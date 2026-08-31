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26.08.31 18:08최종 업데이트 26.08.31 18:08

광주시, 팔당호반둘레길 기초번호판 26개 설치... 긴급상황 위치신고 돕는다

박관열 시장 "기초번호판, 주민 안전 확보 위한 주소정보시설... 위치정보 사각지대 지속적으로 개선"

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경기 광주시가 시민들이 많이 찾는 팔당물안개공원 산책로에 기초번호판을 설치해 응급상황 발생 시 보다 정확한 위치 신고가 가능하도록 했다.
경기 광주시가 시민들이 많이 찾는 팔당물안개공원 산책로에 기초번호판을 설치해 응급상황 발생 시 보다 정확한 위치 신고가 가능하도록 했다. ⓒ 광주시

경기 광주시가 시민들이 많이 찾는 팔당물안개공원 산책로에 기초번호판을 설치해 응급상황 발생 시 보다 정확한 위치 신고가 가능하도록 했다.

광주시는 팔당물안개공원 내 팔당호반둘레1길 7.3㎞ 전 구간에 기초번호판 26개를 신규 설치했다고 31일 밝혔다.

기초번호판은 건물이 없어 도로명주소를 확인하기 어려운 도로변이나 산책로 등에 설치하는 주소정보시설이다. 응급환자 발생이나 사고 등 긴급상황에서 현재 위치를 파악하는 데 활용할 수 있다.

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시는 팔당물안개공원 이용객들의 보행 동선을 고려해 이용자가 많은 구간과 갈림길 등 위치 확인이 필요한 지점을 중심으로 기초번호판을 설치했다.

이에 따라 팔당호반둘레1길에서 응급환자나 사고가 발생할 경우 이용객이 기초번호판에 표시된 번호를 112나 119에 알려 보다 정확하게 사고 위치를 전달할 수 있게 됐다.

특히 건물이나 도로명주소를 기준으로 현재 위치를 설명하기 어려운 산책로 특성상 경찰과 소방의 현장 출동 시간을 줄이고 응급상황에서 골든타임을 확보하는 데 도움이 될 것으로 시는 기대하고 있다.

박관열 광주시장은 "기초번호판은 주민 안전 확보를 위한 주소정보시설"이라며 "앞으로도 위치정보 사각지대를 지속적으로 발굴해 개선해 나가겠다"고 말했다.

#광주시

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