
용혜인 후보자는 2023년 3월 김포공항 귀빈실 이용으로 논란을 빚었다. 그는 부모와 배우자, 아들과 함께 제주 여행을 떠나며 김포공항 3층 귀빈실을 이용했다.
한국공항공사 예규상 귀빈실은 공무 수행 중에만 이용 가능하며, 배우자와 자녀는 동반할 수 있으나 신청자의 부모는 대상에 포함되지 않는다. 당시 이 같은 사실이 알려지면서 논란이 일자 용 후보자는 "신청서에 '공무 외 사용'으로 표시했고, 공항 측이 별도 안내 없이 승인해 이용한 것"이라며 이후 이용료를 결제했다고 해명했다.
비례대표 재선 이력을 향한 따가운 시선도 용 후보자가 뛰어넘어야 할 관문이다. 연이은 총선에서 2회 연속 비례대표 국회의원에 당선한 경우는 한국 정치사에 드문 편이다. 국회의원 선거에서 1인 2표제(지역구 1표+정당 1표)가 도입된 2004년 이후 2회 연속 비례대표로 국회에 입성한 정치인은 4명에 불과하다(17·18대 송영선, 20·21대 이태규, 21·22대 김예지·용혜인).
그는 기본소득당 정치인이나 21대 총선에서 더불어민주당이 주도한 위성정당 '더불어시민당' 비례 5번으로, 22대 총선에서는 더불어민주연합 비례로 당선됐다. 그렇기 때문에 기본소득당이 야당임에도 여권 지지자들은 대체로 용 후보자의 지명을 반기는 분위기다.
반면 양경규 정의당 대표는 성명을 내고 "위성정당을 통해 두 차례 국회에 입성한 정치인을 국무위원으로 발탁하는 건 위성정당 정치에 사실상의 면죄부를 주는 일"이라고 비판했다.
또 기본소득당이 창당하고 6년이란 시간이 흘렀으나, 용 후보자를 제외하고는 기본소득당 이름으로 배출한 선출직 공직자가 단 한 명도 없다는 점은 뼈아프다. 6.3 지방선거 당시 용 후보자는 스스로를 "호남 며느리"로 일컬으며 "호남의 제1야당으로 자리 잡고, 전국적인 진보정당으로 도약하겠다"는 포부를 밝혔음에도 기본소득당은 결국 한 명의 당선자도 탄생시키지 못했다.
'비례대표 유지'에 쏠린 눈... 올해 3분기부터 크게 상승한 경상보조금
장관 후보자 지명 이후 가장 뜨거운 쟁점 중 하나는 '국회의원직 유지 여부'다. 비례대표 의원은 다음 순번 후보자가 의석을 승계할 수 있기 때문에 장관 후보자로 지명되면 의원직을 사퇴하는 게 관례였다.
그러나 용 후보자는 달랐다. 그는 8월 31일 페이스북에 "연합정치의 제도적 공백으로 비례대표 의원직 승계를 기본소득당이 할 수 없는 상황에서, 당 소속 유일한 의원인 제가 사퇴하면 기본소득당은 원외정당이 되는 어려움이 있다"고 밝혔다.
기본소득당은 용혜인 의원이 소속된 원내 1석 정당으로, 2025년 한 해 3631만 원의 경상보조금을 받았다. 2026년에는 8월 현재까지 2억9642만 원의 경상보조금과 3940만 원의 지방선거 선거보조금을 받았다. 올해 경상보조금이 올해 3분기(8월 지급)부터 2억 원대로 크게 늘어난 것은 6.3 지방선거에서 '득표율 0.5% 이상' 요건을 충족하면서 3분기부터 경상보조금 총액의 2%를 우선 배분받게 됐기 때문이다(정치자금법 27조).
안철수 국민의힘 의원은 "연속해서 두 차례나 비례 배지를 단 꿀수저", "귀족 행세를 하고 있다"고 힐난하면서 지명 철회를 요구했다.
소위 민주진보 진영에서도 비판의 목소리가 나오고 있다. 정치평론 활동을 하는 박원석 전 정의당 의원은 1일 자신의 소셜미디어에 "그가 부적격인 이유는 선거의 비례성 제고를 위해 도입된 제도를 당리당략의 수단으로 악용한 위성정당에 아무 거리낌 없이 두차례나 올라타 민주주의 원칙을 파괴했기 때문"이라고 진단했다. 그러면서 "국회 의정활동에서 용혜인은 정파적 의미에서 전투적인 태도와 실력(?)을 유감없이 발휘했지만, 한 부처를 관장할 만한 책임과 역량, 전문성을 어느정도라도 갖췄다는 점을 증명한 바 없다"라고 꼬집었다.
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