민경선 고양시장, LH 만나 창릉·탄현지구 현안 해결 논의

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 28일 한국토지주택공사(LH) 신도시사업1처장과 고양창릉·고양탄현 공공주택지구의 주요 현안 및 향후 추진 방향에 대한 면담을 진행했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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민경선 고양특례시장이 한국토지주택공사(LH)와 고양창릉·고양탄현 공공주택지구의 주요 현안을 논의하고 사업 추진을 위한 협력 강화에 나섰다.민경선 시장은 지난 28일 LH 신도시사업1처장과 면담을 갖고 창릉·탄현 공공주택지구의 추진 상황과 주요 쟁점을 점검하고 현안별 조치 계획을 논의했다. 지난 6일 LH 고양사업본부장을 만난 데 이어 두 번째 협의다.이날 양측은 정부의 주택공급 정책에 따른 개발계획 조정 방향을 비롯해 도시 자족기능 강화를 위한 자족용지 확보와 공업물량 반영, 주민 안전을 위한 벌말마을 편입, 기반시설 조성 등 주요 현안을 놓고 의견을 나눴다.특히 민 시장은 정부 정책이나 사업 여건 변화로 계획 조정이 불가피하더라도 고양시와 충분한 사전 협의가 필요하다는 입장을 강조했다. 창릉·탄현 개발 과정에서 고양시와 시민들이 일방적으로 부담을 떠안는 구조가 돼서는 안 된다는 취지다.민경선 시장은 "단순 논의에 그치지 않고 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 현안별 추진 상황을 면밀히 관리해 달라"며 "고양시 부담에 상응하는 지원방안을 마련하고 지역 여건과 시민 요구를 반영한 합리적인 대안을 함께 검토해야 한다"고 말했다.최준엽 LH 신도시사업1처장은 고양시가 제시한 현안과 건의 사항을 검토하고 관계기관과 협의해 해결 방안을 모색하겠다고 밝혔다.고양시와 LH는 앞으로 정례적인 협의체계를 통해 창릉·탄현지구의 현안별 추진 상황을 지속적으로 점검하고 실무협의와 기관 간 조정을 이어갈 계획이다.