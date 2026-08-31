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26.08.31 17:54최종 업데이트 26.08.31 17:54

용인시, '시니어빨래방 3호점' 문 열어... 어르신 28명 일자리 창출

이상일 "시니어빨래방 성공적 운영 지원... 노인일자리 확대"

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경기 용인특례시가 어르신들에게 안정적인 일자리와 사회참여 기회를 제공하기 위한 ‘시니어빨래방’을 3호점까지 확대했다.
경기 용인특례시가 어르신들에게 안정적인 일자리와 사회참여 기회를 제공하기 위한 ‘시니어빨래방’을 3호점까지 확대했다. ⓒ 용인시

경기 용인특례시가 어르신들에게 안정적인 일자리와 사회참여 기회를 제공하기 위한 '시니어빨래방'을 3호점까지 확대했다.

용인시는 31일 기흥구 갈곡로7번길 8에 마련한 '시니어빨래방 3호점' 개소식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.

시니어빨래방은 어르신들이 직접 세탁물 수거와 세탁·건조·포장·배달 등에 참여하는 노인일자리 사업이다. 3호점에는 모두 28명의 어르신이 참여한다.

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이날 개소식에는 이상일 용인시장과 용인시의회 의원, 사업 참여 어르신, 빨래방을 운영하는 용인시니어클럽 관계자 등 60여 명이 참석했다.

용인시는 지난 2024년 시니어빨래방 1호점을 시작으로 2025년 2호점을 개소한 데 이어 올해 3호점까지 사업을 확대했다. 시는 기존 빨래방 운영을 통해 어르신들에게 소득뿐 아니라 지속적인 사회활동 기회를 제공하는 효과가 있었다고 설명했다.

3호점 조성에는 도비와 시비 각각 50%씩 모두 1억 2245만 원이 투입됐다.

참여 어르신들은 2인 1조로 세탁물 수거와 배달을 담당하고 순환근무를 통해 세탁물 분류와 세탁, 건조, 포장 등의 업무도 맡는다. 근무시간은 하루 평균 약 3시간30분으로, 28명이 주 2~3일씩 근무한다. 빨래방은 오전 7시부터 오후 4시까지 운영된다.

지역 업체들도 사업에 참여한다. 넥스트짐 기흥구청점과 코코피트니스 동백점은 시니어빨래방 3호점에 정기적으로 세탁물을 맡기기로 했다. 어르신 일자리 사업을 단순 재정지원에 그치지 않고 지역 내 지속적인 세탁 수요와 연결하려는 취지다.

기존 1·2호점 참여자들은 이날 "빨래방을 통해 일을 한다는 것이 얼마나 보람된 일인지 알게 됐다"며 "3호점도 지역사회의 쉼터이자 일터로 자리 잡길 바란다"고 응원했다.

3호점에 참여하는 어르신들도 "나를 필요로 하는 일터가 있다는 사실에 가슴이 벅차다"며 "즐겁게 일할 수 있는 일터로 만들어 가겠다"고 말했다.

이상일 시장은 "2024년 문을 연 1호점과 지난해 개소한 2호점이 어르신들에게 경제적 도움과 삶의 활력소 역할을 하고 있다"며 "28명의 어르신이 참여하는 3호점도 성공적으로 운영해 노인일자리를 확대할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

#용인시

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