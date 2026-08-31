하남시, 하남드림 광역환승센터 정부 계획 반영... 2030년 준공

큰사진보기 ▲하남드림휴게소 일원에 지하철 3호선 연장선과 고속버스, 교산신도시 광역·시내버스 등을 한곳에서 갈아탈 수 있는 대규모 광역환승센터가 들어선다. 총사업비 1297억원을 투입해 2030년 준공하는 것이 목표다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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하남드림휴게소 일원에 지하철 3호선 연장선과 고속버스, 교산신도시 광역·시내버스 등을 한곳에서 갈아탈 수 있는 대규모 광역환승센터가 들어선다. 총사업비 1297억 원을 투입해 2030년 준공하는 것이 목표다.하남시는 민선 9기 역점 공약인 '하남드림 광역환승센터'가 국토교통부 대도시권광역교통위원회의 '제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(2026~2030)' 신규 사업에 최종 반영됐다고 31일 밝혔다.정부 기본계획 반영으로 하남드림 광역환승센터 건립을 위한 사업 추진에도 속도가 붙을 전망이다.하남드림 광역환승센터는 하남시 중앙에 위치한 하남드림휴게소 일원을 중심으로 중부고속도로를 운행하는 고속버스와 지하철 3호선 연장선인 송파하남선, 교산신도시의 광역·시내·마을버스와 택시 등을 연계하는 입체형 환승시설이다.계획대로 추진되면 여러 기관이 담당하는 교통시설이 하나의 환승체계로 연결된다.한국도로공사가 개발하는 환승형 휴게시설에는 고속버스와 도심항공교통(UAM) 시설이 계획돼 있으며, 경기도가 추진하는 지하철 3호선 연장선과 한국토지주택공사(LH)의 교산 환승시설도 연계된다. 교산 환승시설에는 광역·시내버스와 택시, 자전거, 개인형 이동장치(PM) 등이 포함된다.특히 이번 정부 계획 반영으로 원도심 주민들의 지하철 3호선 접근성을 높이기 위한 환승연계시설 설치에도 추진 근거가 마련됐다고 시는 설명했다.드림휴게소 내 지하철 3호선 104정거장과 원도심을 연결하는 입체보행데크와 무빙워크 등을 설치해 기존 시가지와 환승센터 간 접근성을 높이는 구상이다.중부고속도로를 운행하는 고속버스 이용객들의 이동 편의도 개선될 것으로 기대된다. 서울·경기권 이용객이 하남드림 광역환승센터에서 지하철 3호선으로 바로 갈아탈 수 있게 되면 기존 서울 시내 터미널을 이용하는 것보다 이동시간이 약 20~30분 줄어들 것으로 하남시는 예상하고 있다.하남시는 민선 8기부터 국토교통부 대광위와 경기도, 한국도로공사 등을 상대로 환승센터의 필요성을 건의해 왔다. 민선 9기 들어서도 관계기관과 협의를 이어가면서 이번 정부 기본계획 반영까지 이끌어냈다고 설명했다.이현재 하남시장은 "하남시의 끈질긴 노력으로 하남드림 광역환승센터가 정부 환승센터 기본계획에 정식 반영됐다"며 "앞으로 센터 내 교통시설이 성공적으로 연계·개발될 수 있도록 대광위, 한국도로공사, 경기도, LH 등 관계기관과 적극적으로 협의해 나가겠다"고 말했다.