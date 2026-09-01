대통령님은 서영철 회장의 죽음에 책임이 있습니다

기자말 지난 8월 11일, 가습기살균제 대참사 피해자연대 20개 단체를 이끌던 서영철 총회장이 세상을 떠났다. 청와대 분수대 앞에서 세 차례 대통령을 향해 호소한 직후였다. 유족과 피해자들은 "장례를 치르지 말고 광화문에서 싸워 이기라"는 유언에 따라 광화문광장에 빈소를 차렸다. 이 글은 고인 곁에서 4년 8개월을 기록해 온 다큐멘터리 감독 류이(피해자연대 상임고문, 공동장례위원장, <숨; X> 저자)가 이재명 대통령에게 쓴 편지로, 8월 28일 광화문 빈소 앞 기자회견에서 낭독됐다. 8.31 참사 15주기를 맞이하여 전문을 1부, 2부, 3부로 나누어 싣는다.



편지는 세 번 부쳤고 세 번 닿지 못했다. 지난 겨울 새벽에 쓴 편지, 올봄 국회의원 스물두 명의 방문 앞에 놓인 편지, 그리고 이 여름 한 사람이 목숨과 바꾸어 청와대 앞까지 세 번을 날라 간 서류 뭉치. 그 사람 - 가습기살균제 피해자연대 서영철 총회장 - 은 지금 광화문 광장의 빈소에 누워 있다.



1부. 겨울 - 부치지 못한 새벽 세 시의 편지 (2026년 8월 28일 금요일 11시 고 서영철 회장 장례위원회 기자회견에서 낭독)

2부. 봄 - 문밖의 사람들 (2026년 8월 29일 토요일 10시 30분 고 서영철 회장 장례위원회 기자회견에서 낭독)

3부. 여름 - 분수대의 목소리 (2026년 8월 30일 일요일 오후 3시 30분 고 서영철 회장 장례위원회 기자회견에서 낭독)

큰사진보기 ▲청와대 앞 분수대지난 4월 20일, 가습기살균제대참사 피해자연대 회원들이 청와대 앞 분수대에서 기자회견을 하고 있다. 기자회견 뒤에 경청통합수석실 담당관이 나와서, 가습기살균제 피해자들의 요구를 이재명 대통령에게 전달하는 서류를 받아갔다. ⓒ 류이 관련사진보기

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대통령님 말씀 중에, 특별한 희생을 한 사람들에게는 특별한 배상을 해야 된다 하셨습니다. 저희가 바로 그런 사람들입니다. 저는 저희 집안을 파괴한 가정 파괴범입니다. 어느 날 그걸 쓰면 좋을 줄 알고 사서, 저와 제 아들을 저하고 똑같은 피해자로 만들어 버렸습니다. 저의 폐기능은 19퍼센트입니다. 하루하루 죽어가고 있습니다. 가정은 파괴됐고 저는 이혼했고, 농장은 경매로 날아가고 인생 제일 밑바닥에 와 있습니다. 그러나 누구를 탓하지 않겠습니다. 저희 집안은 병역 3대 명문 가문입니다. 아버지, 저, 아들이 만기로 군 복무를 마쳤습니다. 저는 국민으로서 할 수 있는 모든 것을 다 했습니다. 특혜나 온정을 달라는 것이 아닙니다. 대한민국 법이 허용하는 그대로를 주시기 바랍니다. 저희가 믿을 곳은 오직 이재명 대통령님밖에 없습니다. 저희가 살아온 인생, 실패한 인생을 제발 좀 거두어 주십시오.

큰사진보기 ▲대통령님 제발 내 말 좀 들어주세요지난 4월 20일, 고 서영철 회장이 청와대 분수대 앞으로 행진하기 전에 이재명 대통령에게 "제발 내 말 좀 들어주세요" 하며 외치고 있다 ⓒ 류이 관련사진보기

우리는 화학물질을 산 게 아니라 가족의 건강과 행복이라는 제품을 샀습니다.

대통령님, 우리는 지쳤습니다. 그러나 포기하지 않습니다. 가족을 잃은 슬픔, 몸이 망가지는 고통, 수십 년간의 기다림, 이 모든 것을 우리는 기억합니다. 우리는 대통령의 약속을 믿습니다. 필요하다면 구차하게 살아온 이 목숨, 깨끗하게 정리하겠습니다. 이제 살기도 지쳤습니다.

말 그대로 경청수석실인데, 두 번을 제출해도 답이 없었습니다. 내가 보기에는 이재명 대통령의 명령이 밑으로 침투가 안 되는 것 같습니다. 이 사람들이 상부 보고를 안 했다면 이건 명백한 하극상입니다.

대통령님, 내 말 좀 들어주세요.

이재명 대통령님, 고 서영철 회장의 죽음에 당신의 책임이 있습니다.

방송에 제품 이름을 알리고, 마트의 진열대를 비우는 것.

큰사진보기 ▲시민의 조문을 막고 있는 서울시 용역들가습기살균제대참사 피해자연대 김현수 사무처장이 조문 탁자 위에 걸터 앉아서 서울시 공무원과 용역들이 철거하려는 행위를 막고 있다. ⓒ 류이 관련사진보기

큰사진보기 ▲가습기살균제 참사 4대 종단 추모제가습기살균제 참사 4대 종단 추모제를 알리는 웹자보 ⓒ 가습기살균제대참사진상규명과피해회복을위한대책모임 관련사진보기

광화문광장의 빈소로 걸어오셔서 고 서영철 회장을 조문해 주십시오.

그리고 모든 피해자들에게 사과해 주십시오.

그리고 피해자들을 만나 주십시오.

큰사진보기 ▲임재이 어르신의 항의 발언2026년 7월 29일 청와대 분수대 앞에서 가습기살균제 청년 피해자 이현서의 할머니인 임재이 어르신이 항의 발언을 하고 있다. ⓒ 류이 관련사진보기

"우리는 정의를 원합니다. 잘못했으면 잘못한 사람에게 책임을 물어야 하고, 그에 상응하는 배상을 해야 맞는 것입니다."

큰사진보기 ▲가습기살균제 피해자 이연수 씨가습기살균제 피해자 이연수 씨가 없었다면, 광화문광장 빈소를 지켜내지 못했을 것이다. 그가 꼿꼿이 서서 경청하는 모습. ⓒ 류이 관련사진보기

편지를 공개하며 가습기살균제 피해자연대는 2026년 8월 28일 <이재명 정부는 국가범죄 책임져라> 기자회견을 통해서 고 서영철 회장의 죽음에 당신이 책임 있다, 그러니까 피해자의 절규를 외면하지 말고 그이의 빈소에 발걸음 하여 조문하고, 피해자들에게 사과하고, 피해자들의 손을 잡아주시라 호소했습니다. 31일 광화문광장에서는 4대 종단 추모문화제가 열렸지만 이재명 대통령은 어떠한 답변도 내놓지 않았고, 빈소에 화환 하나 보내지 않았고, 오지 않았습니다.

덧붙이는 글 | 이 편지를 쓴 류이 다큐멘터리 감독은 가습기살균제대참사 피해자연대 상임고문이자, 고 서영철 가습기살균제대참사 피해자연대 회장 공동장례위원장을 맡고 있습니다.

청와대 앞 분수대를 아실 것입니다. 물줄기가 시원하게 솟고, 관광객들이 웃으며 사진을 찍는 곳입니다. 물줄기 곁에서는 아이들이 뛰어놀고, 연인들은 셔터를 누르고, 외국인 관광객들은 경복궁 쪽을 가리키며 웃습니다. 서울에서 가장 명랑한 자리일 것입니다.그 웃음소리 사이에서, 지난 4월 스무날, 한 노청년이 마이크를 잡았습니다. 지나가던 이들은 무슨 행사인가 하고 잠시 돌아보다가 제 갈길을 갔습니다. 명랑한 광장에서 절규는 소음이 되기 쉽습니다.그는 휠체어를 타고 그 자리에 오기 위해 두 시간을 헤맸습니다. 엘리베이터 없는 지하철역들을 돌고 장애인 버스 노선을 찾아 헤매느라 그랬습니다. 폐가 19퍼센트만 남은 사람에게 서울의 길은 그렇게 멉니다.그날 분수대 앞에 모인 피해자는 열 명 남짓이었습니다. 스무 개 단체가 뭉쳤어도, 나올 수 있는 몸이 그만큼밖에 안 되는 것입니다. 더 아픈 이들은 병상에서 소식만 기다렸습니다. 국회가 듣지 않고 환경부가 듣지 않으니, 그가 갈 곳은 당신밖에 없었던 것입니다.그날 그가 분수대 앞에서 한 말을, 나는 이 편지에 옮깁니다. 당신이 직접 읽어야 할 말이기 때문입니다.가정 파괴범 — 세상에 이런 자책이 어디 있습니까. 마트에서 물건 하나 산 죄로 사람이 자신을 죄인이라 부르며 삽니다. 대통령님, 우리가 무슨 대단한 것을 한 게 아닙니다.집 근처 마트에서, 더 건강해진다는 유명 연예인의 광고를 믿고, 국가가 공인한 KC마크가 찍힌 공산품을 샀을 뿐입니다. 그런데 그 제품이 가장 사랑하는 이들의 목숨을 앗아갔습니다. 세상에서 가장 안전해야 할 집이 독가스 가득한 밀실이 되었고, 사랑하는 이들의 숨소리는 끝내 멈추었습니다.그리고 살아남은 몸들은 참사의 증거가 되어, 가쁜 숨을 쉬며 응급실과 외래 진료실 사이를 떠돕니다. 중환자실을 들락날락 합니다.1992년에 시작된 일입니다. 34년이 흘렀지만, 우리의 시간은 멈춰 있습니다.그 노청년은 서류 뭉치를 안고 왔습니다. 전국의 피해자들이 보내온 요구와 사연이 손 한 뼘 두께로 쌓인 뭉치였습니다. 종이마다 사람이 하나씩 들어 있는, 세상에서 가장 무거운 종이였습니다. 그는 그것을 청와대 국민소통수석실에서 나온 담당자의 손에 건네며 부탁하고 또 부탁했습니다. 이번에는 제발 대통령께 전해 달라고. 답이 없었습니다.5월에 다시 갔습니다. 그날 그는 이렇게 외쳤습니다.그 말을 나는 수사학적 표현이라고 생각했습니다. 아니었습니다.또 서류를 건넸습니다. 열흘이 가고 보름이 가도 답이 없었습니다.지난 7월 29일, 40도를 오르내리는 가마솥 더위에 그는 세 번째로 갔습니다. 그리고 그날, 두 번의 서류가 어디로 갔는지 비로소 들었습니다. 환경부로 이첩했습니다 — 담당자의 대답은 그 한마디였습니다. 청천 날벼락이었습니다. 그 환경부의 묵살을 고발하러 온 사람에게, 그 서류를 환경부로 보냈다는 것입니다. 고양이에게 생선의 행방을 물으라는 것입니다.나는 그 종이의 여정을 지도로 그려 봅니다. 안방의 병상에서 쓰인 사연이 우편으로, 전화로 노청년에게 모이고, 노청년의 가방에 담겨 엘리베이터 없는 지하철 역들을 건너, 분수대 앞에서 담당자의 손으로 넘어가고 — 거기서 청와대의 담장을 넘는 대신 방향을 꺾어, 가해자의 서랍으로 들어가는 여정. 대한민국에서 피해자의 편지는 그렇게 여행합니다. 수취인에게는 끝내 닿지 못하는 여행입니다. 그는 그 자리에서 이렇게 말했습니다.그는 마지막까지 당신을 의심하지 않았습니다. 당신의 뜻은 옳은데 아래가 막고 있다고 믿었습니다. 그 믿음을 안고, 그 뙤약볕 아래서 폐를 쥐어짜며 외치고 또 외쳤습니다.그리고 그날부터 가슴이 아프기 시작했다고, 그는 곁의 젊은 피해자 이연수씨에게 말했습니다. 그 뒤의 일은 추도사에 적었습니다. 여기서는 한 문장만 쓰겠습니다.종이는 사람을 살리기도 하고 죽이기도 합니다. 15년 전 여름에도 그랬습니다. 2011년 4월에 원인불명의 폐질환 즉 '괴질'이 출현하였고, 그해 6월 질병관리본부의 역학조사는 그것이 가습기살균제 때문임을 밝혀냈습니다. 진실이 손에 들어온 순간이었습니다. 국가가 그날 해야 했던 일은 단순했습니다.그런데 그 사실을 적은 종이는 국민에게 가지 않았습니다. 정부는 2011년 8월 31일에 가서야 가습기살균제가 괴질의 원인이라는 사실을 공표했습니다. 그러나 제품의 이름을 알리지 않았고, 수거 명령서를 쓰지 않았고, 오히려 기업들을 불러 모아 제품명과 제조사를 숨겨 주었습니다. 국가는 '사용 자제'라는 모호한 넉 자 뒤에 숨었고, 진열대의 독은 그해 겨울까지 팔려 나갔습니다.그 침묵의 시간에, 이것이 독가스인 줄도 모르고 계속 쓰고 새로 쓴 사람들 가운데 198명이 죽고 342명이 다쳤습니다. 합해서 540명입니다. 정부가 써야 할 종이 한 장을 쓰지 않아서 죽은 사람들입니다. 그 가운데 앞에서 말한 한상욱씨도 있습니다. 2010년부터 가습기살균제를 썼는데 2013년 12월까지 계속 써서 어머니가 희생됐습니다.우리는 그것을 8.31 참사라고 부릅니다.대참사 뒤의 또 하나의 참사, 국가가 일으킨 두 번째 참사입니다. 15년 전에도 8월이었고, 지금도 8월입니다. 그때 국가는 침묵으로 사람을 죽였고, 지금 국가는 침묵으로 또 한 사람을 죽게 했습니다. 두 개의 8월 사이에서 달라진 것이 무엇인지, 나는 아직 찾지 못했습니다.올해 8월 31일이 그 15주기입니다. 그날 광화문광장에서는 불교와 기독교와 천주교와 원불교, 네 종단이 함께 추모문화제를 엽니다. 종교가 다른 사람들이 한 광장에 모여 같은 죽음들을 위해 기도하는데, 그 죽음에 책임이 있는 당신만 아직 오지 않고 있습니다.답장이라고 해서 관공서의 문서 양식을 바라는 것이 아닙니다. 공문은 이미 신물 나게 받았습니다. 국민신문고에 넣으면 담당 부처로 이첩되고, 담당 부처는 배상심의위원회에서 고려하겠다는 다섯 줄을 보내오고, 그 배상심의위원회는 아직 열리지도 않은 채 — 그 종이의 미로를 우리는 이미 다 돌아 보았습니다. 우리가 바라는 답장은 걸음입니다.조문이란 죽은 자에게 하는 인사이지만, 실은 산 자들에게 하는 약속입니다. 당신이 관 앞에 서는 순간, 이 죽음이 국가의 일이 되고, 이 참사가 비로소 보이는 참사가 됩니다. 34년 동안 안방에 갇혀 있던 참사를 광장으로 꺼내는 데에, 대통령의 걸음보다 큰 힘은 없습니다.문재인 대통령도 사과는 했습니다만 공염불이 되었습니다. 공무원들이 아무도 반성하지 않았기 때문입니다. 그러니 이번에는 당신 혼자가 아니라, 이 참사에 책임 있는 열세 개 부처의 장·차관들을 곁에 세우고, 배상 주체가 아니라 가해 주체로서 사과해 주십시오.환경부 장관의 말을 믿지 마십시오. 경청통합수석의 보고를 믿지 마십시오. 다른 참사의 유가족을 만나셨듯이 공개된 자리에서 만나시면 됩니다. 고인이 세 번을 두드리고도 끝내 열지 못한 그 문을, 이제 남은 피해자들에게 열어 주십시오.분수대 앞에서 팔순의 피해자 임재이 어른은 이렇게 말했습니다.팔십 평생을 산 사람이 마지막으로 국가에 바라는 것이 고작 그 상식입니다. 그 상식을 들어주십시오.그리고 두 가지 매듭을 풀어 주십시오.하나는 진실의 매듭입니다. 국가기록원 서고 어딘가에 상자들이 잠들어 있습니다. 1기 특조위가 국가 범죄를 조사하며 작성한 고위공직자 서른여 명의 조사보고서 그리고 끝내 부치지 못한 수사의뢰서와 특검요청서 — 이것들도 당신에게 닿지 못한 종이들입니다. 저는 이 종이뭉치들을 특별조사위원회 X파일로 부릅니다. 생각해 보십시오. 죄의 증거를 국가가 조사해서, 국가가 봉인해서, 국가의 서고에 국가가 보관하고 있습니다. 보물처럼 감춰 둘 일입니까. 피해자들이 손으로 베껴야만 읽을 수 있는 진실이라면, 그것은 국가의 기록이 아니라 국가의 은폐입니다.그 상자를 열 열쇠가 제2기 특별조사위원회입니다. 국회가 움직이지 않으면 정부 입법으로도 가능합니다. 그 상자가 열려야 누가 죄를 지었는지 드러나고, 국가 중대 범죄의 공소 시효를 걷어내야 그 죄를 물을 수 있습니다. 진상 규명은 배상의 전제이지, 배상과 맞바꿀 흥정 거리가 아닙니다.또 하나는 법의 매듭입니다. 폐렴만 셈하고 혈액암을 지우는 법을, 죽음값을 교통사고로 매기는 법을, 도장 한 번에 법정 문을 영영 닫아 거는 법을, 피해자가 참여하는 자리에서 다시 짜게 해주십시오. 배상의 자는 대법원의 저울로, 인과의 눈은 연쇄를 보는 눈으로, 기한은 배제가 아니라 포용으로. 그것이 당신이 말한 온전한 배상의 몸체가 아닐까 생각해 봅니다.끝으로 한 장면만 더 전하겠습니다. 분수대 앞에는 스물여덟 살 청년 이연수씨도 서 있었습니다. 중학교 2학년 때 기흉으로 폐를 수술한 청년입니다. 그의 형 이연일씨는 스무 살 재수 시절에 양쪽 폐의 기흉과 늑막염으로 긴급 수술을 받았고, 수능을 놓치고 재수도 삼수도 무너졌습니다. 형제가 나란히 피해자로 인정은 받았는데, 판정은 하나가 경미, 하나가 등급 외입니다. 이게 말이 된다고 생각하시는 것은 아니겠지요?우리 세대야 이제 꺾어지는 가을이라 쳐도, 저 젊은 친구들은 아직 다 피지 못한 꽃입니다. 저 꽃이 왜 져야 합니까. 동생의 병상을 오가느라 수능을 놓친 형의 스무 살은 누가 배상합니까. 교통사고의 셈법에는 그런 항목이 없습니다. 당신은 그 겨울에 "많이 늦었다"고 쓰셨지요. 맞습니다. 많이 늦었습니다.서른네 해가 늦었고, 한 사람의 목숨만큼 더 늦었습니다. 그러나 저 청년들에게는, 아직 늦지 않았습니다.8월 31일의 광장을 그려 봅니다. 네 종단의 기도 소리가 차례로 광장을 지나가고, 촛불이 켜지고, 영정 속의 한 사람이 그 불빛들을 내려다보고 있을 것입니다. 그 광장 어딘가에 당신의 자리를 비워 두겠습니다.대통령님, 오셔서 피해자의 손을 잡아 주십시오.그날 당신이 광장으로 걸어오시는 것이, 닿지 못한 모든 종이들에 대한 답장이 될 것입니다. 광화문에서 기다리겠습니다.2026년 8월 30일, 광화문광장 고 서영철 회장 빈소 앞에서