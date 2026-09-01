알바생 활동가에서 비례 재선까지... 용혜인 정치에 남은 물음표들

▲용혜인 기본소득당 의원이 2025년 9월 3일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "이성 커플만을 대상으로 한 등록동거혼제나 의료·돌봄·장례에 한정된 연대관계등록제로는 다양한 가족의 존엄을 지킬 수 없다”라며 “서로 돌보며 살아가는 모든 가족에게 사회 전 영역에 걸친 법적 권리를 보장해야 한다”라고 생활동반자법 제정을 촉구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기