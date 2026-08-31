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26.08.31 17:54최종 업데이트 26.08.31 17:54

남양주시, 별내역 환승센터 9월 첫삽... 2028년 3월 완공

남양주시 93억·LH 174억 투입... 별내역, 수도권 동북부 교통거점으로

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경기 남양주시 별내역에 지하철 8호선 별내선과 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선을 연계하는 환승센터가 들어선다. 총사업비 308억 원 규모로 오는 9월 착공해 2028년 3월 완공을 목표로 한다.
경기 남양주시 별내역에 지하철 8호선 별내선과 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선을 연계하는 환승센터가 들어선다. 총사업비 308억 원 규모로 오는 9월 착공해 2028년 3월 완공을 목표로 한다. ⓒ 남양주

경기 남양주시 별내역에 지하철 8호선 별내선과 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선을 연계하는 환승센터가 들어선다. 총사업비 308억 원 규모로 오는 9월 착공해 2028년 3월 완공을 목표로 한다.

남양주시는 별내택지지구 광역교통개선대책에 따라 한국토지주택공사(LH)가 추진하는 별내역 환승센터 건립 공사를 9월 초 착공한다고 31일 밝혔다.

별내역 환승센터는 지하철 8호선 별내선과 향후 개통 예정인 GTX-B를 연계하고, 철도망 확충에 따라 늘어날 것으로 예상되는 환승 수요에 대응하기 위해 추진됐다.

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특히 남양주시는 시민들의 환승 편의를 높이기 위해 시비 60억 원을 추가 투입해 환승센터 규모를 당초 지상 3층에서 지하 1층~지상 5층으로 확대했다. 연면적은 8885㎡ 규모다.

센터 규모가 커지면서 주차 공간도 당초 계획했던 81면에서 128면으로 47면 늘어난다. 지상 5층에는 별내선 관리시설인 기술사무소가 들어선다.

사업 확대에 따라 총사업비도 당초 158억 원에서 308억 원으로 증가했다. 시행자인 LH가 174억 원을 부담하고 남양주시가 부지 매입비를 포함해 93억 원, 구리시가 41억 원을 각각 분담한다.

시는 환승센터가 완공되면 별내선을 비롯해 GTX-B 등 광역철도망을 연결하는 환승 기능이 강화될 것으로 기대하고 있다.

최현덕 남양주시장은 "별내역 환승센터는 최근 예비타당성조사 대상 사업으로 선정된 별내역·진접선 연장사업과 GTX-B노선을 연계해 수도권 동북부를 대표하는 광역교통 거점이 될 것"이라며 "관계 기관과 긴밀히 협력해 시민들이 보다 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

#남양주#별내역

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