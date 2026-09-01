솔개공원서 물수리를 만나다... 한 시간의 기다림이 준 선물

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큰사진보기 ▲꼬까도요의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲좀도요의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲비행중인 물수리 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲바위에 앉아 있는 물수리 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲뒷부리도요의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

울산 탐조를 준비하면서 여름의 끝자락에 어디를 가볼까 고민했다. 울산은 바다와 하천, 습지가 이어져 있어 탐조를 하는 사람들에게 꽤 매력적인 곳이지만, 나에게는 아직 생경한 공간이다. 때문에 적당한 탐조 장소를 찾는 일부터 쉽지 않았다.어떤 장소에서도 새를 만날 수 있지만, 모든 장소가 특별한 탐조 경험을 만들어주는 것은 아니다. 오히려 새가 많지 않은 곳에서 예상하지 못했던 한 종을 만나는 순간이 탐조에서는 오래 기억에 남기도 한다. 이번 울산 탐조에서 솔개공원을 찾은 것도 그런 이유였다.평소 탐조를 해오던 새나래 회원 허정무 학생의 추천을 받아 솔개공원 탐조를 진행하기로 했다. 새들을 비교적 가까이에서 볼 수 있는 곳이라는 설명이었다. 특별한 새들이 가끔 나타난다는 이야기도 들었다. 평소 쉽게 만나기 어려운 솔개와 물수리가 나타난다는 말도 있었다. 기다려볼 이유는 충분했다.지난 23일 오후 새나래 회원들과 솔개공원에 도착했다. 그런데 처음 마주한 것은 새보다 길게 이어진 데크였다. 바닷가를 따라 설치된 데크는 걷기에는 편리해 보였다. 하지만 환경운동을 해온 사람의 눈으로 바라보면 조금 다른 생각이 든다. 우리나라 곳곳에서 '친환경'이라는 이름으로 데크가 너무 쉽게 만들어지고 있기 때문이다.자연을 보호하기 위해서는 사람의 접근을 일정하게 제한하고 자연과 사람 사이에 적절한 경계를 만드는 것이 필요하다. 모든 곳을 사람들이 자유롭게 드나들도록 하는 것이 자연을 위한 일은 아니다.하지만 솔개공원의 데크는 바닷가의 물과 모래, 자갈을 가까이에서 만나려는 사람에게 오히려 또 하나의 장벽처럼 느껴졌다. 데크에서 바닷가로 내려갈 수 있는 길이 제대로 마련되어 있지 않아 자갈과 물을 만나기 위해서는 길을 어렵게 찾아 내려가야 했다.자연을 가까이에서 경험하도록 만든 시설이 오히려 자연과의 거리를 만들어버리는 역설이다. 데크가 친환경적인 시설이라는 인식도 다시 생각해볼 필요가 있다.친환경이라는 이름은 시설의 재료나 외형만으로 결정되는 것이 아니라, 그 시설이 자연의 흐름을 방해하지 않는지, 생물의 서식 공간을 훼손하지 않는지, 사람들이 자연을 제대로 이해하도록 돕는지를 함께 살펴봐야 한다. 자연과 사람 사이에 경계가 필요한 것은 분명하지만, 그 경계가 자연을 바라보는 또 다른 벽이 되어서는 안 된다.이날 내가 이곳을 찾은 이유는 데크를 평가하기 위해서가 아니었다. 새를 보기 위해 왔으니 이쯤에서 생각을 접고 탐조를 시작했다. 솔개공원에서 처음부터 많은 새가 보였던 것은 아니다. 서해의 넓은 갯벌과 비교하면 이곳에서 물이 빠졌을 때 드러나는 모래와 펄의 공간은 넓지 않았다. 도요와 물떼새가 대규모로 모여드는 장소와는 다른 모습이었다. 그렇다고 새가 없는 것은 아니었다. 오히려 제한된 공간을 어떤 새들이 이용하고 있는지가 궁금해졌다.데크를 따라 걸으며 바닷가를 살폈다. 그러다 조금씩 새들이 눈에 들어오기 시작했다. 좀도요가 보였다. 노랑발도요도 있었다. 이어 꼬까도요, 중부리도요, 뒷부리도요, 붉은어깨도요가 모습을 드러냈다. 괭이갈매기와 검은이마직박구리, 민물가마우지, 알락할미새도 만났다.새가 아주 많은 곳은 아니었지만, 한 종씩 자세히 확인하며 바라볼 수 있었다. 같은 새를 반복해서 보고, 그 새가 언제 나타나는지, 어디에서 먹이를 찾는지, 사람에게 어떻게 반응하는지를 알아가는 과정이 탐조의 매력이다.솔개공원에서는 그 경험을 아주 가까이에서 할 수 있었다. 새들이 사람을 크게 두려워하지 않았다. 꼬까도요와 좀도요를 불과 1m 정도 거리에서 볼 수 있었다. 카메라를 들고 있는 사람과 작은 도요새 사이의 거리가 그렇게 가까웠다. 새들은 먹이를 찾는 데 집중했고, 나는 움직임을 최대한 줄인 채 그 모습을 바라봤다.주로 서해안을 탐조해왔기에 이런 경험은 낯설었다. 서해에서는 아주 멀리 작은 점처럼 보이는 도요새들을 망원경으로 동정하고 기록하는 것이 익숙했다. 어쩌다 우연히 가까이에서 만날 때마다 행운과 행복의 어디쯤에 있는 감정을 느끼며 탐조해왔다.결국 이런 순간 때문에 탐조를 계속하게 되는지도 모른다. 망원경이나 망원렌즈가 새를 가까이 데려오는 것이 아니라, 가끔은 사람이 새의 세계에 조심스럽게 들어가는 순간이 있다. 그 차이는 생각보다 크다.그렇게 작은 새들을 바라보고 있으니 처음 들었던 이야기가 다시 떠올랐다. 솔개와 물수리가 가끔 나타난다고 했다. 특히 물수리는 우리나라에서 쉽게 만날 수 있는 새가 아니다. 물수리는 해안과 호수, 하천, 강 하구 등 물이 있는 공간에서 관찰되며 물고기를 주요 먹이로 삼는다.우리나라에서는 멸종위기 야생생물 II급으로 지정되어 있다. 몸길이는 약 54~64cm이고, 유달리 긴 날개가 특징이다. 물수리는 수면 위를 날며 먹이를 찾다가 물고기를 발견하면 정지비행에 가까운 자세로 수면을 살핀 뒤 급강하해 물고기를 낚아챈다. 물고기를 잡는 데 특화된 맹금류인 만큼 몸과 발에도 그에 맞는 특징이 발달해 있다.그래서 무작정 기다려보기로 했다. 하지만 기다림에는 대가가 있었다. 무더위였다. 탐조에서 기다림이 중요하다는 것은 익히 알고 있다. 새는 사람이 원하는 시간에 나타나지 않는다. '지금 나와주세요'라고 부탁한다고 나오는 것도 아니다.인간이 아무리 효율을 중시하는 존재라 해도 새 앞에서는 그 효율성이 아무 소용이 없다. 기다리는 수밖에 없다. 그런데 안다고 해서 더위가 사라지는 것은 아니었다. 햇볕은 뜨거웠고 몸은 점점 지쳐갔다. '오늘은 그냥 안 나오는 것 아닐까?' 그런 생각이 들 무렵이었다.물수리가 나타났다. 한 차례 선회비행을 했다. 그 순간 더위가 조금은 잊혔다. 물수리는 멀리서 봐도 다른 맹금류와 구별되는 특징이 있었다. 유달리 길고 좁은 날개였다. 물 위를 날며 먹이를 찾는 물수리에게 이런 날개는 넓은 수면을 탐색하고 활공하는 데 유리하다. 그리고 잠시 후 물수리는 멀리 떨어진 바위에 내려앉았다.사진을 찍기에는 아쉬운 거리였지만 물수리가 그곳에 앉아 있다는 사실만으로도 충분했다. 이제 다시 기다려야 했다. 물수리가 언제 다시 날아오를지 알 수 없었다. 그렇게 한 시간이 흘렀다. 무더운 바닷가에서 한 시간을 기다린다는 것은 생각보다 긴 시간이다. 탐조를 하지 않는 사람에게는 '새 한 마리 보려고 왜 그렇게까지 하지?'라는 생각이 들 수도 있다.하지만 탐조하는 사람에게는 그 한 시간이 하나의 경험이다. 무엇을 보았는지가 전부가 아니다. 기다리는 동안 바람의 방향이 바뀌고, 물결이 달라지고, 주변의 새들이 움직인다. 그리고 어느 순간 기다리던 새가 다시 날아오른다. 물수리가 다시 날았다.기다린 보람이 있었다. 카메라 셔터를 연거푸 눌렀다. 하지만 사진을 확인하고 나면 늘 그렇듯 아쉬움이 남는다. '조금만 더 가까웠다면.' '셔터를 한 번만 더 잘 눌렀다면.' '조금만 더 선명했더라면.' 사진을 찍는 사람이라면 누구나 한 번쯤 해봤을 생각이다.물수리는 다시 멀리 날아갔다. 나는 아쉬움과 함께 사진을 제대로 남기지 못한 스스로를 탓했다. 그러면서도 한편으로는 생각했다. 사진을 남기는 것이 탐조의 전부는 아니기에 이것으로 충분하다고 생각했다.내가 기억하는 것은 사진보다 선명하다. 한참을 기다린 끝에 멀리서 나타난 물수리의 실루엣과 바다 위를 가르던 긴 날개, 바위에 내려앉아 한참을 쉬던 모습이 기억에 남는다. 다시 날아오르던 순간과 그때의 바람과 풍경도 함께 남아 있다. 사진에는 담기지 않은 시간이다.물수리의 몸에는 물고기를 사냥하기 위한 특징이 발달해 있다. 발에는 물고기를 붙잡는 데 도움이 되는 구조가 있고, 발가락은 먹이를 안정적으로 움켜쥘 수 있도록 발달해 있다. 발바닥의 돌기는 미끄러운 물고기를 붙잡는 데 도움을 준다. 물고기를 잡은 뒤에는 먹이의 머리가 비행 방향을 향하도록 자세를 바꾸는 모습도 관찰된다.물수리의 출현은 한 마리의 새가 나타났다는 것 이상의 의미를 갖는다. 물수리가 찾아오기 위해서는 물고기가 살아갈 수 있는 건강한 수환경이 있어야 하고, 물고기를 사냥할 수 있는 수면과 쉬어갈 수 있는 공간도 필요하다. 이날 함께 만난 도요새들에게도 먹이를 찾을 수 있는 모래와 자갈, 펄이 필요하다. 결국 한 마리의 새를 만나는 일은 그 새가 살아가는 공간 전체를 만나는 일이기도 하다.그래서 물수리의 출현을 단순히 '희귀한 새를 봤다'는 경험으로만 남기고 싶지는 않다. 우리가 자연을 보전해야 하는 이유는 특별한 새를 보기 위해서만은 아니다. 특별하지 않아 보이는 물과 모래, 자갈과 작은 생명들이 서로 연결되어 있어야 물수리 같은 새도 다시 찾아올 수 있기 때문이다.솔개공원이라는 이름도 이날따라 마음에 남았다. 정말 솔개가 자주 찾아와서 붙은 이름인지 궁금했지만, 확인할 수 있는 자료만으로는 그 유래를 단정하기 어려웠다. 이날 솔개는 만나지 못했다. 대신 물수리를 만났다. 이름과는 조금 다른 손님이었지만, 그래서 오히려 이곳을 다시 찾을 이유가 생겼다.사진은 아쉽다. 멀리 날아가는 물수리를 제대로 담지 못했다. 그러나 사진으로 남기지 못한 장면이 기억에서 사라지는 것은 아니다. 한참을 기다린 끝에 하늘에 나타난 물수리의 실루엣과 바다 위를 가르던 긴 날개, 바위에 앉아 쉬던 모습은 오히려 사진보다 오래 기억에 남을 것 같다.탐조를 하다 보면 새를 찾아 나섰다가 결국 사람의 시간과 자연의 시간을 생각하게 된다. 새는 내가 원하는 순간에 나타나지 않고, 카메라를 준비했다고 기다려주지도 않는다. 그래서 탐조는 자연을 정복하는 일이 아니라 자연의 시간을 받아들이는 일이 된다.솔개를 만나지 못한 아쉬움은 남았다. 하지만 한 마리의 물수리를 만나기 위해 보낸 무더운 기다림은 충분했다. 다음에 다시 이곳을 찾는다면 이번에는 물수리를 기다릴 수도 있고, 솔개를 기다릴 수도 있다.혹은 아무것도 만나지 못할 수도 있다. 그것 역시 탐조일 것이다. 새는 기다리는 사람에게만 모습을 보여주는 것이 아니라, 기다릴 줄 아는 사람에게 자연의 시간을 알려주는 것인지도 모르겠다.