양평군의회, 9월 1일부터 정례회... 99건 행정사무감사 돌입

큰사진보기 ▲양평군의회가 다음 달 1일부터 18일간의 정례회에 들어가 집행부의 주요 행정사무 99건을 집중 점검한다. 1조468억원 규모의 올해 제3회 추가경정예산안과 지난해 회계연도 결산안도 함께 심사한다. ⓒ 양평군의회 관련사진보기

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경기 양평군의회가 다음 달 1일부터 18일간의 정례회에 들어가 집행부의 주요 행정사무 99건을 집중 점검한다. 1조 468억원 규모의 올해 제3회 추가경정예산안과 지난해 회계연도 결산안도 함께 심사한다.양평군의회는 9월 1일 제318회 제1차 정례회를 개회하고 오는 18일까지 2025회계연도 결산 승인과 2026년도 행정사무감사, 제3회 추가경정예산안 등 각종 안건을 심의한다고 밝혔다.이번 정례회에서 다루는 안건은 2025회계연도 결산 승인과 2026년도 제3회 추가경정예산안, 조례안 등 모두 20건이다.핵심 일정은 2026년도 행정사무감사다. 군의회는 양평군이 추진하는 주요 행정사무 99건을 대상으로 사업 추진 과정과 예산 집행, 행정 절차 등을 점검하고 사업별 문제점과 개선 필요성을 살펴볼 계획이다. 단순한 문제 지적에 그치지 않고 군정에 반영할 수 있는 개선 방안과 대안을 제시한다는 방침이다.478억 원 규모로 증액된 제3회 추가경정예산안에 대한 심사도 진행된다.이번 추경안은 제2회 추가경정예산보다 약 478억 원 증가한 총 1조 468억 원 규모다. 군의회는 증액된 사업의 필요성과 시급성, 재원 배분의 적정성 등을 중심으로 예산이 필요한 분야에 제대로 편성됐는지 살펴볼 예정이다.2025회계연도 결산 심사에서는 지난해 편성된 예산이 당초 목적에 맞게 집행됐는지와 함께 집행잔액과 이월사업 등 재정 운용 전반을 점검하게 된다.지민희 의장은 "제318회 제1차 정례회는 의회 본연의 역할인 '현장 중심의 의정'과 '대안 중심의 견제'를 강화하는 엄중한 회기"라며 "잘못된 부분에 대해서는 과감한 지적과 함께 건설적인 대안을 제시해 군민 행복과 기대에 부응할 수 있는 실질적인 감사와 정례회가 될 수 있도록 최선을 다해달라"고 당부했다.