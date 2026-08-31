민경선 1호 결재로 돌아온 '고양고양이', 중부대 손잡고 콘텐츠 확장

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 31일 고양시청 열린시장실에서 이정멸 중부대학교 총장과 '고양고양이 캐릭터 발전 및 홍보를 위한 업무협약'을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 31일 고양시청 열린시장실에서 중부대학교와 '고양고양이 캐릭터 발전 및 홍보를 위한 업무협약'을 체결하고, 캐릭터 콘텐츠 공동 개발과 관·학 협력을 본격화하기로 했다. 이날 협약식에는 중부대학교 이정열 총장을 비롯해 관학 협력 지원 사업인 경기앵커사업단 양환석 단장, 김혜전 부단장, 전민석 지역상생협력팀장 등이 참석했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 취임식에서 고양시 대표 캐릭터인 ‘고양고양이’로부터 축하 꽃다발을 받고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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민경선 고양특례시장의 1호 결재로 부활한 고양시 대표 캐릭터 '고양고양이'가 중부대학교와 손잡고 새로운 도약에 나선다. 민경선 시장이 직접 캐릭터의 부활을 결정한 데 이어 관·학 협력을 통해 콘텐츠 개발과 활용 범위를 넓히는 후속 행보에 나선 것이다.고양특례시는 31일 고양시청 열린시장실에서 민경선 시장과 이정열 중부대학교 총장이 '고양고양이 캐릭터 발전 및 홍보를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.이번 협약에 따라 고양시와 중부대는 일상에서 친근하게 활용할 수 있는 '고양고양이' 카카오톡 이모티콘 16종과 각종 축제 및 시정 홍보에 활용할 맞춤형 응용 디자인을 공동 개발한다. 앞으로 웹툰과 숏폼 영상 등 뉴미디어 콘텐츠로 협력 범위도 확대할 예정이다.특히 중부대 만화애니메이션학과 학생들이 제작에 직접 참여한다. 학생들에게 실제 도시 브랜드 콘텐츠를 제작하는 경험을 제공하고, 완성된 결과물을 포트폴리오와 경력 증빙에 활용할 수 있도록 지원해 청년 콘텐츠 인재 양성으로도 연결한다는 구상이다.민경선 시장은 취임 후 첫 결재로 '고양고양이' 캐릭터 부활을 추진했다. 고양시를 상징하는 친근한 캐릭터를 다시 시민들의 일상으로 불러내 시정 소통과 도시 브랜드 강화에 활용하겠다는 취지였다.이번 업무협약은 그 연장선에 있다. 행정이 캐릭터를 직접 활용하는 데 그치지 않고 대학의 창작 역량과 결합해 새로운 콘텐츠를 만들고, 이를 시민과 민간에 개방해 활용도를 높이겠다는 것이다.실제 고양시는 이번 협약으로 개발된 캐릭터 디자인과 결과물을 공공누리 제3유형으로 개방해 시민과 민간에서도 상업적으로 활용할 수 있도록 할 예정이다. 이를 통해 다양한 민간 창작자가 '고양고양이'를 활용한 콘텐츠를 제작할 수 있는 기반을 마련한다.고양시에 따르면 '고양고양이'는 부활 이후 공식 유튜브와 인스타그램 등에서 시민들과 소통하며 복귀 2개월 만에 공식 채널 누적 조회수 260만 회를 기록했다.민경선 시장의 1호 결재로 되살아난 캐릭터가 이제 대학생 창작자와 시민, 민간 창작자까지 참여하는 콘텐츠 자산으로 확장될 수 있을지가 향후 관건이다. 단순히 캐릭터를 다시 등장시키는 데 그치지 않고 지속적으로 새로운 콘텐츠가 생산되는 구조를 만드는 것이 도시 브랜드로서의 경쟁력을 좌우할 것으로 보인다.고양시 관계자는 "이번 중부대와의 협약을 계기로 '고양고양이'를 시민과 호흡하는 대표적인 도시 브랜드 자산으로 육성할 것"이라며 "이모티콘과 웹툰, 숏폼 등 다양한 콘텐츠를 통해 시민들의 일상 속으로 더욱 친근하게 다가가겠다"고 말했다.