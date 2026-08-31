여주시, 1조 1515억 규모 추경안 제출... 민생·현안사업 집중

큰사진보기 ▲여주시가 지역경제 활성화와 시민 생활불편 해소, 민선 9기 공약 및 주요 현안사업 추진을 위해 1조1515억원 규모의 제2회 추가경정예산안을 편성했다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 지역경제 활성화와 시민 생활불편 해소, 민선 9기 공약 및 주요 현안사업 추진을 위해 1조 1515억 원 규모의 제2회 추가경정예산안을 편성했다.여주시는 2026년도 제2회 추가경정예산안을 편성해 여주시의회에 제출했다고 밝혔다. 이번 추경안은 제1회 추경 1조 329억 원보다 1186억 원 늘어난 규모다.회계별로는 일반회계가 806억 원 증가한 9745억 원, 기타특별회계는 380억 원 늘어난 1771억 원이다.이번 추경에는 민선 9기 공약인 행복밥상 지원사업을 비롯해 폐기물매립장 3단계 조성공사, 경기도 상권친화형 도시 조성사업, 에너지 자립마을 조성사업, 산업단지 조성 등 지역경제와 주요 현안 관련 사업이 반영됐다.시도 및 마을 진입도로 확·포장과 하천 정비 등 기반시설 사업에도 예산을 투입한다.시민들이 일상에서 체감할 수 있는 생활밀착형 사업도 포함됐다. 실내체육관과 종합운동장 개·보수, 흥천면 문화복지센터 주차장 조성, 강천도서관 개관 준비, 마을회관 유지보수, 버스정류소 정비 등이 대상이다.특히 읍·면·동 간담회 등을 통해 접수된 주민 건의사항을 신속하게 처리하기 위해 민원해소사업비를 6억 원 증액했다.여주시는 이번 추경에서 신규 사업과 기존 사업 증액뿐 아니라 세출 구조조정도 병행했다.사업별 추진 상황을 다시 점검해 집행잔액과 불필요한 예산 30억 원을 감액했다. 이와 별도로 국내·외 여비 3억 원과 업무추진비 3000만 원도 추가 삭감했다.한정된 재원을 관행적·소모성 경비보다 시민 생활과 직접 관련된 사업에 우선 배분한다는 취지다.이번 추경안은 앞으로 여주시의회 심의를 거쳐 최종 확정된다.여주시 관계자는 "이번 추경은 불요불급한 경상경비를 줄여 시민들이 체감할 수 있는 사업에 재원을 집중하는 데 중점을 뒀다"며 "의회 심의 과정에서도 예산 편성 취지와 사업 필요성을 충분히 설명해 주요 사업들이 적기에 추진될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.