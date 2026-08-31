[단독] 울산교육청 "성소수자 내용 넣어라"... 교육부 답변 유도 의혹도

교육부가 혐오·차별 대응 가이드북을 만들면서 "(14개) 교육청의 의견 때문에 '성소수자' 관련 내용을 뺐다"는 태도를 보였지만, 일부 교육청이 "기존 답변 내용을 바꿔달라"고 태도를 바꾼 사실이 처음 확인됐다.
교육부가 '성소수자 내용 제외' 직전, 교육청 대상 단 하루 만에 벼락치기식 의견 수렴을 거치면서 "특정 답변을 유도한 것 아니냐"란 의혹도 나온다. (관련 기사 : 소수자 혐오 막겠다더니, 14개 교육청이 "'성소수자' 빼 달라"
https://omn.kr/2jkwt)
교육부의 수상한 질문지 "'성 정체성'이라는 문구가 교육과정상에는 없는데..."
31일 <오마이뉴스>가 확인해 보니, 가이드북에서 '성소수자' 관련 표현인 '성적 지향', '성 정체성' 표현 제외에 동의한 14개 교육청 가운데 일부 교육청이 기존 태도를 바꿔 "성소수자 관련 표현을 넣는 데 찬성한다"는 뜻을 교육부에 전했다.
울산교육청 복수의 관계자는 <오마이뉴스>에 "교육부에 기존 답변 내용을 수정한다는 뜻을 오늘(31일) 오후에 통보했다"면서 "우리는 가이드북에 '성적 지향', '성 정체성' 표현이 들어가는 것에 찬성한다"라고 설명했다.
교육부와 시도 교육청에 따르면 교육부는 지난 18일 시도 교육청 업무 담당자에게 긴급 메일을 보내 "19일까지 답변해달라"라면서 '성소수자 관련 표현인 성적 지향, 성 정체성' 표현을 가이드북에 넣는 것에 대한 찬반을 물었다. 하루 사이 곧바로 답변할 것을 요구한 것이다.
또한 질문 내용에 "'성적 지향', '성 정체성'이라는 문구가 2022 개정 교육과정상에는 명시되어 있지 않다"고 명시하기도 했다. 이에 대해 일부 시도 교육청 관계자는 '교육부가 성소수자 표현을 빼기 위해 유도성으로 질문한 것 아니냐'라는 의문을 제기하고 있다. 시도 교육청 관계자들은 <오마이뉴스>의 관련 질의에 "그런 것으로 보인다"고 답했다.
이와 관련, 교육부 관계자는 <오마이뉴스>에 "시도 교육청 대상 질문지에 '2022 개정 교육과정에 성소수자 관련 표현이 들어가 있지 않다'란 글귀도 있었지만, '성소수자 관련 표현이 들어가야 한다'는 취지의 관련 전문가 의견도 함께 표시했다"라면서 "특정 답변을 유도하려고 했던 것은 아니었다"라고 반박했다. 이 관계자는 "더 많은 의견 수렴을 진행해 가이드북에 대한 검토를 추가로 진행할 것"이라고 말했다.
교육부 "질문지에 성소수자 표현 찬성 의견도 명시, 답변 유도 아냐"
한편, 전국교직원노동조합, 차별금지법제정연대, 청소년 성소수자 지원센터 띵동, 한국성소수자인권단체연합 무지개 행동 등 90여 개 단체는 9월 1일 오전 11시 서울 광화문광장 이순신 장군 동상 앞에서 교육부 규탄 기자회견을 열 예정이다.
이들 단체는 사전 안내문에서 "교육부는 '반대 민원 등으로 학교 배포가 부담스럽다'는 교육청들의 입장을 반영해 성소수자 관련 표현을 삭제했다고 해명했지만 이는 가이드북의 취지에도 위배된다"면서 "논란이 예상되어 마땅히 들어갈 내용이 삭제되는 이 과정은 국가기관에 의한 명백한 성소수자 차별"이라고 지적했다. 그러면서 이들 단체는 "이번 사태에 대해 교육부 장관은 사과하고 가이드북에 성소수자 관련 내용을 담을 것을 요구하기 위한 활동에 들어갈 것"이라고 밝혔다.