국가공공기관 노동이사제 4년 "우려는 기우였지만 제도는..."

큰사진보기 ▲「공공기관 노동이사제 운영 실태와 이사회 작동 변화 분석」 연구용역 보고회8월 31일(월) 국회도서관 소강당에서 「공공기관 노동이사제 운영 실태와 이사회 작동 변화 분석」 연구용역 보고회에서 노동이사 협의회과 공동주최 국회의원과 관계자들의 단체사진 ⓒ 국노협 관련사진보기

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큰사진보기 ▲「공공기관 노동이사제 운영 실태와 이사회 작동 변화 분석」 연구용역 보고회「공공기관 노동이사제 운영 실태와 이사회 작동 변화 분석」 연구용역 보고회 객석 참석자들이 피켓을 들고 단체사진을 찍고 있다. ⓒ 국노협 관련사진보기

"노동이사가 이사회에 들어오면 노조 안건만 다루다 마비될 것"이라던 도입 당시의 우려는, 4년 뒤 실증 연구에서 근거를 찾지 못했다. 8월 31일 국회도서관 소강당에서는 국가공공기관노동이사협의회(의장 이흥렬, 이하 '국노협')가 의뢰하고 한국노동사회연구소가 수행한 '공공기관 노동이사제 운영 실태와 이사회 작동 변화 분석' 연구보고회가 열렸다. 이날 확인된 것은 우려가 현실화하지 않았다는 연구진의 판단과 함께, 제도의 뼈대가 여전히 비어 있다는 현실이었다.노동이사제는 근로자 대표가 기관의 최고의사결정기구인 이사회에 참여해 주요 의사결정에 관여하는 제도로, 현재 160여 개 공공기관에서 운영되고 있다. 공공기관의 예산과 요금, 서비스 방향이 이사회에서 결정된다는 점에서 이사회가 실제로 어떻게 작동하는지는 시민의 부담과도 맞닿아 있다.행사에는 전·현직 노동이사와 국회·정부 관계자 등 100여 명이 참석했다. 대한민국노동이사협의회와 양대노총 공공부문노동조합 공동대책위원회, 여야 5당 의원 9명이 공동주최했다.이명규 한국노동사회연구소장은 도입 당시의 반대 논리부터 검증 대상으로 삼았다. 이 소장은 노동이사가 이사회를 노사 교섭장으로 만들거나 의사결정을 지연시킨 정황은 "전혀 관측되지 않았다"고 밝혔다. 출석률과 안건 처리에서 기존 비상임이사와 뚜렷한 차이도 나타나지 않았다고 설명했다.다만 이 소장은 결론에 스스로 단서를 달았다. 대다수 기관의 이사회 회의록이 안건명과 '원안 가결'이라는 결론만 적힌 요약본 수준이어서 실제 논의를 복원하는 일 자체가 어려웠다는 것이다. 그는 한 노동이사의 사례를 들어 실제 발언 가운데 공식 회의록에 남은 것이 38%에 그쳤다고 소개하며 "회의록이 이사회에서 무엇을 결정하고 무엇을 논의하는지를 제대로 담고 있지 못하다"고 지적했다. 우려를 뒷받침할 근거를 찾지 못했다는 것이지, 제도의 성과가 입증됐다는 뜻은 아니라는 설명이다.현장의 평가는 이보다 적극적이었다. 박경은 공노이협 상임의장(서울시120다산콜재단)은 축사에서 "예전에는 그냥 지나갔던 안건들에 질문을 던지게 됐고, 경영진의 보고서에는 담을 수 없었던 현장의 이야기를 노동자들이 직접 말할 수 있게 됐다"고 4년의 변화를 요약했다.이날 보고회에서는 현직 노동이사 2명이 활동 사례를 직접 발표했다. 남경우 한국산업기술진흥원 노동이사는 발언자가 누락된 회의록의 수정을 거듭 요구했고, 2024년 7월 긴급 이사회에 오른 신규 사업안에 대해 이사회 승인 전 사업이 추진된 점 등 절차 문제를 제기했다고 설명했다. 그는 이런 과정을 거쳐 기관이 2025년 5월부터 이사회를 온라인 생중계해 전 직원이 볼 수 있게 됐다고 밝혔다. 노사 갈등 국면에서 양측의 요청으로 중재에 나섰던 경험을 들며 "중재 역할은 노동이사가 누구보다 잘할 수 있는 역할"이라고도 했다.류형석 국노협 사무총장(한국환경공단 노동이사)은 개인의 역량이 아니라 후임자가 쓸 수 있는 조건을 남기는 데 초점을 맞췄다고 소개했다. 제도 시행 전 노사 TF에서 9개 안건을 사전 협의해 노동이사를 소속 부서 '정원 외'로 배치하고 노조 전임자와 동일한 근무평정을 적용했으며, 합의 내용은 단체협약에 이행 조항으로 넣어 구속력을 확보했다는 것이다.제도 설계를 둘러싼 쟁점도 제기됐다. 이 소장은 기획재정부 지침이 노동이사에게 노동조합 조합원 자격뿐 아니라 근로자대표 자격까지 사임하도록 요구하는 대목을 문제 삼았다. 현장의 대표성을 근거로 이사회에 들어간 사람에게서 그 대표성의 근거를 떼어내는 구조라는 것이다. 정춘생 조국혁신당 의원(비례)도 축사에서 노조 탈퇴를 전제 조건으로 다는 것은 부당하다며 정기국회에서 관련 입법을 추진하겠다고 밝혔다.이 조항은 노동이사가 조합원 신분을 유지할 경우 이사로서 기관 전체에 지는 충실의무와 조합원으로서의 이해관계가 충돌할 수 있다는 이유로 마련된 것이다. 이해충돌 방지와 현장 대표성 가운데 어디에 무게를 둘 것인지가 쟁점인 셈이다.설문에서도 간극이 나타났다. 노동이사들은 이사회 투명성 기여(90%)와 견제·책임성(85%)은 높게 평가했지만, '직원을 대표하고 있다'는 인식(4.16점)에 비해 '내 의견이 실제 영향을 미쳤다'는 실감(3.45점)은 낮았다. 응답자가 노동이사 본인들이라는 점에서 자기평가라는 한계는 있다.노동이사제는 2016년 서울시가 전국 최초로 조례를 제정하며 지방에서 먼저 시작됐고, 국가 공공기관 도입은 2022년 공공기관운영법 개정으로 이뤄졌다. 국가 공공기관은 법률에, 지방 공공기관은 각 지자체 조례에 근거를 두고 있어 대상 범위와 활동 조건이 기관마다 다르다.반면 노동이사들의 조직은 이미 그 경계를 넘어서 있다. 이날 행사를 공동주최한 대한민국노동이사협의회는 이흥렬 국노협 의장과 박경은 공노이협 상임의장이 함께 이끄는 공동의장 체제로 운영된다. 지방 도입 10년을 맞은 올해, 정의당 이은주 전 의원은 축사에서 21대 국회에서 법제화를 이루지 못한 아쉬움을 밝히며 22대 국회에서의 처리를 당부했다. 국가 공공기관 안에서도 의무 도입 대상은 87개 기관에 그쳐 규모가 작은 기타공공기관은 빠져 있다.이날 발표는 완성본이 아닌 중간 보고로, 참석자 의견을 반영해 9월 10일경 최종 보고서로 정리된다. 연구가 제안한 개선 방향은 대체로 기존 틀 안에서 가능한 것들이다. 경영평가의 기관장 직무평가에 노동이사 활동 보장 의무 이행을 반영하고, 정보 제공 거부 절차를 표준화하며, 회의록 상세 기록을 의무화하는 방안 등이다.보고회 직후 열린 제4기 의장단 이·취임식에서 임기를 시작한 이흥렬 의장은 "경영과 노동이 서로 대립하는 관계가 아니라 함께 책임지고 해결해야 하는 관계라는 새로운 가능성을 보여주었다"고 평가했다. 도입 4년은 제도의 성패를 판정하기에는 짧은 시간이다. 이날 확인된 것은 우려를 뒷받침할 근거가 나오지 않았다는 사실과, 제도를 작동시킬 장치들이 아직 마련되지 않았다는 사실 두 가지였다.