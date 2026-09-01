"행정수도 완성, 국가 대전환 출발점"... 국회 앞 1천여 명의 함성

큰사진보기 ▲31일 열린 '행정수도특별법 연내 제정 촉구 범국민결의대회' 전체 기념사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲'행정수도 특별법 연내 제정' 대형 퍼포먼스 패널 뒤로, 참석자 전원이 기념촬영을 하는 모습 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲범국민 결의대회에서 발언하고 있는 최민희 더불어민주당 최고위원 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 결의대회에 참석한 시민들이 한마음으로 구호를 외치며 행정수도 특별법 연내 제정 촉구에 힘을 보태고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲범국민 결의대회에서 발언하고 있는 강준현 국회의원 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲범국민 결의대회에서 발언하고 있는 김종민 국회의원 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲범국민 결의대회에서 발언하고 있는 안신일 세종시의회 의장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲범국민 결의대회에서 발언하고 있는조상호 세종시장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

행정수도 완성은 더 이상 세종만의 과제가 아니라 대한민국의 미래를 위한 국가적 과제라는 목소리가 8월 31일 국회 앞에서 한목소리로 터져 나왔다. 수도권 일극체제와 지방소멸이라는 구조적 위기를 넘어 국가균형발전과 지방 주도 성장을 이루기 위해서는 행정수도 세종의 법적·제도적 완성이 필요하다는 외침이 빗속 국회 앞을 뜨겁게 달궜다.행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회(대책위)는 이날 서울 여의도 국회 앞에서 '행정수도특별법 연내 제정을 위한 범국민 결의대회'를 열었다. 세종시민을 비롯해 충청권 4개 시도와 지방의회, 국회의원, 전국 시민사회 등 천여 명이 함께한 이날 결의대회는 행정수도 완성을 특정 지역의 발전 과제가 아닌 대한민국의 국가 운영체계를 바꾸는 과제로 규정했다.이날 무엇보다 강조된 것은 행정수도 완성의 '전국적 의미'였다. 최민희 더불어민주당 최고위원은 "세종에 23개 중앙행정기관과 26개 공공기관이 이전했지만 국회와 정부의 전폭적인 이전이 이뤄지지 않는다면 행정수도 세종은 여전히 반쪽으로 남게 된다"며, "이 어정쩡한 상태를 빨리 끝내야 한다"고 지적했다. 이어 "행정수도 세종을 완성하는 것은 세종시만을 위한 일이 아닌, 대한민국 대전환의 한 부분"이라며, "이재명 대통령과 민주당 지도부가 행정수도 세종 완성을 위한 법·제도적 뒷받침을 약속한 만큼 국민과의 약속을 지켜야 한다"고 말했다.이날 행사를 이끈 황치환 대책위 상임대표는 "오늘은 단순히 하나의 법안을 요구하기 위해 모인 것이 아니"라며 "수도권과 지방이 함께 살고 대한민국 어디에서 살아도 희망을 가질 수 있는 새로운 대한민국을 만들기 위해 모였다"고 밝혔다. 이어 "충청권 민관과 전국 시민사회가 국회 앞에서 하나가 된 만큼 더 이상 행정수도 완성을 미뤄서는 안 된다"며 특별법 연내 제정을 강력히 촉구했다.충청권 시·도지사 및 시·도의회 의장들도 뜻을 함께했다. 신용한 충청북도지사는 "청주공항과 오송역을 중심으로 한 국토 중심의 교통·경제 허브 기능과 연계해 세종 행정수도 완성을 온 도민과 함께 응원한다"고 밝혔다. 이어 허태정 대전시장과 홍종환 충남도 행정부지사 역시 "5극 3특 시대와 연계한 국가 균형 발전을 위해 이번 정기국회 내에 반드시 가시적인 성과를 도출하겠다"고 다짐했다.대한민국 시도의회의장협의회 남종섭 회장(경기도의회 의장)을 비롯하여 이상식 충북도의장, 조철기 충남도의장, 조성칠 대전시의장도 목소리를 보탰다. 의장들은 "지방소멸 위기를 극복하고 진정한 지방시대를 열기 위해서는 행정수도 완성이 필수적"이라며, "이번 정기국회에서 특별법이 반드시 통과될 수 있도록 지방의회 차원의 모든 역량을 집중하겠다"고 입을 모았다.이번 특별법 발의와 입법 과정을 이끌어온 국회의원들의 강력한 결의도 이어졌다. 국토교통위원회 여당 간사이자 법안 처리를 조율 중인 복기왕 의원은 현장을 찾아 "국토위 심사 과정에서 야당의 동조를 이끌어내고 정기국회 내에 반드시 통과시킬 수 있도록 구체적인 전략을 펴겠다"고 약속했다.법안을 각각 대표 발의한 강준현 의원(세종을)은 "정부안을 이끌어내고 여야 공동 대표 발의를 성사시킨 만큼, 이제 9월 정기국회 병합 심사를 통해 마지막 퍼즐을 완성하겠다"고 강조했다. 이어 발언에 나선 김종민 의원(세종갑)은 "지방소멸의 절체절명의 위기와 수도권 집값 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 유일한 '방아쇠'는 바로 행정수도 완성"이라며 강력한 즉각 추진을 촉구했다. 황운하 의원(조국혁신당)도 "2004년 헌법재판소 위헌 결정 논란은 지난 상반기 국토위 입법 공청회로 충분히 해소됐다"며 "이제는 망설임 없이 즉각 제정에 나서야 할 때"라고 목소리를 높였다.이 밖에도 박범계, 장종태, 이재관, 이강일, 이연희, 전은수 국회의원과 대한민국 시도의회의장협의회 남종섭 회장(경기도의회 의장)은 물론, 대한민국 주민자치협의회 지형일 회장, 한국YMCA전국연맹 이윤희 사무총장 등 전국 각지의 시민사회 대표들도 연대사를 통해 힘을 보탰다.특히 전은수 국회의원(충남 아산)은 "지금 우리 국민들의 마음이 모이고 있다"며, "김대중·노무현·문재인 대통령에 이어 이재명 대통령의 마음까지 행정수도 특별법으로 모이고 있다"고 강조했다. 이어 "이제 국회가 책임질 때"라며 참석자들과 함께 "행정수도 특별법 즉각 제정한다!"를 삼창하며 현장의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.이날 행사의 대미는 세종시를 대표하는 지방정부와 지방의회의 목소리가 장식하며 현장의 열기를 한층 끌어올렸다. 안신일 세종시의회 의장은 "네 아이의 아빠로서 아이들에게 물려줄 곳은 온전한 행정수도여야 한다"며, "여야와 지역을 넘어 전국의 시·도 의장단이 뜻을 함께한 만큼 39만 시민과 함께 특별법 연내 제정을 위해 끝까지 뛰겠다"고 결의를 다졌다.마지막 마이크를 잡은 조상호 세종시장은 "20년 넘게 이어진 희망고문은 이제 끝내야 한다"며, "행정수도 완성은 세종만의 과제가 아닌 대한민국의 미래를 위한 마지막 결단이자 역사적 대의인 만큼, 특별법이 제정되는 그날까지 결코 멈추지 않겠다"고 강한 의지를 밝혔다.이어 참가자들은 '행정수도특별법 연내 제정' 문구가 적힌 대형 퍼즐을 맞추는 퍼포먼스로 최종 결의를 다지며 이날 행사를 마무리했다.이날 행정수도특별법 제정 촉구를 위해 서울 국회 앞을 찾은 세종시민들은 궂은 날씨 속에서도 발언에 귀 기울이며 끝까지 자리를 지켰다. 조치원읍 주민자치회 박연(52) 위원은 "세종에서 1천여 명의 시민들이 비를 뚫고 올라온 것은 그만큼 행정수도 특별법 연내 개정을 간절히 바라고 있다는 증거"라며, "중앙부처의 안정적 정착을 위한 재정적 지원도 절실하다"고 말했다.소정면 이진옥(68) 부녀회장은 "새마을회를 비롯한 주민들이 한마음으로 동참했다"며, "진정한 행정수도 완성을 위해 국회가 세종으로 완전히 이전해야 한다"고 강조했다.이날 현장을 함께 찾은 국민의힘 김동빈 세종시의원(금남·부강·대평동)은 "세종시민의 자발적인 뜻이 모여야 행정수도 특별법이 통과될 수 있다"며, "행정수도 완성에는 여야나 정파가 따로 없는 만큼, 시민 모두가 한뜻으로 함께해 달라"고 당부했다.한편, 대책위는 이번 범국민결의대회를 기점으로 화력을 더욱 집중할 방침이다. 대책위 김민정 대변인은 "오늘의 함성은 끝이 아니라 시작"이라며, "9월 1일부터 곧바로 국회 앞 1인 릴레이 캠페인에 돌입하고 전국적인 서명 운동과 국민 공론화 작업을 이어가 행정수도특별법이 연내에 반드시 본회의를 통과하도록 총력을 다할 것"이라고 밝혔다.