이천시, 민선 9기 79개 공약 확정... 2030년까지 1조 4595억 투입

큰사진보기 ▲경기 이천시가 반도체 산업 육성과 교통망 확충, 역세권 개발, AI 교육, 달빛어린이병원 등을 담은 민선 9기 공약 이행계획을 확정했다. 79개 공약에 인수위원회 제안 등 27개 추가이행과제를 더해 모두 106개 사업을 관리하며, 2030년까지 1조4595억원을 투입할 계획이다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 반도체 산업 육성과 교통망 확충, 역세권 개발, AI 교육, 달빛어린이병원 등을 담은 민선 9기 공약 이행계획을 확정했다. 79개 공약에 인수위원회 제안 등 27개 추가이행과제를 더해 모두 106개 사업을 관리하며, 2030년까지 1조 4595억 원을 투입할 계획이다.이천시는 '동심동행(同心同行), 시민과 함께 여는 이천의 내일'을 민선 9기 시정 방향으로 정하고 8대 정책과제와 5대 핵심공약을 포함한 79개 공약사업의 세부 이행계획을 확정했다고 밝혔다.8대 정책과제는 ▲ 미래를 키우는 산업혁신 10건 ▲ 성장을 연결하는 교통도시 8건 ▲ 일과 삶이 조화로운 안심도시 6건 ▲ 미래인재를 키우는 교육도시 12건 ▲ 일상이 풍요로운 매력도시 12건 ▲ 평생안심 복지도시 14건 ▲ 지속가능한 미래농업도시 8건 ▲ 시민이 참여하는 시정혁신 9건이다.산업 분야에서는 반도체를 미래 성장동력으로 삼았다. 반도체 설계연구단지를 조성해 기업과 연구기관, 대학, 스타트업이 집적된 산업생태계를 구축하고 SK하이닉스와 연계한 반도체 소재·부품·장비 산업단지 조성을 추진한다.스타트업 투자와 육성을 담당할 '이천 신산업진흥원(ICON)' 설립도 공약에 포함됐다.교통 분야에서는 노후화된 터미널 현대화와 복합개발 계획 개선, 광역·지역 교통망 확충을 추진한다. 도시 분야에서는 3개 역세권 개발을 본격화해 주거와 교통, 상업 기능을 갖춘 지역별 성장거점을 조성한다는 구상이다.교육 분야에서는 AI 특성화 교육을 확대하고 지역이나 환경에 관계없이 학생들이 AI 교육을 받을 수 있는 기반을 구축한다.문화·관광 분야에서는 '100대 테마 체험 관광콘텐츠'를 확대하고 이천의 문화·관광자원을 브랜드화해 관광객 유입을 지역상권 활성화로 연결한다는 계획이다.복지 분야에서는 '이천형 달빛어린이병원'을 개소하고 소아·청소년 야간진료를 주말과 공휴일까지 확대하는 사업이 추진된다. 아동부터 노인까지 생애주기별 돌봄과 의료서비스도 강화한다.농업 분야에서는 첨단 농축산물 유통센터를 건립해 지역 농산물의 생산과 유통, 소비를 연결하고, 행정 분야에는 디지털 트윈과 AI 업무자동화, 빅데이터 분석 등을 도입할 계획이다.이천시는 공약사업 외에도 인수위원회가 제안한 정책과 지역 현안 등 27개 사업을 '추가이행과제'로 선정했다.이에 따라 민선 9기 동안 이천시가 중점적으로 관리하는 사업은 공약 79개와 추가이행과제 27개를 합해 모두 106개다.추가이행과제 역시 공약과 마찬가지로 사업별 추진계획을 수립하고 정기적으로 이행 상황을 점검할 방침이다.관건은 재원 확보다. 79개 공약사업에 필요한 재정은 이미 투자된 1716억 원을 포함해 2030년까지 1조 3853억 원으로 추산됐다. 이 가운데 시비는 약 60%인 8335억 원이다.27개 추가이행과제까지 포함한 106개 사업에는 2030년까지 총 1조 4595억 원이 필요한 것으로 분석됐다.재원별로 보면 국비 1559억 원, 도비 4014억 원, 시비 8816억 원, 민간 등 기타재원 206억 원이다. 전체 사업비 가운데 이천시가 부담해야 할 재원이 가장 큰 비중을 차지하는 셈이다.시비 8816억 원 가운데 1084억 원은 이미 투입됐다. 앞으로 연도별 시비 부담은 2026년 707억 원, 2027년 1192억 원, 2028년 2210억 원, 2029년 2083억 원, 2030년 1540억 원으로 예상된다. 특히 2028~2029년 2년간 4293억 원의 시비 투자가 집중될 전망이다.시는 사업별 국·도비 확보 전략을 마련하는 한편 민간 참여가 가능한 사업에는 민간재원을 적극 유치하기로 했다. 재정 상황과 사업 추진 속도에 따라 연도별 투자 시기와 규모도 조정할 방침이다.성수석 이천시장은 "동심동행의 마음으로 시민과 같은 곳을 바라보며 함께 걷는 것이 민선 9기 시정의 출발점"이라며 "시민과 맺은 약속이 계획에 머물지 않고 시민의 일상에서 체감할 수 있는 변화와 행복으로 이어지도록 책임감 있게 추진하겠다"고 말했다.이어 "아이들의 꿈이 자라고 청년에게 새로운 기회가 열리며, 가족의 일상이 든든하고 농촌과 지역경제가 함께 살아나는 이천을 만들겠다"고 밝혔다.이천시는 79개 공약과 추가이행과제의 세부 실천계획 및 추진 상황을 시 홈페이지 '공약(매니페스토)' 메뉴를 통해 공개할 예정이다.