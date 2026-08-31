민경선 고양시장, 지역 국회의원들과 첫 간담회…"주요 현안 공동 대응"

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 31일 고양시 지역구 국회의원인 더불어민주당 김성회·한준호·김영환·이기헌 국회의원과 간담회를 개최하고, 고양시 주요 현안과 국비 확보 및 제도 개선이 필요한 사업에 대해 의견을 나눴다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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민경선 고양특례시장이 민선9기 출범 이후 처음으로 지역 국회의원들과 공식 간담회를 열고 주요 현안 해결과 국비 확보를 위한 협력체계 구축에 나섰다.민경선 시장은 31일 고양시 지역구 국회의원인 더불어민주당 김성회·한준호·김영환·이기헌 의원과 간담회를 열고, 고양시 주요 현안과 국비 확보, 제도 개선이 필요한 사업 등에 대해 의견을 나눴다.이번 간담회는 민 시장 취임 이후 지역 국회의원들과 함께한 첫 공식 자리다. 고양시 자체 노력만으로 해결하기 어려운 현안에 대해 국회와 긴밀히 소통하고 공동 대응하기 위해 마련됐다.이날 간담회에서는 △식사동 체육복합시설 정상화 △K-컬처밸리 △인천2호선 연장 △향동역 건립 등 모두 20건의 주요 현안이 논의됐다. 참석자들은 사업별 추진 상황과 향후 과제를 공유하고 조속한 사업 추진을 위해 필요한 협력 방안을 모색했다.고양시는 지역 국회의원들에게 △덕은동 공업물량의 창릉지구 즉각 반영 △경제자유구역 지정 등 12건의 협조 요청 사항도 전달했다. 주요 현안 해결과 국비 확보, 관련 제도 개선을 위해 국회 차원의 관심과 지원을 요청한 것이다.민경선 시장은 "고양시의 주요 현안은 어느 한 기관이나 개인의 노력만으로 해결할 수 있는 문제가 아니다"며 "고양시와 지역 국회의원들이 수시로 소통하며 정보를 공유하고, 함께 지혜와 역량을 모아 당면한 현안을 하나씩 해결해 고양시의 더 큰 도약을 이끌어 나가겠다"고 말했다.이어 "오늘 간담회를 일회성 만남으로 끝내지 않고 정례적인 소통의 장으로 발전시켜, 지역의 주요 현안을 함께 논의하고 해결해 나가겠다"고 강조했다.