성남시, 수진2 등 5개 구역 정비구역 지정... 1만3505세대 재개발

큰사진보기 ▲경기 성남시 원도심 5개 생활권 재개발사업이 정비구역 지정 절차를 마치면서 본격적인 사업 추진 단계에 들어선다. 계획된 공동주택 규모만 모두 1만3505세대에 달한다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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경기 성남시 원도심 5개 생활권 재개발사업이 정비구역 지정 절차를 마치면서 본격적인 사업 추진 단계에 들어선다. 계획된 공동주택 규모만 모두 1만 3505세대에 달한다.성남시는 수진2구역을 비롯한 5개 생활권 재개발사업에 대해 정비계획 수립에 착수한 지 약 11개월 만에 정비구역 지정·고시를 완료했다고 31일 밝혔다.대상은 수진2구역과 태평2·4구역, 산성구역, 단대구역, 상대원1·3구역 등 5곳이다.가장 규모가 큰 태평2·4구역은 수정구 태평동 1180번지 일원 18만 3849㎡에 공동주택 4458세대가 계획돼 있다. 수진2구역은 수정구 수진동 3603번지 일원 14만 5566㎡에 3275세대가 들어설 예정이다.산성구역은 수정구 산성동 74번지 일원 5만 8403㎡에 1884세대, 단대구역은 수정구 단대동 48-2번지 일원 4만 2972㎡에 1618세대 규모로 계획됐다.중원구에서는 상대원1·3구역이 대상이다. 상대원동 817번지 일원 10만 3904㎡에 2270세대 규모의 공동주택을 조성하는 계획이다.5개 구역을 합하면 사업 대상 면적은 약 53만 4694㎡, 계획 세대수는 1만 3505세대다.이번 정비구역 지정으로 해당 지역은 본격적인 재개발사업 추진을 위한 후속 절차에 들어갈 수 있게 됐다.특히 성남시는 정비계획 수립 착수부터 정비구역 지정·고시까지 약 11개월이 걸렸다며, 전국 재개발사업 가운데 최단기간이라고 설명했다.시는 정비계획 수립 단계부터 관계기관 협의와 주민 의견 수렴, 심의, 고시에 이르는 절차를 병행·단축하는 데 행정력을 집중했다고 밝혔다. 장기간 소요되는 정비구역 지정 절차를 앞당겨 사업 지연에 대한 주민들의 불확실성을 줄였다는 게 시의 설명이다.정비구역 지정은 재개발사업의 출발점에 해당하는 만큼 앞으로 실제 사업 속도는 추진 주체 구성과 각종 인허가 등 후속 절차에 따라 좌우될 전망이다.성남시는 후속 행정절차에 대한 지원을 이어가 사업 기간을 최대한 단축하고 원도심 주거환경 개선을 앞당긴다는 방침이다.성남시 관계자는 "이번 정비구역 지정·고시는 주민들의 오랜 숙원인 재개발사업을 신속하게 추진하기 위해 행정력을 집중한 결과"라며 "전국 최단기간 정비구역 지정이라는 성과에 그치지 않고 후속 행정절차도 적극 지원해 재개발사업이 신속하고 원활하게 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.